Pianiste Anna Fedorova organiseert benefietconcerten voor haar land: ‘Ik heb me nog nooit zo Oekraïens gevoeld’

De Oekraïense pianist Anna Fedorova (32) is dit jaar de onvermoeibare ster van de benefietconcerten. Ze wist haar ouders net op tijd het land uit te krijgen, en richtte een muziekacademie op voor gevluchte studenten. ‘Ontheemd ben ik niet, al zou ik wel graag teruggaan naar ons huis in Kiev.’

Anna Fedorova doet in de vrieskou zelf de deur open van het majestueuze art-nouveaupand aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag. De tengere Oekraïense pianist neemt in de grote hal mijn jas aan en gaat de trap op naar boven, op zoek naar een rustige plek om te praten. Praten over Oekraïne, over de oorlog, en over het waanzinnig hectische jaar dat achter haar ligt.

Als ze op de eerste etage voorzichtig de deuren openschuift, blijkt de kamer erachter aan de straatkant leeg en ruim – en koud. Er staat een grote Steinway-concertvleugel, in dankbare bruikleen van het Nederlands Muziekinstrumenten Fonds. Want in dit pand wordt niet alleen gewoond. Hier is sinds september ook de Davidsbündler Music Academy gevestigd, opgericht door Fedorova en haar partner Nicholas Schwartz, contrabassist in het Concertgebouworkest.

We nemen plaats aan het enorme bureau. Terwijl Nicholas snel een extra warmteblazer op de schoorsteenmantel installeert, verdwijnt Fedorova naar de keuken om koffie te maken. Na een tijdje komt Schwartz vertellen dat mijn aanwezigheid in de keuken gewenst is. Daar staat een pan te pruttelen. Fedorova’s ouders, allebei pianisten, maken ‘plov’. Een eenpansgerecht dat van origine uit Oezbekistan komt, maar ook populair is in Oekraïne en bij speciale gelegenheden op het menu staat. Vader Borys legt uit: “Een kilo wortelen, een kilo uien, een kilo vlees en een kilo rijst. Let wel: langkorrelrijst. En natuurlijk de nodige kruiden en smaakversterkers.”

Een van die smaakmakers is knoflook. En het is een Oekraïense traditie dat de gasten in huis elk een teentje in de pan proberen te gooien – van een zo groot mogelijke afstand. Want hoe groter de afstand, hoe meer geluk het teentje oplevert. Dat is nog best een opgave, een knoflookje in een pan mikken, en het zorgt voor de nodige hilariteit. Uiteindelijk belandt alle knoflook in de uitbundig pruttelende brij.

Na deze vrolijke en verrassende ouverture gaat het gesprek met Fedorova over het Oekraïne waar ze opgroeide. Het land dat ze zo goed kent, en dat nu door de Russen onder de voet wordt gelopen.

Gastvrijheid

“De plov die je net in de keuken zag, aten we in Kiev altijd op oudejaarsdag. De pianostudenten van mijn ouders wierpen dan de knoflook erin. Ik heb er hele goede herinneringen aan. Iedereen rondom de tafel, hoe meer hoe beter. En dan zo feestelijk mogelijk vaarwel zeggen tegen het oude jaar. Het is tekenend voor het Oekraïne van mijn herinnering. Gastvrij. Iedereen is altijd welkom, en daar hoort als vanzelfsprekend eten bij. Veel eten. Het is een belangrijk onderdeel van onze cultuur dat je een geweldige tijd aan de eettafel met elkaar doorbrengt. Of je nu in de stad woont of op het platteland, of je nu rijk bent of arm.

“Ik ken mijn land niet anders dan overlopend van dit soort mooie en warme tradities. We hebben prachtige en sterke volksliederen. Sowieso spreekt alles wat bij onze folklore hoort mij aan. En de laatste tijd komt er ook steeds meer klassieke, Oekraïense muziek bij. Muziek die gespeeld wordt in onze schitterende, historische concertzalen, die nu allemaal in gevaar zijn.

“Sommige zalen zijn al zwaar beschadigd door bombardementen. Zoals de prachtige Philharmonie in Chernihiv, in het noorden vlak bij de grens met Wit-Rusland. Het theater in Marioepol is in het begin van de oorlog al verwoest. In Odessa staat een mooi operatheater, net als in Lviv. Daar lijkt het operagebouw in alles op het Palais Garnier, de Opéra in Parijs. Gelukkig zijn die twee nog ongeschonden. Maar voor hoelang? Als mensen het bestaansrecht van een land ontkennen, ligt de cultuur daar ook onder vuur, en hebben die historische operagebouwen en concertzalen voor hen geen enkele waarde.

Klassieke concerten

“In Kiev, de stad waar ik opgroeide, staat de Nationale Philharmonie van Oekraïne met de imposante Zuilenzaal. Het is dé plek om heen te gaan als je de grote klassieke concerten wilt horen. Internationale orkesten treden er op. Ik heb er zelf vaak gespeeld. Voor het eerst toen ik zeven of acht jaar was, tijdens schooloptredens aan het eind van het schooljaar. Ik speelde toen de ‘Mars van de dwergen’ uit Griegs Lyrische stukken, en een paar ‘Ländler’ van Schubert.

“De Zuilenzaal is nu nog altijd in bedrijf. Er is geen licht, geen verwarming, en toch wordt er muziek gemaakt. De musici lezen hun muziek van oplichtende iPads. De zaal zit niet helemaal vol, maar er komen wel degelijk veel mensen op af. Ze willen muziek horen, koste wat het kost. Ik heb er filmpjes van gezien op YouTube. Het is ongelooflijk hoe sterk de geest is, hoeveel kracht en veerkracht de mensen hebben. Niet opgeven. Nooit. Ja, natuurlijk zou ik er graag bij zijn. O ja.”

Anna Fedorova heeft samen met haar partner de Davidsbündler Music Academy in Den Haag opgericht. Beeld Negin Zendegani

Fedorova woont al zo’n zeven jaar in Amsterdam. Sinds dit jaar is daar dus het academiehuis in Den Haag bijgekomen. Ze wist haar ouders te overtuigen om Oekraïne te verlaten. Een week voordat de oorlog begon vertrokken ze, tegen hun zin.

Drie uur om koffers te pakken

“Ja, ik heb ze zo ongeveer gedwongen om te komen. Het plan was dat ze pas in de zomer naar Nederland zouden komen, en tijdelijk hier zouden verblijven als leraren voor de nieuwe academie. Maar de berichten werden in februari zo intens en verontrustend. KLM was al gestopt met vluchten van en naar Kiev. Ik kocht tickets bij een andere maatschappij en vertelde mijn ouders dat ze drie uur de tijd hadden om hun koffers te pakken. Ze waren er helemaal niet klaar voor, wilden het studiejaar in Kiev afmaken, maar gelukkig luisterden ze naar me. Ze kwamen hier één week voor het begin van de oorlog aan. Zelfs in die week bleven ze herhalen dat het zo’n vaart niet zou lopen, dat ik gek was, en dat ze terug wilden gaan om hun studenten les te geven.

“En toen was het onvoorstelbare drama ineens een realiteit. Ik werd op 24 februari om drie uur in de ochtend wakker. Mijn ouders zaten allebei al aan het scherm vastgeplakt. ‘De oorlog is begonnen’, zei mijn moeder. Verder niks. We waren allemaal als verlamd. En toen kwam de woede. Razernij zelfs. Zo erg dat ik er wekenlang buikpijn van had. Met die woede kwam ook het gevoel dat ik iets moest doen. Terugvechten. Maar hoe? In tien dagen tijd heb ik samen met de Russische cellist Maya Fridman een benefietconcert op poten gezet.

“Ik had al vaak in het Amsterdamse Concertgebouw opgetreden en ken directeur Simon Reinink goed. Die was meteen voor. En ook de reacties van de musici die we benaderden waren ongelooflijk. Iedereen wilde meedoen. Ze kwamen vanuit Duitsland en Frankrijk naar Amsterdam om voor niets op te treden. Dat ik het samen met Maya organiseerde, voelde heel symbolisch. Zij is Russisch, maar dat maakte niets uit. We denken allebei vanuit het humanisme en staan samen op tegen de terreur. De reden voor het concert was uiteraard erg verdrietig, maar het samen musiceren met al die vrienden, verenigd in dezelfde gedachte en emotie, voelde zo onvoorstelbaar krachtig. Ik zal dat concert nooit meer vergeten.”

Troostende vlaggen

Het was het begin van een hectisch jaar. Fedorova zegde in die lente al haar geboekte concerten wereldwijd af. Ze organiseerde na dat concert in Amsterdam op 6 maart meer dan dertig benefietconcerten, of verleende haar medewerking eraan. Een van de bijzonderste was dat met het Ukrainian Freedom Orchestra. Dat orkest, samengesteld uit louter Oekraïense musici, toerde door Europa en deed ook het Concertgebouw aan. Fedorova maakte diepe indruk met haar uitvoering van Chopins Tweede pianoconcert. Bij het applaus halen verscheen ze samen met de Oekraïense operaster Liudmyla Monastyrska op het podium. Allebei hielden ze een grote, uitgespreide Oekraïense vlag de hoogte in.

“Daar tegenover het publiek staan, met die vlag boven mijn hoofd en het orkest dat het Oekraïense volkslied speelde, voelde als een gigantisch gebaar. Het gaf me ongekende kracht. We deden hetzelfde in de BBC Proms in de Royal Albert Hall in Londen. Om in die immense concertzaal zoveel wapperende blauw-gele vlaggen als antwoord te zien, was enorm troostend.

‘Toen de oorlog begon kwam de woede. Daar moest ik iets mee doen, maar hoe? In tien dagen heb ik een benefiet­concert op poten gezet.’ Beeld Negin Zendegani

“Ontheemd ben ik niet. Al zou ik wel graag terug willen naar ons huis in Kiev, maar het is te onrustig daar. We hebben contact met de buren, die een oogje in het zeil houden. Ik heb grote bewondering voor alle mensen die daar aan het overleven zijn. Ik woon inmiddels al jaren buiten Oekraïne, maar ik heb me nog nooit zo Oekraïens gevoeld als nu. Ik ervaar heel sterk dat een deel van mij Oekraïens is, en ben me meer dan ooit gaan verdiepen in alles wat met mijn land te maken heeft. De emotionele connectie met mijn land is er nu meer dan ooit.

Emotioneler spel

“Mijn spel is geloof ik veel emotioneler, dieper geworden. Ik begrijp nu nog beter wat Chopin gevoeld moet hebben tijdens het componeren van zijn muziek. Chopin moest vluchten en moet hetzelfde gevoeld hebben als Oekraïners nu. Ik probeer vooral de hoop in mij te cultiveren. Hoewel je, als je realistisch bent, moet toegeven dat de oorlog niet snel zal eindigen. Ik ben geen politicus, maar volgens mij doet president Zelensky het heel goed. Zijn geestdrift en kracht inspireert. Muziek is een goede manier om de hoop die ik wil voelen uit te drukken, te voeden.”

De laatste cd die Fedorova uitbracht, is er één met pianoconcerten van Rachmaninov. Volgend jaar is het Rachmaninov-jaar en zal Fedorova’s opname van het Derde pianoconcert verschijnen. Daarna zullen al zijn pianoconcerten, gespeeld door Fedorova, in een speciale box, uitgebracht worden. Muziek van een Rus, niet van een Oekraïner. Steekt dat niet?

“Rachmaninov leed onder het Russische regime. Sjostakovitsj ook. Die laatste sprak zich uit via zijn muziek. Rachmaninov vluchtte. Maar laten we ons realiseren dat het gevoel dat je bij een vaderland hebt, niets te maken hoeft te hebben met de leider of president van dat land. Juist niet, lijkt me. We moeten het Russische regime niet associëren met de Russische kunst. Rachmaninov ligt zo na aan mijn hart. Zijn muziek geeft me vleugels, tilt me op. Ik zou dolgraag een album opnemen met muziek uit mijn vaderland, maar zoiets vergt veel planning en tijd. En die tijd heb ik dit jaar niet echt gehad. Mijn vader heeft net wel een cd met Oekraïense muziek uitgebracht. Samen met violist Daniel Rowland speelt hij muziek van Valentyn Silvestrov, de 85-jarige componist die uit Kiev gevlucht is. Heb je die al?”

Op weg naar buiten, langs de pruttelende plov, schrijft vader Borys een persoonlijke en aandoenlijke boodschap in het boekje van zijn cd. Goede wensen, die vooral hijzelf en zijn familie nodig lijken te hebben. Misschien dat het goed gemikte knoflookje inderdaad geluk brengt.

Anna Fedorova is op tournee door Europa. Info: annafedorova.com