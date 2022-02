‘Peel Acres’ is porno voor popfreaks: het programma rond de monsterlijk grote vinylcollectie van John Peel is fantastisch

Toen Tom Ravenscroft in 2004 na het onverwachte overlijden van zijn vader, de legendarische radio-dj John Peel, opnieuw het ouderlijk huis in het slaapdorpje Suffolk bezocht, kon hij het niet laten langs Peels gigantische platencollectie te dwalen. In de schattige cottage met roze muren stond alles nog onaangeroerd: 120.000 vinylplaten, waaronder zeldzame exemplaren, met briefjes vol aantekeningen of opmerkingen van de artiest zelf. De schuur in de tuin herbergde duizenden 45 toeren-singles.

In de jaren die volgden, durfden Peels gezinsleden de monsterlijk grote collectie amper aan te raken. “Te veel herinneringen, te veel emoties”, zo klonk het. Maar Ravenscroft, die zelf uitgroeide tot een invloedrijke BBC-dj, wist dat hij er ooit iets mee wilde doen voor de radio.

Dat programma is er nu en het klinkt fantastisch. In Peel Acres nodigt Ravenscroft simpelweg muzikanten uit en laat hen rondneuzen in het vinyl. Voor BBC 6 monteerde hij hun getuigenissen tot hartverwarmende reportages, die het ook prima als podcast doen.

Elke aflevering begint in de tuin, tussen najaarsbries en fluitende vogels, met Ravenscroft die zijn gasten opwacht en hen vervolgens naar binnen begeleidt alwaar ze met grote ogen, niet zelden totaal overrompeld, door de muzikale schatkamer lopen. Ze pikken er, soms half kwijlend van opwinding, onbekende pareltjes uit, unieke curiosa of de soundtrack bij hun jeugd. Daarna schuiven ze bij Ravenscroft aan aan de keukentafel, waar ze het vinyl op de platenspeler leggen. Je hoort het geknisper van de binnenhoezen, vervolgens de naald die in de groeven landt en zich een weg baant door superbe muziek. ’t Is porno voor popfreaks.

Mona Lisa

Héérlijk om Damon Albarn van Blur te horen oreren over de psychedelische Britse folkplaten die hij uitkiest. Hij is kwistig met anekdotes. Over Robert Wyatt van de cultband The Soft Machine, waarvan zijn vader manager was en die ook graag bij Peel over de vloer kwam. Over David Bowie. Over een vinylplaat die bij het boek The Lord Of The Rings hoort, gezongen in elfentaal. Hij bladert tussen de briefjes waarop de muzikanten hun nieuwe plaat aanprijzen. “Hier zie je wat is weggelaten uit de overlevering: namelijk hoe artiesten zichzelf percipieerden”, zegt Albarn. “Dat lees je nooit in de liner notes van de heruitgaven van hun platen”.

“Voor mij is Peels platencollectie het equivalent van oog in oog te staan met de Mona Lisa”, aldus elektronicaheld Four Tet, die haast in katzwijm valt bij een plaat die zo zeldzaam is dat hij ze “obsceen” noemt. Singer-songwriter Nabihah Iqbal ontdekt dan weer een onvindbare Jimi Hendrix-plaat die ooit diende om fondsen te werven voor de Amerikaanse Black Panther-beweging. Je snakt zelf naar adem wanneer dat soort onwaarschijnlijke vondsten passeren. Als muziek uw lust en uw leven is, één adres: Peel Acres.

Peel Acres is te beluisteren via bbc.co.uk/programmes