Patiënten kunnen met voorschrift naar musea van de stad Brussel

Het idee van het museumvoorschrift komt overgevlogen uit Quebec in Canada. Daar hebben de artsen sinds 2018 de mogelijkheid om een museumvoorschrift uit te schrijven waarmee patiënten naar het Montreal Museum of Fine Arts kunnen. In Brussel zal het nu voor patiënten uit psychiatrisch daghospitaal Paul Sivadon, dat verbonden is aan het Brugmannziekenhuis, mogelijk zijn om een museumvoorschrift te krijgen, als de arts denkt dat een culturele uitstap een heilzaam effect kan hebben.

“Zeker sinds corona weten we hoe belangrijk het mentale welzijn is. Het project heeft een tweeledig doel. Het bevordert de toegang tot cultuur voor een kwetsbaar publiek dat er anders geen of weinig toegang tot heeft. Daarnaast hebben de artsen er een extra instrument bij binnen de therapeutische opvolging”, vertelt Brussels schepen van Cultuur Delphine Houba (PS).

Op het museumvoorschrift wordt aangeduid welk museum de patiënt wil bezoeken en hoeveel personen hen zullen vergezellen. De arts moet het voorschrift officieel tekenen. De stad Brussel betaalt de toegangstickets voor de patiënt en maximaal drie bezoekers die de patiënt vergezellen. Op het museumvoorschrift staat ook duidelijk uitgelegd wat er gebeurt met de privacygegevens van de patiënt.