Partner van Ruth Beeckmans is onverwacht overleden, VTM betuigt medeleven

“VTM kreeg vandaag - vrijdag 29 april - het trieste bericht dat Gary, de partner van Ruth Beeckmans, overleden is”, klinkt het in een reactie van de zender. “De hele VTM-familie betuigt haar diepe en oprechte medeleven. Onze gedachten gaan uit naar Ruth en naar de vrienden en familie van Ruth en Gary. We wensen hen alle steun en sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.”

De actrice leerde Lockitch kennen op een feestje van haar zus, toen ze 25 was. “We zijn sinds die avond niet meer van elkaars zijde geweken”, vertelde de actrice ooit in NINA. “Toen we elkaar leerden kennen, was ik absoluut nog niet bekend. Gary dacht: jaja, een actriceke. Maar wat was hij fier toen hij eens kwam kijken in het theater. ‘Amai, gij kunt dat écht keigoed.’”

Lockitch was brandweerman van beroep. Ze kregen twee kinderen samen.