‘Pharrell leerde me muziek voor vrouwen te maken’: een hit met klikken en klakken

In december 2004 haalde Pharrell Williams de carrière van Snoop Dogg uit het slop. Hun collab ‘Drop It Like It’s Hot’ werd een wereldhit.

Helemaal op zijn gemak voelde Pharrell Williams zich die dag in 2004 niet. Ja, zijn jeugdidool Snoop Dogg zat dan wel naast hem aan het mengpaneel, maar in zijn studio stonden ook minstens veertig Crips-leden, stuk voor stuk nors voor zich uit starende gangsterjongens, gewapend tot de tanden. De Crips waren een van de allergevaarlijkste straatbendes van South Central Los Angeles en de aartsvijand van de al even schietgrage Bloods. De Crips droegen blauw, de Bloods rood. Je droeg maar beter niet de verkeerde kleur in hun territoria. “It was like forty Crips in there, dark blued out”, zo herinnerde Pharrell zich hun bezoekje in een aflevering van GGN, de YouTube-reeks van Snoop Dogg. “Zoiets had ik nog nooit gezien.” “Ze waren natuurlijk aan het wachten op een motherfucking hit”, repliceert Snoop er schalks. “Je had al superhits voor Jay-Z geschreven, dus nu wilden ze dat je er eentje voor mij schreef. En kijk, je hebt dat motherfucking konijn uit je hoed getoverd.”

Snoop Dogg werd sinds zijn begindagen in de muziekindustrie gelieerd aan de Crips. You don’t fuck with that, om het met de protagonisten van dit verhaal te zeggen. Beide bendes hadden bovendien een aantal jaren voordien een hoofdrol opgeëist in de bloedige moordaanslagen op de rappers Tupac Shakur en The Notorious B.I.G. Je zou het voor minder in je broek doen. Gelukkig wist Pharrell welke richting hij uit moest met de track die Snoops carrière een tweede adem zou bezorgen. Hij had een ultraminimalistische beat bedacht en wat ritmische gebrabbel dat een beetje klonk als ‘whuttehumhumhumhum… dabbehaddehààààd… dabbehaddehàààd’. Daarmee kon Snoop aan de slag.

Pharrell schermde trouwens niet zomaar achteloos met zijn zelfvertrouwen. Hij had No Doubt, Kelis, Busta Rhymes, Nelly en Beyoncé de hitparades ingeloodst. Hij had Britney Spears’ transformatie van ondeugend schoolmeisje naar sexy vamp van een soundtrack voorzien met ‘Slave 4 U’. Haar toenmalige liefje Justin Timberlake dankt zijn carrière aan de beats van Pharrell. Snoop wist dus verdomd goed met wat voor een genie hij in zee ging. In een wip boog hij het brabbeltaaltje van Pharrell om tot een legendarisch refrein: ‘When the pimp’s in the crib, ma / Drop it like it’s hot / Drop it like it’s hot.’

Mondgeluidjes

Nu dook de kreet ‘drop it like it’s hot’ met de regelmaat van de klok in rapnummers op, maar Snoop Dogg zou hem hebben geleend bij ‘Back That Azz Up’ van Juvenile, een culthit uit 1999 waarin een jonge Lil Wayne in de staart van het nummer ‘Nah nah nah nah nah after you back it up, then stop / Now whuh-whuh-whuh-drah drop it like it’s hot’ rapt.

Het was een ­briljante vondst, zeker in combinatie met de bonkende basdrum van Pharrells drummachine, een synth­motiefje, de sissende hihats – de klank van spuitbussen naar verluidt – en natuurlijk de koddige mondgeluidjes die ritmische accenten vormen, meer bepaald het geklik en geklak van Pharrells tong. En ook al werd Pharrell in de studio omringd door ruige gangstertiepjes, toch was hij niet te beroerd om Snoop terecht te wijzen wanneer die met een halfbakken rhyme af kwam.

“Pharrell leerde me muziek voor vrouwen te maken”, bekende Snoop later aan 3Voor12. “Ik had het altijd maar over bitches en hoeren, en Pharrell zei tegen me: ‘Jij kunt meer dan dat, de vrouwen houden van je, man!’ Een eyeopener voor me: ik kon dit soort muziek maken zonder soft te worden.” Kijk, als dát niet ontroerend is.