Paul Lomami Tshibamba: mythische verhalen vol geesten, magiërs en een krokodil

De Congolese literaire reus Paul Lomami Tshibamba schreef in 1948 de klassieker Ngando, die nu opnieuw wordt uitgebracht. In de verhalen vol wrede lotswendingen en verrassende magische elementen komen de witte overheersers wel voor, maar het vertelperspectief ligt nadrukkelijk niet bij hen.

Het verhalendebuut van Paul Lomami Tshibamba (1914-1985) opent met maar liefst drie inleidingen van drie generaties Congolese schrijvers: Lomami Tshibamba in 1949, Mukala Kadima-Nzuji in 1981 en in 2022 Sibo Rugwiza Kanobana, onderzoeker sociolinguïstiek en postkoloniale studies aan de Universiteit Gent. Volgens die laatste was er in de jaren 1940 blijkbaar behoefte aan context en duiding van deze Afrikaanse verhalen. “Misschien vroeg de witte koloniale uitgever dat.” Wat hem betreft hoef je ze niet te lezen, schrijft hij, waarna hij overgaat op een mooie introductie van auteur en werk.

Hoewel de verhalen misschien ook zonder duidende context gelezen kunnen worden, is het juist sterk dat alle drie de voorwoorden zijn opgenomen; die zeggen wat over de veranderende tijdsgeest, met name de (de)kolonisatie, en de achtergrond van deze verhalen.

Lomami Tshibamba koos er expliciet voor on-Europese verhalen te schrijven. Daarom leest Rugwiza Kanobana Ngando als een ‘bezwaarschrift’: ‘[hij] schreef een protest door een ander verhaal te vertellen op een andere manier, door een nieuwe versie voor te stellen.’

Alles is bezield

Ngando bestaat uit drie mythische verhalen, ingebed in de orale verteltraditie van de Bantoes in Centraal-Afrika. De verhalen putten uit andere (dan westerse) denkbeelden, een animistisch wereldbeeld (alles is bezield), een andere beleving van tijd en ruimte en andere vertelvormen. De witte overheersers komen wel voor in de verhalen, maar het vertelperspectief ligt nadrukkelijk niet bij hen. Regelmatig zijn er botsingen tussen de Congolese bevolking en de Europese machthebbers.

‘Ngando’, het titelverhaal, speelt zich bijvoorbeeld af tegen de achtergrond van de onderdrukking door de kolonisator. Door de straten van de havenstad lopen soldaten die werkloze mannen oppakken. Het jongetje Musolinga is gek op zwemmen. Zijn moeder waarschuwt hem, want in het water leeft de ngando. Van de verteller weten we dat dat ‘de krokodil [is], dat kwaadaardige beest dat zich graag laat gebruiken in de strijd van de ene mens tegen de andere, dat zich voor iedereen die van zijn moordzuchtige diensten gebruik wenst te maken beschikbaar stelt als onderwatervehikel...’.

Terwijl moeder Koso wordt geplaagd door voortekens (ze stoot haar teen) en nare voorgevoelens, besluit Musolinga te spijbelen om met zijn vriendjes te gaan zwemmen in de haven. Onderweg stelen ze mango’s van ndoki (boze tovenaar) Mama Ngulube, die altijd een hekel had aan Koso, omdat ze zo knap is. Nu heeft ze een reden gevonden voor wraak. Ze geeft haar ngando de opdracht Musolinga te ontvoeren.

Gruwelijke slachtpartijen

Wat volgt is een complex amalgaam aan gebeurtenissen, waarin we Musolinga op een lange doortocht volgen, geklemd in de bek van de ngando, met een tussenstop in een onderwaterdorp waar hij de meest gruwelijke slachtpartijen aanschouwt van mensen die door kwade geesten zijn gegrepen. We lezen over de rouw van zijn moeder en zijn vader, die met bescherming van de dorpsmagiër samen met wat mannen op reddingsexpeditie gaat. Wat blijkt: deze magiër wilde graag met Koso trouwen, maar ze heeft hem afgewezen. Koso vreest het ergste. Vader weet Musolinga echter te bevrijden. Het lijkt allemaal goed af te lopen, maar tijdens de terugtocht spreekt hij hardop (hij had de opdracht gekregen te zwijgen), waarop vader, Musolinga en de andere mannen het met de dood moeten bekopen.

Hoewel de gebeurtenissen in dit verhaal onvoorspelbaar zijn (achteraf komen de verborgen motieven van kwade geesten als een duiveltje-uit-een-doosje), blijft geen enkele actie zonder gevolg. Wat is de moraal van dit wrede verhaal? Je moet nooit met kwade geesten spotten. Tegelijkertijd is het niet moeilijk om de toorn van die kwade geesten over je af te roepen. De schoonheid van Koso is een reden, net zoals haar afwijzing van de magiër.

Alles staat in het teken van een strijd tussen goed en kwaad, maar wat ‘goed’ en wat ‘kwaad’ is, is afhankelijk van het perspectief en niet altijd even goed navolgbaar. In zijn voorwoord legt Lomami Tshibamba uit: ‘de nganga nkisi (magiër) zegt dat de materiële en morele pleger van een feit niet verantwoordelijk is voor de reden dat dat feit zich voordoet. De enige echte verantwoordelijke is een derde.’ Hij geeft een prachtig voorbeeld: als je in een boom klimt en door je eigen onhandigheid ten val komt, ligt de oorzaak toch buiten jezelf: er waren kwade krachten in het spel. De magiër ontmaskert de dader.

Beeld RV

Hoewel sommige verhaalelementen vanuit een wit en westers perspectief onbekend zijn, bevatten de verhalen universele menselijke thema’s en emoties, zoals verdriet, rouw, loyaliteit, vriendschap en ziekte. Vanuit een eigentijds perspectief is er ook sprake van vreemdelingenhaat en seksisme (als is het maar in de vorm van opmerkingen als ‘wie heeft ooit gezien dat vrouwen hun loslippigheid kunnen beheersen?’).

In De legende van Londema geeft een dorpshoofd de opdracht de vriendelijke visser Kintele te doden omdat hij afkomstig is van een vijandige stam én omdat hij te goed handel drijft (en daarmee) te machtig wordt, waarmee een andere visie op materiële rijkdom wordt getoond.

De rijke verhalen in Ngando spelen zowel in op herkenning als verwondering. Alleen al de rijkdom aan verbeeldingskracht, betekenissen en wonderlijke plotwendingen, maakt het een feest Ngando te lezen.

Paul Lomami Tshibamba, Ngando, De Geus, 240 p., 20 euro. Vertaling: Manik Sarkar.