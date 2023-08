Play-zenders kiezen dit najaar vooral voor vertrouwde sterkhouders, met hier en daar een nieuw culinair kunstje

Dit najaar geen waslijst aan nieuwe tv-programma’s op de Play-zenders. Het zendschema wordt vooral gevuld met bekende titels, waarmee op zogenaamde ‘keuzekijkers’ wordt gemikt. ‘Vernieuwen om te vernieuwen heeft geen zin.’

Nog niet zo heel lang geleden probeerden de Vlaamse televisiezenders elkaar bij de start van elk televisieseizoen te overbluffen door zoveel mogelijk nieuwe titels op antenne te gooien. Bij Play Media, het moederbedrijf van de Play-zenders, breken ze met die traditie. Met programma’s als Stukken van mensen, Bake Off Vlaanderen, Extreme makeover Vlaanderen en later dit najaar ook nog eens De slimste mens ter wereld oogt de menukaart heel vertrouwd. En dat blijkt een bewuste keuze, ingegeven door de evoluties op de televisiemarkt.

“Er is steeds meer content beschikbaar”, stelt Annick Bongers, programmadirecteur bij Play, vast. “Televisiezenders en streamingbedrijven komen met steeds meer programma’s en reeksen. Je krijgt het gewoon niet allemaal meer bekeken.” In combinatie met het ondertussen breed ingeburgerde on demand kijken leidt dit tot het ontstaan van wat ze bij Play Media ‘de keuzekijker’ noemen. Kijkers die heel bewust een beperkt aantal programma’s uit het zendschema meepikken om deze op hun eigen tempo te bekijken.

Een trend met gevolgen voor de programmatie. “Wil je deze keuzekijker boeien, dan moet je met programma’s komen die impact hebben”, legt Bongers uit. En dan kom je al snel uit bij titels die in het verleden hun waarde hebben bewezen en waar de voorbije seizoenen aan geschaafd is om het format helemaal goed te krijgen. Dat is een breuk met het verleden, toen een hele reeks nieuwe programma’s op de kijker werden losgelaten in de hoop er op het eind van de rit een paar over te houden die een tweede seizoen waard waren.

Roadtrip

“Wij kiezen ervoor om het nu anders te doen”, zegt Bongers. “Een programma komt bij ons slechts op antenne als het helemaal is zoals wij het willen.” Want er wordt achter de schermen wel degelijk aan nieuwe dingen gewerkt, benadrukt ze. Zo is de ploeg achter Boris, de televisionele roadtrip met Jeroom en co., aan een nieuw project bezig. Ook met Diederik Van den Abeele, de man die met Shalom allemaal! een forse voet tussen de deur kreeg bij de Joodse gemeenschap in Antwerpen, worden momenteel de opties bekeken.

En dan zijn er nog een aantal fictieprojecten waar al langer aan wordt gewerkt. Pedro Elias schreef samen met zijn vrouw Evelien Broekaert een reeks die door Jonas Geirnaert zal worden geregisseerd. Malin-Sarah Gozin (Clan, Tabula rasa) heeft het scenario voor Dood spoor, volgens het promopraatje een culinaire mystery crime, klaar en ondertussen wordt ook volop aan het tweede seizoen van Nonkels gewerkt. Maar voor al deze programma’s geldt: het zal nog wat tijd vragen voor ze effectief op het scherm komen.

Linde Merckpoel in ‘Celebrity MasterChef Vlaanderen’. Beeld Beeldfabriek

Dit betekent niet dat er de komende maanden helemaal niks nieuws te zien zal zijn op de Play-zenders. “Ook met bekende programma’s kan je voor verrassingen zorgen”, vindt Bongers. “We doen er alles aan om onze bestaande formats fris te houden.” Bij De slimste mens gebeurt dat bijvoorbeeld door consequent te blijven zoeken naar nog onbekend talent voor de kandidatenlijst en in Stukken van mensen wordt vanaf dit seizoen een ‘geheime koper’ opgevoerd.

Ook aan De tafel van vier, de dagelijkse talkshow van de zender, werd het afgelopen jaar volop gesleuteld. Er werd met het aantal tafelgasten geëxperimenteerd en ook de plaats in het zendschema durfde al eens te variëren. Dit najaar is het programma er opnieuw elke weekdag om 20 uur, met telkens zes gasten rond de tafel. Twee meer dan in de titel dus, wat er voor zorgt dat het programma voortaan als De tafel van Gert door het leven gaat. Presentator van dienst is dus opnieuw Gert Verhulst, die alvast tot eind dit jaar die taak op zich zal nemen.

Willy Naessens in 'The Sky is the Limit'. Beeld Play Media

productplacement

Bongers vertelt dat The Sky is the Limit nog een keer terugkomt, dit najaar. “Met onder meer Willy Naessens en zijn Marie-Jeanne, Harry en Olga en Michel Van den Brande als leden van de all-star cast. Maar daarna zal dat programma van het scherm verdwijnen om plaats te maken voor iets nieuws.” Want nieuwigheden zijn er ook dit najaar wel degelijk, zij het dan in beperkte aantallen.

Zo mogen we het internationaal succesprogramma Celebrity MasterChef Vlaanderen bijvoorbeeld verwachten. Over dit format zijn ze bij de Play-zenders al langer enthousiast over, al was het maar voor de mogelijkheden die zo’n kookprogramma op het vlak van productplacement biedt. Onder het waakzame oog van juryleden Inge Waeles (zaakvoerder en zaalverantwoordelijke van driesterrenrestaurant Boury), Nick Bril (chef-kok van The Jane) en Michaël Rewers (die in Bistrot du Nord in de potten roert) moeten tien bekende amateurkoks hun culinair talent laten zien.

(Vlnr.) ‘De expeditie - Groenland’ met Average Rob, Joris Hessels, Jinnih Beels, Sven Mary, Lynn Van Royen, Viktor Verhulst, Pommelien Thijs en Tine Embrechts. Beeld Beeldfabriek

Onder anderen muzikant en presentator Bent Van Looy, presentatrice Linde Merckpoel, regisseur Charlie Dewulf en acteur Wim Willaert trekken hun keukenschort aan. Ook De expeditie – Groenland, dat later dit najaar op tv komt, is nieuw. Daarin leggen acht bekende Vlamingen een traject van 160 kilometer af van Kangerlussuaq tot Sisimiut, in vrieskoude omstandigheden tot min 40 graden Celsius. Advocaat Sven Mary, YouTube-fenomeen Average Rob, politica Jinnih Beels en andere BV’s stelden zich onder lichte dwang kandidaat voor deze beproeving.