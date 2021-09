Paul Declercq: ‘Er bestaat gelukkig geen vaccin om onze verzamelpassie te temperen’

Wat vinden kunstliefhebbers mooi? Waar kopen ze kunst en vooral: wat kopen ze? Iedere maandag vertelt een liefhebber in deze rubriek over zijn band met kunst. Deze week: Paul Declercq (64), CEO van het textielmerk Zilton.

Wat betekent kunst voor u?

“Mijn echtgenote Marie-Rose is een toonbeeld van levenslustige uitbundigheid, met een zuiders temperament. Ikzelf ben een peinzende creatieveling die nieuwe ideeën laat opwellen. We zijn elkaars ideale tegenpool. Kunst is voor ons een nooit afgewerkte levenspuzzel, het taalgebruik van de kunstenaar overstijgt woorden, kunst is gestolde energie waar we onze eigen betekenis aan geven, kunst is ook het cement in onze relatie.”

Heeft u kunst van huis uit meegekregen?

“We hebben kunst niet van huis uit meegekregen. Dat we beroepshalve in de kledingsector hebben gewerkt, heeft ons geholpen om vormen, kleuren en materialen beter te begrijpen. Een sterk ontwikkeld inlevingsvermogen, een open-minded kijk op wat ongewoon lijkt én het persoonlijk contact met de kunstenaar helpen om ons smaakpatroon te verbreden.”

Waar haalt u uw informatie over het wel en wee in de kunstwereld vandaan?

“Veel informatie haal ik uit Instagram. Ik ben zelf een actieve gebruiker (@paulzilton). Daarnaast lees ik de nieuwsbrieven van galeries, weekendkaternen van dagbladen (De Morgen, De Standaard, De Tijd/Sabato), tijdschriften (The Art Couch, Collect, HART) en websites van kunstenaars.”

Gideon Kiefer, ‘Kontich Tumulus Swing’ (2020), Geukens & De Vil Beeld GalleryViewer

Waar bekijkt u het liefste kunst?

“Eerst is er de voorbereidende zoektocht online. De plaats om kunst te bekijken doet er niet toe en is zeer uiteenlopend: galeriebezoek, benefietveilingen, pop-upevents, atelierbezoeken bij kunstenaars, musea, kunstbeurzen, inkijken collecties van verzamelaars. We plannen jaarlijks een 250-tal bezoeken offline.”

Hoe vaak per jaar koopt u kunst?

“Er bestaat gelukkig geen vaccin om onze verzamelpassie te temperen. We kopen regelmatig originele werken van Belgische kunstenaars. Nu de kinderen het huis uit zijn, hebben we het gebrek aan vrije muurruimte opgelost door de kamers leeg te maken, extra wanden te plaatsen en een huis bij te kopen in de buurt.”

En waar koopt u dan: in de galerie, op een kunstbeurs, op een veiling online?

“We kopen meestal via een galerie. Soms krijgen we van de galerie beeldmateriaal vooraf. Als we het werk van de kunstenaar kennen, kopen we zonder het werk vooraf gezien te hebben.”

Is het belangrijk dat u en uw partner het altijd eens zijn over een aankoop?

“Als ik na een digitale zoektocht een kunstwerk of een kunstenaar ontdek, leg ik een uitprint voor aan Marie-Rose, zonder uitleg. Daarna begint het overleg of het werk past in onze kunstpuzzel. De koop gaat pas door na consensus.”

Hans Op de Beeck, ‘Timo’ (2018), Galerie Ron Mandos Beeld GalleryViewer

Is er een galerie waar u een speciale band mee heeft?

“Voor ons zijn er drie belangrijke schakels in de opbouw van een collectie: de kunstenaar, de galerie en de verzamelaar. Met de kunstenaar een relatie opbouwen verloopt vlot, zodra een werk is aangekocht. Een vertrouwensrelatie opbouwen met een galerie vraagt wat meer tijd. Als verzamelaar is het belangrijk om het concept van onze kunstcollectie uit te leggen, pas dan volgt waardevol advies. Onder andere Keteleer Gallery gaat mee in ons verhaal.”

Als u een onbeperkt budget had, van wie zou u dan een werk aankopen?

“Zeeberg (2011) van Thierry De Cordier en Sometimes Making Something Leads to Nothing van Francis Alÿs, en het werk van Walter Swennen.”

Wie zijn uw favoriete kunstenaars?

“Hans Op de Beeck roept het moment op waarop je je eigen verhalen opzij schuift en gewoon alleen kunt zijn in het beeld.

“Uit het werk van Gideon Kiefer spreekt een fascinatie voor soms verzonnen eigen verstoorde herinneringen.

“Thomas Lerooy is bekend met een mengeling van realisme en surrealisme.”

