‘Peaky Blinders’ houdt ermee op, maar de fans zijn nog niet klaar: ‘Wij zijn één grote familie’

Na zes seizoenen en 36 afleveringen komt er dit weekend een definitief einde aan Peaky Blinders. De BBC-reeks heeft wereldwijd een trouwe schare fans die vaak de reeks ook in het echt tot leven wekken. ‘Wij zijn één grote familie.’

Als Roy Short, John Brophy en Ryan Hyland zich als Peaky Blinders verkleden, leveren ze geen half werk. Met hun pet, driedelig pak, overjas en zakhorloge kopiëren de drie niet alleen de kledingstijl van die dagen, maar ook de flair van de Shelby’s, de misdaadfamilie waarrond de historische dramareeks draait.

Toen het tweede seizoen van de reeks in 2014 op de BBC liep, “waren we meteen mee, en we vonden gewoon alles eraan geweldig”, zegt Short (54). Hij weet dat hij toen dacht: “Wat een heerlijke, fantastische look. Niemand ziet er zo uit.”

Zich tooien in de stijlvolle vroeg 20ste-eeuwse kostuums was aanvankelijk iets wat de vrienden uitsluitend deden op verkleedfeestjes, maar het duurde niet lang, zeggen Short en Brophy, voor de foto’s die ze op sociale media postten aandacht trokken en ze uitnodigingen van organisatoren kregen om zo op te dagen op hun ‘Peaky’-events.

De Birmingham Peaky Blinders, zoals het trio zichzelf noemt, zijn niet de enigen in hun soort. In heel Groot-Brittannië komen fans van de reeks bij elkaar. Ze animeren huwelijksfeesten en zetten soms re-enactments op, gekleed als personages gebaseerd op echte gangsterbendes die hun naam kregen vanwege de scheermesjes die ze innaaiden in hun petten (peaked caps). “We zijn één grote familie”, zegt Short.

Ze nemen de gedaante aan van personages die in het verleden kritiek kregen vanwege hun gewelddadige versie van mannelijkheid. Maar de Birmingham Peaky Blinders zeggen dat het bloedvergieten een aspect is dat ze niet imiteren. “Er zijn nooit de minste problemen geweest”, zegt Brophy. “Er is alleen maar respect. We geven elkaar een hand en gedragen ons als gentlemen en lady’s.”

Fenomeen

Meer dan acht jaar geleden was Peaky Blinders voor het eerst te zien op de BBC. Sindsdien werd de reeks bejubeld door zowel de kritiek als miljoenen kijkers in de hele wereld. Maar behalve een tv-serie is Peaky Blinders ook een cultuurfenomeen, met een schare enthousiaste fans die er alles aan doen om elementen uit de fictionele wereld in het echt tot leven te brengen.

In de loop van de seizoenen volgde de reeks de opkomst en de tegenslagen van de leider van de Peaky Blinders, Tommy Shelby (Cillian Murphy), en zijn familie in de periode tussen de twee wereldoorlogen. De reeks is bijzonder stijlvol uitgewerkt en heeft een anachronistische soundtrack met moderne muziek van onder anderen Nick Cave, Arctic Monkeys en Black Sabbath.

In Groot-Brittannië wekt Peaky Blinders een enthousiasme op dat je meestal alleen ziet bij sciencefiction of fantasy. “De manier waarop de fans zich erop storten is indrukwekkend”, zegt Caryn Mandabach, een executive producer van de reeks. Ze zegt dat de beleving van fans in de buurt komt van wat je ziet bij Harry Potter en Disney-films.

Roy Short, John Brophy en Ryan Hyland noemen zichzelf de Birmingham Peaky Blinders. Beeld Roy Short

Er zijn een paar redenen voor die krachtige – en blijvende – respons. Voor Julie Kershaw, die rondleidingen organiseert langs locaties van de reeks in Liverpool, zit de aantrekkingskracht in het feit dat het verhaal gaat “over de gewone werkman en -vrouw. De reeks biedt dat soort arbeidersklasse in Birmingham, en bij uitbreiding in heel Groot-Brittannië, een eigen mythologie aan.” Ze vergelijkt het met wat cowboys waren voor de Verenigde Staten.

Tommy Bulfin, verantwoordelijk voor drama bij de BBC en executive producer van de reeks, denkt dat ook de voorstelling van familiebanden een rol speelt. “Peaky Blinders voert het familiedrama op tot maximale hoogte, waar het in de buurt komt van een gangstercultuur”, zegt hij. Volgens hem zijn het de “interpersoonlijke relaties” tussen familieleden waarmee de kijkers zich zo hard identificeren.

Brummies

Sommige vrouwelijke fans zijn dan weer zeer te spreken over de portrettering van vrouwen. De reeks verloor onlangs haar matriarch, Polly Gray, gespeeld door Helen McCrory, die vorig jaar overleed. “Veel van de vrouwelijke personages zijn heel sterke vrouwen, en dat zie je niet vaak in series”, zegt Jade Salt (24), een fan uit Shropshire die een populaire fanaccount uitbaat. “In deze reeks laten ze zich niet zomaar doen door mannen en pakken ze de koe bij de hoorns.”

Een andere groep die de serie wel kan pruimen zijn de Brummies, de inwoners van Birmingham. Historisch zijn ze een populair mikpunt van spot, vaak vanwege hun accent, dat uit enquêtes naar voren komt als het minst aangename en minst vertrouwenwekkende.

“Het heeft Birmingham cultureel cool gemaakt in Groot-Brittannië”, zegt Laurence Mozafari, hoofdredacteur van Digital Spy, een website over televisie en films en de voormalige presentator van de BBC-podcast over de reeks. “Maar toen werd de serie een internationaal succes, en was de reactie: ‘Ken je die fantastische plek, Birmingham?’”

Gezien de enorme populariteit bij de fans, wordt het einde van de reeks op gemengde gevoelens onthaald. Maar zal Peaky Blinders echt eindigen met de laatste aflevering? Er staat al een film op stapel en er werd al gehint op spin-offreeksen. Later dit jaar starten in Groot-Brittannië ook een theatershow en een dansschouwspel.

Julie Kershaw is van zins tours te blijven aanbieden zolang er vraag naar is. Ook de Birmingham Peaky Blinders blijven doorgaan. “De serie is gedaan, maar daarmee zijn de fans nog niet weg”, zegt John Brophy van de Birmingham Peaky Blinders.

De laatste aflevering van Peaky Blinders is op 3 april te zien op BBC One. Het zesde seizoen komt hier vanaf 10 juni op Netflix.