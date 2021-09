Overrompelend: de beste films van deze week

Geen film dit najaar waar meer naar uitgekeken werd dan Dune (sorry, James Bond). En regisseur Denis Villeneuve maakt de verwachtingen waar. Gebaseerd op de bekende sf-roman van Frank Herbert uit 1965 transporteert Dune je naar andere werelden, op dezelfde manier als Lord of the Rings dat destijds deed. Overrompelende main­stream­cinema van de bovenste plank.

Dune, vanaf 15 september in de bioscoop

Lesbische nonnen

Still uit 'Benedetta'. Beeld K2 / Filmstill

Regisseur Paul Verhoeven stond op het voorbije filmfestival van Cannes nog eens ouderwets in het centrum van de belangstelling met Benedetta. De film is een ironisch-religieus, gewelddadig en seksueel drama over Benedetta Carlini, de 17de-eeuwse non die door de mannelijke kerkleiding werd berecht. Kort samengevat: lesbische nonnen en pikante kloosterseks. Maar wel de moeite.

Benedetta, nu in de bioscoop

Bonnenbusiness

Scène uit 'Queenpins'. Beeld Courtesy of STXfilms

De Vlaamse bonnenman is niet meer, maar het fenomeen zie je blijkbaar overal. Met Queenpins, over een vrouw die een plan bedenkt om ­bedrijven die kortingsbonnen ­uitdelen op te lichten, is er nu ook een film over. Het scenario maakt soms wat bochten, maar niettemin is de film zeven kwartier lang entertainend en een ­bioscoopkaartje waard.

Queenpins, nu in de bioscoop

Op een hitsige Cadillac

Still uit 'Titane'. Beeld Photo News

Titane was zowat de laatste film die op het hoogste schavotje van het filmfestival van Cannes werd verwacht. Toch won deze Frans-Belgische coproductie – de meest controversiële film in competitie – de Gouden Palm. De film gaat over een vrouw die worstelt met intimiteit en identiteit. Uit zelfbescherming houdt ze mensen op afstand, maar geeft ze zich over aan een hitsige Cadillac.

Titane, nu in de bioscoop

Charmante criminelen

Warren Beatty en Faye Dunaway in 'Bonnie and Clyde'. Beeld Getty Images

Voor Badlands, Natural Born Killers en Ain’t Them Bodies Saints – allemaal geweldige films over _criminele koppels – was er Bonnie & Clyde, ­Arthur Penns klassieker over het legendarische misdaadduo. ­Warren Beatty en Faye Dunaway schitteren als een stel charmante criminelen, in een van de bijrollen herkent u de briljante Gene Hackman.

Bonnie & Clyde, op 4 en 6 september in Cinematek, Brussel

Glorieuze pijn

Nora Navas (Mercedes) en Antonio Banderas (Salvador Mallo) in Dolo y gloria. Beeld NTR

Zelfs op zijn 70ste maakt de Spaanse film­groot­meester Pedro Almodóvar nog briljante ­cinema. In het glorieus pijnlijke Dolor y gloria schittert zijn favoriete acteur Antonio ­Banderas als het alter ego van de regisseur: een oudere man die zowel met fysieke als emotionele pijn moet leren omgaan. Maar dan wel op een beeldschone manier.

Dolor y gloria, tot 25 sep­tember op VRT NU

Waar komt dat machtsmisbruik vandaan?

Julia Garner (l) speelt de assistente, Kitty Green (r) is de regisseur van 'The Assistent'. Beeld Rialto Distribution

Hoe het is om door een zwijn als Harvey Weinstein belaagd te worden, weten we dankzij de moedige getuigenissen van zijn slachtoffers. Maar wie waren de mensen die zijn ­gedrag mogelijk maakten? En waren zij dan zelf ook ­monsters, of net slachtoffers? Regisseur Kitty Green gaat op zoek naar ­antwoorden in The Assistant, een film over een assistente bij een New Yorks filmbedrijf.

The Assistant, nu in de bioscoop

Beetje lachen met Salinger

Beeld uit 'My Salinger Year'. Beeld rv

Niet dat het lachen, gieren, brullen is in My Salinger Year, maar er zit een droogkomisch randje aan Sigourney Weavers vertolking van Margaret. Als stugge bazin van een literair agentschap deelt ze voortdurend vlijmscherpe steken uit, vooal aan Joanna (Margaret Qualley), die de ondankbare taak krijgt om alle fanmail voor de mensenschuwe auteur J.D. Salinger te beantwoorden.

My Salinger Year, nu in de bioscoop

Koppensneller

Dev Patel in 'The Green Knight'. Beeld AP

De slumdog millionaire is een middeleeuwse ridder geworden: Dev Patel speelt de legendarische Gawain in The Green Knight, waarin hij een groene ridder onthoofdt, enkel om vast te stellen dat die zijn hoofd weer opneemt en belooft om ook Gawain een kopje kleiner te maken. The Old Man & the Gun-regisseur ­David Lowery doet zijn eigen ding met een eeuwenoude legende.

The Green Knight, nu in de bioscoop

Oliezwarte droom

Beeld uit ‘There Will Be Blood’ (2007) met Daniel Day-Lewis . Beeld TMDb

Paul Thomas Andersons carrière barst van de mees­terwerken, maar geen een is zo straf als There Will Be Blood. In dit briljante drama wordt de American dream oliezwart gekleurd en getoond als een medaille met twee zijden: enerzijds is er heb­zucht, in de gedaante van een olie­baron (Daniel Day-Lewis), anderzijds godsdienstwaanzin, in de gedaante van een priester (Paul Dano).

There Will Be Blood, tot 31 augustus op VRT Nu

Niet gelachen

Uit 'A Woman of Paris' van Charlie Chaplin, 1923. Beeld rv

Weinig komedies zijn zo goed als die van Charlie Chaplin, maar de Brits-Amerikaanse alleskunner – hij schreef, regisseerde, acteerde én componeerde – was geen one­trick­pony. In 1923 maakte hij A Woman of Paris, een drama ­zowaar, waarin de slapstick van zijn legendarische ‘The Little Tramp’-personage op stal wordt gehouden.

A Woman of Paris, 22 augustus in Cinematek, Brussel

Voldragen meesterwerk

Zula (rol van Joanna Kulig) en Wiktor (Tomasz Kot) in ‘Cold War’. Beeld rv

“Cold War is een van die zeldzame films waarop niets aan te merken valt”, kopten wij een kleine drie jaar geleden boven de recensie van de nieuwste film van Pawel Pawlikowski. In de slotparagraaf durfden we het zelfs nog iets stelliger te beweren. “Een vol­dragen meesterwerk, van een unieke regisseur. Doe er uw voordeel mee.”

Cold War, tot 21 augustus op VRT NU

Magistraal geflipt

John Turturro in 'Barton Fink'. Beeld rv

Volgens Wikipedia is Barton Fink een ‘period black comedy psychological thriller’, maar met zulke labels kun je een film van The Coen Brothers moeilijk beschrijven. Weet dit: John Turturro schittert als een Hollywood-scenarist met writer’s block en een opdringerige, gestoorde buurman (John Goodman), en Barton Fink won de Gouden Palm. Samen­gevat: een geflipt meesterwerk.

Barton Fink, op 15 augustus in Cinematek, Brussel

Beestig goed

Still uit ‘Gunda’. Beeld Sant & Usant/V. Kossakovsky/Egil H. Larsen

Een zeug, haar biggen, een paar kippen (al dan niet met een lichamelijke beperking) en een ­majestueuze kudde runderen. Dat zijn de ­hoofdrolspelers van Gunda, de meest simpele documentaire die u dit jaar – of ooit – zult zien. Geen voice-over, geen muziek: gewoon simpele, animale poëzie. Een meesterwerk van eenvoud.

Gunda, nu in de bioscoop

Beste Film Ooit?

Orson Welles. Beeld RV

In 1942 maakte een Amerikaans wonderkind zonder noemenswaardige ervaring als regisseur een meesterwerk. Sindsdien staat Orson Welles’ Citizen Kane te boek als de Beste Film Ooit, en wie die reputatie aan zijn persoonlijke waarheid wil toetsen, kan dit weekend in Brussel terecht. Welles’ iconische film, waarin hij zelf met verve de hoofdrol vertolkt, komt weer tot leven in Cinematek.

Citizen Kane, 7 augustus in Cinematek, Brussel, cinematek.be

Schattige western

Still uit 'First Cow'. Beeld RV

In de ontwapenende western First Cow brengt Kelly Reichardt een ode aan de vriendschap. Zij neemt ons mee naar het ongetemde Oregon van de jaren 1820, waar twee armoezaaiers de krachten bundelen. Bij elkaar vinden ze warmte en een thuis, en ­samen bedenken ze een plan om hun American dream te realiseren. Een film zo zoet als een geurig gebakje, toch voor wie geduld heeft.

First Cow, nu in de bioscoop

Tijdreizen in Brugge

Uir 'Arrival' van Denis Villeneuve. Beeld RV

Wie in Brugge ronddwaalt, waant zich al eens in een ander tijdperk. Het is dan ook toepasselijk dat Cinema Lumière met Time Is a Film een nieuw filmfestival in de West-Vlaam­se hoofdstad lanceert. De eerste editie focust op de sciencefiction van het tijdreizen. In de zes geselecteerde films, met o.a. Arrival van Denis ­Villeneuve, wordt de tijd verbogen, vervormd of scheefgetrokken.

Time Is a Film, Cinema Lumière in Brugge, 6 tot en met 8 augustus

Superheldencinema

Joel Kinnaman, John Cena, Margot Robbie, Peter Capaldi en Idris Elba in 'The Suicide Squad'. Beeld Photo News

Vijf jaar na Suicide Squad volgt The Suicide Squad, met slechts een paar personages die opnieuw ­opduiken. Het basisidee bleef: een rist criminelen met buitengewone krachten krijgt straf­vermindering als ze een geheime missie uitvoeren. Het eerste anderhalf uur is héérlijk uitzinnig en geschift, jammer dat het laatste half uur vervelt tot een brok amechtige cinema.

The Suicide Squad, nu in de bioscoop

Italiaans drama

Uit 'Le sorelle Macaluso'. Beeld filmstill

Le sorelle Macaluso omvat drie perioden uit het leven van de gezusters Macaluso en steunt op evenveel actrice-ensembles. Een tragedie tekent hun levens die net waren begonnen. De film laat niet zien wat, maar we kunnen raden. Terwijl de personages ouder worden, keert schrijver-regisseur Emma Dante steeds terug naar dezelfde hoekjes van de woning. Het heeft iets troostends.

Le sorelle Macaluso, vanaf 29 juli in de bioscoop

Kleine grote film

Uit 'Sweet Thing'. Beeld rv

De kinderen Billie en Nico willen niets liever dan vaste grond onder hun voeten. Alleen is dat moeilijk met een verslaafde vader en een moeder die bij een patser met losse handjes woont. Als vader wordt opgepakt, rennen ze weg en ontmoeten ze Malik. Sweet Thing, van de onafhankelijke filmmaker Alexandre Rockwell, is een kleine film met een groot hart.

Sweet Thing, vanaf 21 juli in de bioscoop

Koersen maar

Still uit de film 'Coureur'. Beeld Coureur

Nu de Tour de France het slotweekend ingaat, wordt het afkicken voor de fans. Al kan Coureur wat soelaas brengen. De film van Kenneth Mercken, zelf ooit beloftekampioen, volgt Felix Vereecke, die in het wielrennen wordt geduwd door zijn obsessieve vader. Mercken is beenhard voor zijn geliefde sport, maar tussen de tragiek schemert ook prachtige poëzie.

Coureur, nu op VRT Nu

Alleskunner Viggo

Uit 'Falling' met Vigo Mortensen. Beeld RV

Viggo Mortensen is niet voor één gat te vangen. Dat hij kan acteren, weten we al langer. Maar voor zijn nieuwe, Falling, gaat hij nog verder. Hij speelt de hoofdrol, hij regisseerde de film, schreef het scenario en de filmmuziek, en produceerde ook alles. Mortensen speelt de rol van John, die zijn dementerende vader van een boerderij naar Los Angeles brengt.

Falling, vanaf 14 juli in de bioscoop

Ontroerende eenvoud

Uit 'Petite maman'. Beeld rv

Met Portrait de la jeune fille en feu ontpopte de Franse cineaste Céline Sciamma zich als een van de interessantste Europese filmmakers van haar generatie. Petite maman zet haar reputatie nog wat kracht bij: een film die even eenvoudig als ontroerend is. Met slechts vijf acteurs en een beperkte waaier aan locaties vertelt de Française een verhaal dat diep onder je huid kruipt.

Petite maman, nu in de bioscoop

Jodie is terug

Jodie Foster in 'The Mauritanian'. Beeld Graham Bartholomew

Ze was enkele jaren niet meer op het grote scherm te zien, maar in The Mauritanian is Jodie Foster helemaal terug. De film vertelt het waargebeurde verhaal van Mohamedou Ould Slahi, die veertien jaar lang zonder aanklacht in Guantanamo Bay werd vastgehouden en in 2016 werd ­vrijgelaten. Foster speelt Slahi’s volhardende advocaat Nancy Hollander.

The Mauritanian, vanaf 14 juli in de bioscoop

Badass superheld

Scarlett Johansson in 'Black Widow'. Beeld AP

Voor Marvel wordt het nog een druk jaar, met vier titels op komst. De eerste is Black Widow, dat de wordingsgeschiedenis van Avenger Natasha ­Romanoff vertelt. Met Scarlett ­Johansson opnieuw in de rol van ‘black widow’, nadat ze dat al deed in andere Avengers-films. Haar personage is naar eigen zeggen geëvolueerd: iets minder lustobject, iets meer badass superheld.

Black Widow, vanaf 9 juli in de cinema

Moord in de ambassade

Uit 'The Dissident'. Beeld rv

Oscar-winnend documentaire­maker Bryan Fogel beet zich vast in de moord op de Saudische ­journalist Jamal Khashoggi. Grote platforms als Netflix en Amazon lieten de film schieten, uit angst dat die het Saudische regime tegen de borst zou stuiten. The Dissident toont immers haarfijn hoe de Saudi’s de moord op Khashoggi beraamden en uitvoerden.

The Dissident, nu in de cinema

Boerendromen in Arkansas

Uit 'Minari'. Beeld imdb

De Amerikaanse regisseur Lee Isaac Chung wou nog één film maken voor hij les ging geven: het uiterst persoonlijke, semi-autobiografische relaas van een Koreaanse familie die in het Arkansas van de jaren 80 probeert een boerderij op te starten. Minari is een rijk geschakeerd kleinood over dromen, roots en familiebanden. Tegelijk vertelt hij iets tijdloos over migratie en veerkracht. Het zou Chungs doorbraak worden: Mi­na­ri verzamelde zes Oscar-nominaties, waarvan actrice Yuh-Jung Youn er één wist te verzilveren.

Minari, vanaf 30 juni in de bioscoop

Worst met beet

Still uit 'Mijn Vader is een saucisse' met onder anderen Johan Heldenbergh. Beeld Kris Dewitte

Paul Schutijzer (Johan Heldenbergh) beslist om zijn job als bankbediende op te zeggen en zijn jeugddroom waar te maken: hij gaat acteren. Het scenario flirt soms met de plotclichés van de gelikte familiekomedie, maar de spitse dialogen, de animatiesequenties en de vertolkingen geven Mijn vader is een saucisse toch een stuk meer bite dan het gemiddelde tv-worstje.

Mijn vader is een saucisse, nu in de bioscoop

Stomp in de maag

Carey Mulligan in 'Promising Young Woman'. Beeld AP

Cassandra (Carey Mulligan) confronteert in Promising Young Woman mannen ‘met goede bedoelingen’ met hun daden, net op het moment dat ze haar willen aanranden. De film, bekroond met de Oscar voor beste origineel scenario, is brutaal hedendaags en stuurt u naar huis met zowel een stomp in de maag als een kus op de wang.

Promising Young Woman, vanaf 23 juni in de bioscoop