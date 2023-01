PJDS: ‘Het woord carrière is voor mij alleen maar Frans voor steengroeve. Punt’

Met Extinct Birds doorbreekt PJDS, de groep rond Pieter-Jan De Smet, een stilte van bijna vijf jaar. De plaat bewijst dat PJDS nog altijd een van de meest onderschatte bands van het land is. ‘Mijn grootste betrachting is de verbeelding van de luisteraar te kietelen.’

PJDS is een groep, maar de naam verraadt het: Pieter-Jan De Smet is de spilfiguur. Hij heeft platen gemaakt onder eigen naam, als Beuzak en met PJDS. Dertig jaar na zijn debuut Antidote is Extinct Birds nog maar zijn zevende langspeler. “Ik werk alleen aan een nieuwe plaat als ik het voel. Niet omdat het tijd is voor een opvolger. Het woord ‘carrière’ is voor mij alleen Frans voor steengroeve”, vertelt hij in zijn woning annex repetitieruimte in de Gentse wijk Meulestede. “Ik heb een fantastisch leven en ik maak de muziek waar ik zin in heb.”

Extinct Birds opent met de gehoekte rocksong ‘Black and Blue’. Daarin wordt het nieuwe ingehaald door het verleden. De Smet wordt volgende maand 55. “Ik zing niet bewust over ouder worden, maar ik heb ondertussen ook door dat de plaat er meerdere verwijzingen naar bevat.”

Het releaseconcert van Extinct Birds op 3 februari in de Ancienne Belgique is tevens een verjaardagsfeestje voor Antidote. “Die plaat is een verzameling polaroids. Mijn vriendin, nu mijn echtgenote, woonde toen een jaar in China. Elke maand heb ik haar een liedje opgestuurd over iets wat me was overkomen.” Zijn vrouw hoeft hij geen liedjes meer op te sturen, maar zijn aanpak is goeddeels gelijk gebleven. “Extinct Birds is een afschrift van periodes uit mijn leven. De indrukken die ik opdoe, verteer ik en komen vervolgens weer naar buiten. De liedjes zijn in de feiten niet autobiografisch, maar handelen uiteraard over wat me bezighoudt en prikkelt.”

‘Tutti Frutti’

De Smet staat op om kater Ronny buiten te laten. Zijn gezicht ligt in een peinzende plooi. “Ik hou heel erg van platen waar je kunt induiken, die je laag na laag ontdekt, zoals Berlin van Lou Reed. Ik kan die plaat tien keer na elkaar beluisteren en élke keer klinkt ze anders. (snel) Zonder dat het hoogdravende progrock met 36 maatwisselingen moet worden. Een van de mooiste nummers aller tijden, ‘Tutti Frutti’ van Little Richard, is een hele wereld op zich. Alleen al die ene zin, ‘Wop bop a loo bop a lop bom bom’. Dat is misschien de beste songtekst ever, daar zit álles in. Of juister: niks én alles. Alleen al de titel kun je op duizend manieren interpreteren.”

Opwindend en raadselachtig: zo wil De Smet zijn songs ook. “Mijn grootste betrachting is de verbeelding van de luisteraar te kietelen. Niets leukers! Op die manier vertrouw en respecteer je je publiek. Omdat je ervan uitgaat dat het de moeite wil doen om mee te gaan in je verhaal. Als het dat niet wil, is dat niet mijn probleem. Ik wil er niet van uitgaan dat ik vrolijke kermismuziek moet maken omdat het grootste deel van het publiek het anders niet zou snappen.”

Stiefmoedertaal

Met Roland Van Campenhout en Frederik Sioen heeft De Smet het voorbije decennium vijf platen gemaakt als De Piepkes. Ludieke kindermuziek. In het Nederlands. Maar die taal binnen PJDS gebruiken is als vloeken in de kerk. “Mijn vader was een dichter en hij snapte niet dat het mij niet afging. Ik heb hem altijd gezegd: ik zing in het Engels omdat die taal qua klank het dichtst bij die van een elektrische gitaar ligt. Rock-’n-roll in het Frans doet pijn aan de oren. Een chanson in het Engels past ook niet. Het rockidioom is me te dierbaar, ik moet daarin zingen.”

Misschien is in het Nederlands zingen te confronterend? “Mogelijk, maar ik doe het vooral niet omdat de taal mij niet genoeg prikkelt. ‘Liedjesengels’ is mijn stiefmoedertaal.”

“Voor de jaarlijkse Sluitingsprijs van het wielerblad Bahamontes schrijf ik voor elke genodigde een nieuwe tekst in het Nederlands voor een bestaande song. Daar amuseer ik me rot mee. Dat is een opdracht. Bij De Piepkes wist ik op voorhand: nu een liedje over dit onderwerp. Dat was ook een opdracht. Maar zo maak ik geen songs voor mezelf. Wie Nederlandstalige teksten kan schrijven voor mijn soort muziek: sterk! Ik kan het niet. Liedjes à la Scott Walker heb ik nog nooit in het Nederlands gehoord. (met nadruk) Nog nooit.”

En dus schrijft hij ze in het Engels. Want een paar songs op Extinct Birds, zoals ‘Days We Will Not See’, laten eens te meer horen dat De Smet net als Walker bovenaards croonen op avontuurlijke wijze combineert met ontregelende klankexperimenten. PJDS toont zich evenzeer een schuimbekkend rockkwartet (‘Beach Head’) of pookt een broeierige sfeer op, zoals in het aan Arno opgedragen ‘Salt-Laced City’.

Geen Nederlands, maar wel – geïnspireerd door de oorwurm ‘Bakerman’ van Laid Back – Zoeloe in de harmony vocal van ‘Love Must Wait’, het nummer dat dit jaar ook het themalied voor Saint Amour wordt. “Love must wait, yes love” wordt dan “Uthando kumele lulinde, yebo uthando”. “Ik vind het geestig omdat taal zo een kleur wordt. Want hoeveel mensen zingen Engelse liedjes niet met onomatopeeën? Of in littlerichardiaans: ‘Wop bop a loo bop a lop bom bom’. Alleen de klank is dan nog belangrijk.”

Extinct Birds is uit op Beuzak. PJDS speelt op 28 januari in de Singer in Rijkevorsel (try-out). Op 3 februari in de AB Club. Saint Amour vanaf 14 februari.