Plan A volgt jonge rappers en r&b-zangeressen in Vlaanderen: ‘Het is muziek of niks’

De naam van deze webreeks over jonge rappers is goed gekozen. De artiesten die productiehuis De Chinezen uitkoos, hebben immers geen plan B. Soms omdat het leven hen weinig opties biedt, soms omdat ze geen alternatief wíllen.

Grizmo, een 20-jarige rapper uit Zwartberg, droomt van “twintigduizend man op het Glastonburyfestival die je teksten meeschreeuwen en die je pijn begrijpen”. Hij woont met zijn vader en zijn zusje in een sociale woning, een “klein huisje, maar het zit vol liefde”.

Zo krampachtig als Grizmo zich vastklampt aan het geloof in zichzelf, zo heikel oogt zijn situatie. Zijn gespijbel, in een zevende jaar Kantoor, wordt problematisch. Hij wordt er op de vingers getikt, maar haalt de schouders op en toont de vermanende leerkracht trots zijn nieuwe videoclip op zijn gsm.

“Ga zeker verder met school”, antwoordt de rapper WaWa even later wanneer hij een tip dient te geven aan beginnende artiesten. Shaka Shams wordt dan weer geselecteerd voor De Nieuwe Lichting, de talentenjacht van Studio Brussel. “Ik hoop dat ik nu grotere shows kan spelen omdat ik dan iets voor jou kan terugdoen”, zegt hij tegen zijn moeder, die voor een optreden zijn kapsel fatsoeneert.

Hoe tergend traag de carrière van een jonge r&b-zangeres openbloeit in Vlaanderen ondervindt de Brusselse Lyna aan den lijve. In afwachting van een doorbraak werkt ze als poetsvrouw. We zien haar duivenstront opkuisen op een gammele zolder, dromend van een leven als dat van Brandy of Aaliyah.

Haar conservatieve Marokkaanse vader noemt haar “ma princesse”, maar ligt niet zelden met zijn dochter op ramkoers vanwege de seksueel expliciete lading van haar persfoto’s en haar clips. “Ik heb geen alternatief”, klinkt het, met tranen achter de make-up. “Het is muziek of niks.”

Poëzie!

Het geldt ook voor Ikraaan, de Mechelse popzangeres die in Brussel belandde. In Plan A etaleert ze een punkattitude. Ze heeft lak aan de vooroordelen die haar excentrieke outfits losweken. Noemt zich “hypergefocust op mijn muziekcarrière”.

Geestelijke Gezondheidszorg heet haar plaat, vol liedjes over “eenzaamheid, waanideeën en psychoses”. Haar manager maakt haar diets dat ze er niet mee op één in de hitparades zal belanden. Maar als je even later een AB-publiek extatisch ziet meezingen met haar teksten, besef je dat dit soort rauwe, ultraopenhartige muziek precies datgene is waar jonge popfans naar snakken.

Plan A bulkt van de poëzie. De soms onooglijke podia op kleine Vlaamse festivalletjes, de caféoptredens waar de klank suckt, de troosteloze backstages: ondanks dat alles gaat het vijftal hun optredens tegemoet alsof Madison Square Garden lonkt. Dan zwijgen we nog over Grizmo’s vader, een heuse romanfiguur die zijn zoon bijstaat door dik en dun, ondanks een tanende gezondheid. Pakkende televisie, schone televisie.

Plan A is te zien op VRT MAX.