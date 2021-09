Percussiebommetjes en pauwenveren: dit zijn de platen van de week

De platen van de week.

Little Simz - ‘Sometimes I Might Be Introvert’. Beeld rv

Little Simz - Sometimes I Might Be Introvert *****

Little Simz worstelt met haar ego en met haar muzikale erfenis op deze vierde plaat. “Why the desperate need to be remembered?/ Everybody knowing what you’ve done/ How far you’ve come/ I’m guilty, it’s a little self-centered”, zo mijmert de Londense. Nu viert ze haar hoogmoed, dan weer breekt ze haast onder existentiële twijfel. Zulks doet ze met fenomenale raps die de concurrentie het nakijken geven. Op dat vlak is ze de vrouwelijke Stormzy: gelaagd, onversaagd, van een andere planeet. Ze schuwt het theater niet, noch in bombastische songs zoals ‘Introvert’, noch in de interludia waar ze de actrice Emma Corrin als een goede fee opvoert. De beats komen van Inflo – het brein achter Sault – en slalommen van oldskool hiphop tot bij verrukkelijke Afrikaanse percussiebommetjes als ‘Fear No Man’ en de afrobeat van ‘Point and Kill’, waarin het geheime wapen Obongjayar heet. Simz heeft haar artistieke top bereikt. Hoogste onderscheiding.

Halsey - 'If I Can’t Have Love, I Want Power'. Beeld Halsey

Halsey - If I Can’t Have Love, I Want Power ***

Op haar vierde album verwerkt de Amerikaanse popzangeres Halsey haar verse moederschap, schopt ze tegen de schenen van het hedendaagse patriarchaat en tackelt ze de misogyne hufters van alledag. “I come loaded with the safety switch off”, zingt ze dreigend. De productie komt van de Nine Inch Nails-frontman Trent Reznor en zijn soundtrackkompaan Atticus Ross. Hoewel Halseys zangpartijen op maat van de hitparades blijven, schuift het duo een waaier aan grillige soundscapes onder haar: noiserock in ‘Easier Than Lying’, ratelende elektro in ‘Girl Is A Gun’, garagerock in ‘You Asked For This’, punkpop in ‘Honey’, alwaar Dave Grohl achter de drums opduikt. Schizofreen maar geïnspireerd.

Steve Gunn - 'Other You'. Beeld Steve Gunn

Steve Gunn - Other You ***

De voormalige sparringpartner van Kurt Vile in The Violators laat zijn zesde soloplaat in alle richtingen uitwaaieren. Alsof hij op zoek ging naar andere versies van zichzelf, zoals de titel suggereert. Zonder opzichtig zijn pauwenveren te tonen, exploreert Steve Gunn jazz, folk, psychpop en indierock in delicate arrangementen. De songs klinken daarmee even zachtmoedig als een zondagochtendritje langs de meanderende kustlijn van de Stille Oceaan. Waarschuwing: wanneer Gunn aan het eind de kosmische tour opgaat met het soezerige ‘Sugar Kiss’, kun je maar best een espresso of drie achter de kiezen hebben. Voorzichtig op de baan, hè.