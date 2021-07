Paginagroot rouwbericht van kinderen Peter R. de Vries in Nederlandse kranten

"Aan een onbevreesd en strijdbaar leven op de barricades van recht en onrecht is een einde gekomen", leest het rouwbericht van zijn nabestaanden over de misdaadjournalist. De Vries overleed donderdag in het ziekenhuis, nadat hij ruim een week eerder was neergeschoten op straat in het centrum van Amsterdam. Dat gebeurde toen hij na een uitzending van RTL Boulevard, waar hij als deskundige aanwezig was, naar zijn auto liep.

De familie van De Vries laat in de rouwadvertentie weten dat "eenieder voor wie Peter in zijn leven iets betekend heeft, is uitgenodigd om afscheid van hem te nemen". Hoe dat eruit gaat zien en waar dat zal plaatsvinden, wordt later bekendgemaakt.

"Dat we jou moeten missen is ondenkbaar, maar we zijn ingehaald door de harde werkelijkheid", luidt de boodschap van RTL Nederland in onder meer De Volkskrant. "Peter, jij wordt niet vergeten. Tenslotte doen we jou een belofte: 'We will not bend our knee'.”

Ruim 800.000 mensen keken vrijdag op de Nederlandse zender NPO 1 naar het vermoedelijk laatste interview dat Peter R. de Vries gaf. Het programma werd twee weken geleden opgenomen.