Pijndokter tussen levensangst en gewetensonderzoek of Texaans feestorkest?

Dilemma 1

The War on Drugs

Donderdag, 20.45 - 22.00 uur, Main Stage

Op zijn laatste plaat balanceert Adam Granduciel als een Philly-pijndokter tussen levensangst en gewetensonderzoek. Te zwaar op de hand voor uw soundtrack bij een golden hour op de wei? Nou nee. De helden van de luchtgitaar zul je alleszins vrolijk zien meespelen. Want nog steeds pakken dikke gitaarwolken boven de songs van The War on Drugs samen, en nog altijd rijdt de groep een smokkelpaadje af langs muzikale dealers als Dire Straits, Bob Dylan, Bruce Springsteen en Neil Young. Vier headliners voor de prijs van één!

Black Pumas

Donderdag, 20.45 - 21.45 uur, KluB C

Psychedelische soul die bloedig verscheurd wordt door een Texaans feestorkest met liefde voor hiphop. Veel bondiger kunnen we de muziek van Black Pumas eigenlijk niet omschrijven. Denk ook gerust aan Curtis Harding en Neil Young. De groep is het geesteskind van Adrian Quesada, die in 2010 de Grammy Award won voor Best Latin Album, en de soulstem van straatmuzikant Eric Burton. Hun naamloze debuut leidt tot de ridderslag ‘breakout band of 2019’. Vindt u The War on Drugs toch maar iets te statisch? Dan is dit uw kans tot dans en sjans.

Dilemma 2

Pixies

Donderdag, 18.45 - 19.45 uur, Main Stage

Voor alle jonkies: Pixies vormden zowat de blauwdruk voor alle spannende, rafelrockgroepen die na 1990 zijn ontstaan. Voor alle anderen: u hoeft heus geen zwak te hebben voor surfpop, gestoorde arthousefilms en ufo’s om helemaal te verdrinken in de hersenspinsels van Black Francis. Vandaag stelt de groep het zonder bassiste Kim Deal. Maar zijn daarmee ook de onvoorspelbare grillen en kuren van de baan? Kennelijk niet: “Schots, scheef en surrealistisch”, werd hun laatste Belgische concert voor corona nog betiteld.

RY X

Donderdag, 18.30 - 19.30 uur, KluB C

“RY X is synoniem voor een unieke live-ervaring”, laat Rock Werchter weten. Hopen we van harte, want de Australische singer-songwriter en producer Ry Cuming laat zich op zijn laatste plaat Blood Moon vooral voorstaan op introspectieve songs, waarbij je amper de aanvechting kan onderdrukken om een potje te huilen naar de maan. Wie houdt van een melancholische Bon Iver-falset, spookachtige elektronica, orkestrale grandeur en teder getokkel, is hier aan een beter adres dan bij Pixies. (GVA)

Dilemma 3

Carly Rae Jepsen

Donderdag, 15.40 - 16.40 uur, The Barn

‘Call Me Maybe’ is een wereldhit die nauwelijks zijn weerga kent. Na een steuntje van ene Justin Bieber en Selena Gomez voert de song hitlijsten aan in 19 landen, en groeit het nummer uit tot de best verkochte single van 2012. Tien jaar later is de finaliste van Canadian Idol nog steeds te herleiden tot die ene oorwurm, maar Pop’s Most Beloved Underdog, zoals de Canadezen haar noemen, heeft vandaag meer songs die op het hart dan de charts mikken.

HAIM

Donderdag, 15.25 - 16.25 uur, Main Stage

Op hun laatste langspeler perfectioneren de zusjes Este, Danielle en Alana Haim hun eigenwijze update van Fleetwood Mac en Sheryl Crow. Denk aan hoogglanzende Californische sunshine pop, waarin Stevie Nicks net zo goed een plaats verdient onder de zon als TLC, Taylor Swift en Brandy. De teksten gaan over depressie en diabetes, maar wees gerust: deze drie valley girls gaan voluit voor de meezingers en zijn zo zot als een achterdeur. We like! (GVA)