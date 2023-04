Overleven in een silo, een kostuumdrama én Schwarzenegger: dit zijn de zeven reeksen om naar uit te kijken

Nu het toch geen aangenaam lenteweer is en de tv-zenders stilletjesaan aan de zomer denken, zijn er wel nog de streamingplatformen die nieuwe reeksen à volonté spuien. We selecteerden zeven nieuwe series waar we de komende maand naar uitkijken.

White House Plumbers

Yes Minister, Veep, The Thick of It, Years and Years, ja zelfs De 16: we zeggen niet gauw nee tegen goede politieke satire. Het is dus uitkijken naar White House Plumbers, een vijfdelige miniserie over de twee ‘loodgieters’, gespeeld door Woody Harrelson en Justin Theroux, die alles in het werk moesten stellen om de herverkiezing van Richard Nixon te verzekeren. Tot hun takenpakket behoorde ook een inbraak in het kantoor van de Democratische Partij. Hoe dat afliep weten we allemaal dankzij het Watergate-schandaal. Regisseur is David Mandel, die de laatste drie seizoenen van Veep produceerde en meeschreef aan Saturday Night Live, Seinfeld en Curb Your Enthusiasm. Dat zou dus beter moeten aflopen dan die beruchte inbraak.

Vanaf 1 mei op Streamz

Somebody Somewhere

Geen grote sterren, geen tot de verbeelding sprekende synopsis, geen spectaculaire scènes. En toch, het eerste seizoen van Somebody Somewhere behoorde tot het beste van wat ik vorig jaar zag. Een kleine maar o zo fijne reeks over enkele loners en outsiders die in een stadje ergens in het midden van de Verenigde Staten wonen. Te midden van al die kleurrijke personages heb je Sam, gespeeld door Bridget Everett, die deze reeks ook schreef. Getroubleerd door het verleden vindt ze een plaats en zichzelf terug. Het levert heerlijke tranches de vie op, nu eens grappig, dan weer schrijnend, steeds wonderschoon. Het tweede seizoen gaat verder op het ingeslagen pad, met opnieuw zeven relatief korte afleveringen. Kijken maar.

Net uit op Streamz

Queen Charlotte: A Bridgerton Story

Toen Netflix twee jaar geleden met Bridgerton kwam, brak het romantische kostuumdrama in een mum van tijd alle records op het streamingplatform. Terwijl het nog even wachten is op het derde seizoen kunnen de fans zich binnenkort verkneukelen in een spin-off, waarin koningin Charlotte centraal staat. In de prequel zien we hoe de jonge Charlotte, gespeeld door de Brits-Guyaanse actrice Golda Rosheuvel, gekoppeld wordt aan George, de koning van Engeland. En Bridgerton zou Bridgerton niet zijn als daar niet opnieuw flink wat verwikkelingen, spelletjes en andere amoureuze besognes bij komen kijken.

Vanaf 4 mei op Netflix

Silo

The Last of Us is nog maar net gedaan en daar is de volgende dystopische reeks alweer. Zou het dan toch iets met het tijdsgewricht te maken hebben? In Silo blijven er na een apocalyps nog 10.000 mensen over op aarde. Ze verblijven in een silo, die diep onder de grond verscholen zit – geen kat die weet hoe die daar komt – en waar ze volgens een aantal strikte regels moeten leven om te overleven. Alleen wil een ingenieur, gespeeld door Rebecca Ferguson (Dune, Mission: Impossible - Rogue Nation), er meer van weten. Het zou ook geen dystopische reeks zijn als ze in haar zoektocht geen donkere geheimen en vele leugens op het spoor komt.

Vanaf 5 mei op Apple TV+

The Muppets Mayhem

Fans van Kermit en Miss Piggy zullen dan wel weinig aan hun trekken komen, maar wie de humor van de Muppets kan smaken krijgt met The Muppets Mayhem een nieuwe spin-off voorgeschoteld. De comedyreeks draait rond The Electric Mayhem Band, die bestaat uit Animal, Dr. Teeth, Floyd Pepper, Janice, Lips en Zoot. Na 45 jaar wil de band eindelijk een eerste album opnemen, maar de wensen van de band op leeftijd vloeken al eens met wat de hedendaagse muziekindustrie verlangt. En The Muppets zou The Muppets niet zijn zonder flink wat gastoptredens. Onder meer Mötley Crüe-drummer Tommy Lee, rapper Lil Nas X en acteur Morgan Freeman passeren de revue.

Vanaf 10 mei op Disney+

Platonic

Stel, in je tienerjaren heb je een vriend(in) van wie je onafscheidelijk bent. Tot een banale ruzie roet in het eten gooit en de wegen op een zure manier scheiden. Vele jaren later ontmoeten jullie elkaar opnieuw en proberen jullie aan te knopen met die oude vriendschap. Het herkenbare uitgangspunt is de start van Platonic, met Seth Rogen en Rose Byrne in de hoofdrol. Tot de reünie te vlot loopt: hun gezapige leven wordt overhoop gehaald en ze heroverwegen alle keuzes die ze eerder maakten. Klinkt serieus en zwaarwichtig? Dat is het wellicht ook, maar Platonic pakt het gelukkig wat minder serieus aan. Sitcoms hebben flink van hun pluimen verloren, misschien kan Platonic daar wat aan doen.

Vanaf 24 mei op Apple TV+

Fubar

Arnold Schwarzenegger kwam de voorbije jaren meer in het nieuws met zijn veroordeling van de Russische invasie in Oekraïne of het kapittelen van extreemrechts en de invasie van het Capitool. Maar af en toe wil hij ook nog eens acteren. Op zijn 75ste doet hij nu iets wat hij nog nooit eerder deed: de hoofdrol in een tv-serie spelen. In Fubar (fucked up beyond all repair, een acroniem voor een onherkenbare situatie die niet meer te redden is) vertolkt hij een bijna gepensioneerde CIA-agent, die bij een laatste klus ontdekt dat zijn dochter ook voor de CIA werkt. Enkele scènes van de reeks, waaronder een achtervolging, werden vorig jaar opgenomen in het centrum van Antwerpen.

Vanaf 25 mei op Netflix