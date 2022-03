Panda met maandstonden en vuur in de Notre-Dame: de beste films van het moment

Bij Pixar waren ze er niet tevreden mee dat na Soul en Luca ook Turning Red niet in de cinema komt, maar op Disney+. Laat dat u vooral niet tegenhouden om te kijken. De film over een 13-jarig meisje dat in een grote panda verandert als ze haar maandstonden krijgt, is in de beste Pixar-traditie intelligent én amusant, waarbij alles samenkomt in een knotsgekke en ontroerende finale.

Turning Red, nu op Disney+

Toevluchtsoord

Still uit 'Rien à foutre'. Beeld rv

Met zijn hyperrealistische stijl lijkt Rien à foutre op het eerste gezicht een documentaire over hoe lowcostmaatschappijen hun personeel uitpersen. Maar deze plaats, waar werknemers hun emoties best uitschakelen, vormt het ideale toevluchtsoord voor een vrouw die haar pijn ontvlucht. Adèle Exarchopoulos zet haar ongeëvenaarde naturel optimaal in.

Rien à foutre, nu in de bioscoop

Vlammenzee

15 april 2019: de Notre-Dame brandt. Beeld rv

De wereld vergaapte zich op 15 april 2019 aan de vlammenzee die de Notre-Dame van Parijs grotendeels vernietigde. De Franse regisseur Jean-Jacques Annaud maakte een docufictiefilm over deze desastreuze gebeurtenis en de redding. Notre-Dame brûle brengt de onzekere uren van die 15de april imposant in beeld, waarbij opgenomen scènes gemixt worden met archiefbeelden.

Notre-Dame brûle , nu in de cinema