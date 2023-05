‘Peter en Wendy’ spelen allesbehalve de pannen van het dak in doodse Disney-remake ★★☆☆☆

“My time for joy is lost”, hoor je Captain Hook zeggen in de ‘nieuwe’ Disney-film Peter Pan & Wendy. De ironie wil dat Jude Law, die Hook vertolkt, net ongelooflijk veel pret lijkt te hebben in de groteske slechterik uit J.M. Barries Peter & Wendy. Met een rasperige stem, furieuze ogen en net de juiste hoeveelheid overdrijving weet hij een beetje leven te blazen in Peter Pan & Wendy, een verder doodse live-action-remake van de klassieke tekenfilm Peter Pan (1953).

Regisseur David Lowery had zich in het Huis van de Muis eerder al laten opmerken met het zeven jaar oude Pete’s Dragon, maar is op zijn best in eigenzinnige auteursfilms als Ain’t Them Bodies Saints en The Green Knight. Wie had gehoopt dat iets van die radicale stijl zou overblijven in een Disney-product, komt bedrogen uit.

Naarmate Peter Pan & Wendy vordert drijft het scenario wel verder weg van de tekenfilm, vooral door de uitdieping van Hook, die niet langer een eendimensionale slechterik is, en in de grotere rol voor Wendy (Ever Anderson), die niet langer het order sois belle et tais-toi hoeft te volgen. Daardoor wordt de rol van Peter Pan (Alexander Molony) danig ingeperkt. Het resultaat? Van de innemende arrogantie die het titelpersonage zeventig jaar geleden had, blijft nu weinig over: Peter is vooral een pedant ettertje in deze bewerking.

Lowery slaagt er bovendien niet in om enige chemie tussen zijn acteurs te creëren. Jude Law stelt dan wel niet teleur, maar de andere castleden geven vooral de indruk dat ze zich rigoureus aan de geschreven dialogen moesten houden. Het riskantere en interessantere Wendy van drie jaar geleden was dan wel geen onverdeeld succes, maar regisseur Benh Zeitlin kreeg zijn kindacteurs wel aan het spelen: in Peter Pan & Wendy drammen ze vooral hun tekst op.

Terwijl tegenstanders van woke zich vrijuit zullen ergeren aan de kleurrijke Lost Boys en de Tinkerbell-met-donkere-huidskleur, maken wij ons vooral zorgen over hoe een filmmastodont als Disney een filmauteur als Lowery inpast in lopende bandwerk. Peter Pan & Wendy is even overbodig als het gros van de andere live-action remakes die Mickey Mouse en co. de laatste jaren in de bioscoop loslieten en (met de mogelijke uitzondering van The Jungle Book) nooit de magie van de originele tekenfilm wisten te evenaren.

Peter Pan & Wendy is nu te bekijken op Disney+.