‘Peter Van de Veire en ik? Dat gaat goed werken’: Stubru-dj Fien Germijns over De Warmste Week

Op de Grote Markt in Mechelen werd woensdag het startschot gegeven van De Warmste Week. Studio Brussel, MNM en Eén slaan dit jaar de handen in elkaar. ‘We gaan niet focussen op het eindbedrag’, zegt StuBru-dj Fien Germijns, die samen met Peter Van de Veire (MNM) De Warmste Ochtendshow presenteert.

Waarom nestelt u zich in Mechelen?

Germijns: “Mechelen is één groot dorp dat eigenlijk een stad is, waar mensen elkaar helpen. Hier proberen ze mensen met elkaar te verbinden. Er wonen ook allerlei soorten mensen van verschillende leeftijden en achtergronden. Net omdat Mechelen niet zo groot is, is dit wel een leuk decor.”

Kijkt u uit naar de samenwerking met Peter Van de Veire?

“Het is de eerste keer dat we samenwerken met MNM. Ik kijk er heel hard naar uit. Tijdens de voorbereidingen was het alvast heel plezant: er was een fijne energie en ik heb het gevoel dat dit heel goed gaat werken.”

In hoeverre wordt deze editie anders?

“We hebben al verschillende concepten van De Warmste Week gehad. Dit is weer een nieuw. Vorig jaar is De Warmste Week wat onder de radar gebleven door corona en hadden we een kleine versie. Dit jaar worden er acties georganiseerd en kunnen organisaties projecten indienen. Mensen kunnen dan geld geven om die projecten te realiseren.

“Het concept waarin De Warmste Week mensen bij elkaar brengt en kan verbinden op verschillende manieren, ook met muziek, blijft hoe dan ook ongewijzigd. Het gaat net iets anders zijn, al hoop ik dat de gevoelens van solidariteit hetzelfde blijven. Het is trouwens niet zo dat dit maar voor bepaalde mensen aantrekkelijk zal zijn, De Warmste Week is er echt voor iedereen.”

Dit jaar is het centraal thema ‘Kunnen zijn wie je bent’. Waarom?

“We hebben aan 21 jongeren gevraagd wat zíj belangrijk vonden en daar kwam dit centrale thema uit: gewoon kunnen zijn wie je bent. Ik denk niet dat iemand daar echt van schrikt. Het is nu eenmaal niet voor iedereen even gemakkelijk om zonder complexen en zonder kritiek gewoon zichzelf te zijn. Daar moet je vaak best wat drempels voor overwinnen. Projecten die het gegeven steunen, willen we dus extra middelen en aandacht geven. Bovendien kunnen we op die manier iedereen helpen te reflecteren over het thema.

“Op de lancering heb ik al veel verhalen gehoord van mensen en het thema leeft niet alleen onder jongeren. Dat is ook niet de bedoeling. Er zijn evengoed mensen die op hun werk zichzelf niet kunnen zijn of mensen die zeggen dat ze niet in het juiste lichaam geboren zijn. Tijdens de lancering woensdag werd al meteen duidelijk dat het voor veel mensen heel erg belangrijk kan zijn dat we er zelfs gewoon over praten: dat doet al veel.”

Hoeveel geld zou u willen ophalen? Hebt u een bepaald bedrag in uw hoofd?

“Neen, totaal niet. Het doet er volgens mij ook niet toe hoeveel geld er juist opgehaald zal worden. Er zal eerder op voorhand nagedacht worden over hoeveel er nodig is om bepaalde projecten te ondersteunen, in plaats van gewoon zoveel mogelijk geld op te halen. Er zal ook niet gefocust worden op een bepaald eindbedrag. In elk geval zie ik het zeker zitten. Dat mag met hoofdletters geschreven worden.” (lacht)