Paula Rego (1935-2022), schilderes van wrange, wrede werkelijkheden, is overleden in Londen

Opvallend is hoeveel verschillende stijlen en technieken ze beheerste: van fantasievolle abstracte collages tot realistische krijttekeningen en surrealistische etsen. Rego maakte ook poppen. Die gebruikte ze als modellen voor haar kunst. Haar kunstwerken zijn nu te zien op de Biënnale van Venetië. Vaak is Rego’s werk politiek of maatschappelijk geëngageerd. Zo leverde ze in vroege collages kritiek op dictator António Salazar. In recentere kunstwerken verbeeldde ze vrouwenhandel en -besnijdenis.

Rego groeide op in Portugal, waar ze Engelstalig onderwijs volgde. Later volgde ze in Londen een kunstopleiding en ontmoette ze daar haar man, Victor Willing, die ook kunstenaar was. In 1966 overleed haar vader en kreeg haar man de diagnose multiple sclerose. Bovendien besloot hij het familiebedrijf in elektrotechniek van zijn overleden schoonvader over te nemen. Dat werd geen succes. Niet veel later verhuisde het gezin blut naar Londen en raakte Rego in een diepe depressie.

Rego ging haar demonen te lijf met hulp van jungiaanse psychoanalyse. De theorieën van Carl Jung hebben een groot effect gehad op haar artistieke ontwikkeling. Volgens Jung zijn sprookjes, mythen en (volks)verhalen uitingen van ons ‘collectieve onbewuste’. Vanuit die gedachte verbeeldde Rego scènes uit haar eigen leven soms als verontrustende sprookjes. Zo maakte ze een reeks schilderijen over haar huwelijksproblemen, met als hoofdpersonen een aap (haar man), een beer (Rego’s minnaar) en een duif (Rego).

In 1988, het jaar dat haar man overleed, kreeg Rego grote tentoonstellingen in Lissabon en Londen, waarmee ze haar naam als kunstenaar definitief internationaal vestigde. In 2006 gaf de Portugese overheid opdracht tot de oprichting van een geheel aan Rego gewijd museum. Dit museum opende in 2009 bij Lissabon. (VK)