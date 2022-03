‘Picard’ brengt ‘Star Trek’ eindelijk weer in zijn oude vorm

Star Trek is al vijf jaar lang gewoon weer op tv, met nieuwe verhalen uit where no one has gone before, maar bijna niemand lijkt dat te weten. En dat ligt volledig aan de sciencefictionfranchise zelf. Star Trek: Discovery bracht in 2017 maar een flauwe remonte naar het huiskamerscherm, net als de pertinent ongrappige animatiereeks Lower Decks. En twee jaar geleden wist zelfs Picard het rode alarm bij de wantrouwige kijkers niet uit te knippen, ondanks het feit dat Shakespeare-acteur Patrick Stewart er opnieuw voor in de huid van de destijds populaire Enterprise-kapitein uit The Next Generation (1987-1994) kroop.

De eerste jaargang van Picard nam u in 2020 mee op een vrijbuitersavontuur door het universum, waarin de ouwe trekhond een ploeg jonkies aanvoerde, maar het was eerder een late epiloog dan een nieuwe start. Alles kan echter nog veranderen met het zopas begonnen tweede seizoen van de reeks, dat in zijn eerste aflevering meteen de vaart, de inzet en het spektakel verhoogt. Toen we al die Federation-sterrenkruisers in gespreide slagorde zagen aanvliegen voor dat gigantische schip van de vileine Borg-aliens, leek er in ieder geval een plotse glinstering over ons scherm te zijn geraasd: dit lijkt – eindelijk - op Star Trek in zijn oude vorm.

Star Trek: Picard schuift de rollator terzijde en knoopt weer aan met datgene wat van The Next Generation de beste onder de Star Trek-series maakte, de reeks die zeven seizoenen lang de hele franchise haar mythologische onderbouw gaf. Artefacten daaruit ziet u ook rijkelijk uitgespreid over de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Picard. Het schip waarop de ouwe weer wordt gemobiliseerd heet bijvoorbeeld de Stargazer, er wordt voorgelezen uit de memoires van Spock, ze komen een ‘anomalie’ tegen in het vacuüm van de ruimte: u zegt dat misschien allemaal niets, maar voor een trekkie is het bij iedere referentie die over de aflevering werd uitgestrooid weer iets meer thuiskomen. Zo vervelt Picard van het lamlendige excuus om andere Next Generation-veteranen eventjes voor de camera te trekken dat het eerste seizoen was, naar een brok onversneden space opera. Precies de vibe die The Next Generation in sleutelafleveringen uit zijn gloriedagen uitdroeg.

En we ontdekten in deze start van het nieuwe seizoen zelfs nog meer bemoedigende elementen dan alleen maar die retour en forme. Het weerzien met de leden van de Picard-equipe was er een met nieuwe oude bekenden, dus ze moeten ook vorig jaar een paar dingen goed hebben gedaan. Voorts ontdekten we meer creatieve verrassingen, strakkere scenario’s en pertinentere ideeën. Hopelijk gaan ze de volgende tien afleveringen van dit tweede seizoen gewoon door op dit elan, want dat is op dit punt natuurlijk nog afwachten. Make it so!

Star Trek: Picard is nu te zien op Amazon Prime Video.