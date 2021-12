‘Pitch Perfect’-actrice Rebel Wilson vertelt over gewichtsverlies: ‘Ik weet hoe het voelt om onzichtbaar te zijn’

"I know what it’s like to be invisible"



De Pitch Perfect-actrice vertelt in een BBC-interview hoe zelfs haar eigen team in Hollywood het een slecht idee vond toen ze vorig jaar aankondigde dat ze een ‘jaar van gezondheid’ wilde. Wanneer Wilson hen vertelde dat ze haar leven wilde veranderen, zou haar team geantwoord hebben: “Maar waarom zou je dat doen?” Verrassend was dat niet, zegt ze zelf: “Want ik verdiende miljoenen als ‘het grappige dikke meisje’.”

Wilson benadrukt in het interview dat ze zich niet onzeker voelde in haar lichaam of op de rode loper, zelfs al had ze “tweemaal de kledingmaat en driemaal het lichaamsgewicht van sommige andere actrices”. Maar ze besefte naar eigen zeggen wel dat haar eetgedrag niet gezond was: “Ik hoefde bijvoorbeeld niet elke nacht een volledig pot roomijs op te eten. Ik was mezelf niet op zulke momenten, het was een manier om mijn emoties te onderdrukken met behulp van voedsel.”

Sociale media

Haar ‘jaar van gezondheid’ deelde ze op haar sociale media met haar miljoenen volgers, en de vele reacties omtrent haar gewicht waren haar niet ontgaan. “Fascinerend, toch. Waarom zijn mensen zo geobsedeerd over vrouwen en hun uiterlijk?” “Ik weet hoe het voelt om als vrouw praktisch onzichtbaar te zijn omdat je niet traditioneel mooi bent.” Volgens de actrice is het “waanzinnig” om aan die standaarden te proberen voldoen. “Beter om gewoon de gezondste versie te zijn van jezelf.”

Wilson was in het verleden al vaker heel open tegenover haar volgers over haar eetgedrag, maar ook over andere persoonlijke zaken zoals vruchtbaarheidsproblemen. “Je kan niet alles delen, zeker op sociale media. Maar ik probeer net genoeg te delen zodat mensen toch sommige van mijn worstelingen begrijpen. En hopelijk om mensen te helpen”, zegt ze nog.