Overleden Reinhilde Decleir wordt bekroond met Ultima voor Algemene Culturele Verdienste

Algemene Culturele Verdienste: Reinhilde Decleir

Reinhilde Decleir overleed op 6 april, maar zij en haar entourage wisten toen al dat ze deze Ultima zou krijgen. Decleir wordt gelauwerd voor haar acteerprestaties, maar ook en vooral voor wat ze deed met Tutti Fratelli, de sociaal-artistieke werkplaats die ze oprichtte om theater te maken met ‘personen die minder kansen kregen in het leven’. “Tutti Fratelli zorgde voor een culturele aardverschuiving in het Vlaamse cultuurlandschap”, is te lezen in het juryrapport.

Amateurkunsten: Belgische Improvisatieliga (BIL)

De Belgische Improvisatieliga (BIL) is met haar dertig jaar het oudste improvisatiegezelschap van het land en was een lanceerplatform voor onder anderen Tom Lenaerts en Michiel Devlieger. BIL organiseert improtrainingen, oefenwedstrijden en improvisatiematchen. “De Belgische Improvisatieliga vervult al dertig jaar een pioniersrol in het genre. Door haar brede en bijzonder professionele werking en haar voortdurende artistieke inventiviteit tilt ze het improvisatietheater telkens weer tot een hoger niveau.”

Architectuur en Toegepaste Kunsten: Horst Festival

Horst Arts & Music, waarvan de jongste editie pas op de Vilvoordse Asiat-site werd georganiseerd, mixt graag genres: muziek, kunst, architectuur, stedenbouw. “Sinds de oprichting in 2014 getuigt dit festival van een vernieuwende conceptuele aanpak die sterk geënt is op het samenbrengen, doen samenwerken en laten versmelten van verschillende disciplines.”

Beeldende Kunst: Kobe Matthys - Agentschap

Kunstenaar Kobe Matthys werkt sinds 1992 onder de naam Agentschap, een structuur waaronder het artistieke werk anoniem en collectief wordt gemaakt. “In dit vernieuwende oeuvre stelt Agentschap begrippen zoals eigendom, originaliteit, kopiëren, individu en collectief ter discussie op een manier die inspirerend kan werken voor andere maatschappelijke terreinen.”

Cultureel Ondernemerschap: Hnita Jazz Club

Van Charles Mingus over Chet Baker tot Keith Jarrett: Hnita Jazz Club ontving jarenlang de grootste namen in een hoevetje in Heist-op-den-Berg. Een team van vrijwilligers werkte de voorbije jaren aan een doorstart.

Film & Visuele Media: Kaat Beels en Nathalie Basteyns

Clan, Tabula Rasa, Beau Séjour... Het cv van regisseursduo Kaat Beels en Nathalie Basteyns oogt indrukwekkend. Beels en Basteyns, die ook partners zijn, zijn volgens de jury “een voorbeeld voor vele anderen die vanuit hun eigen ervaring en visie verhalen willen vertellen in een wereld waar voornamelijk mannen nog de regie in handen hebben”.

Letteren: Annelies Verbeke

Romans, theaterteksten, recensies en kortverhalen: Annelies Verbeke doet het allemaal. Volgens het juryverslag schrijft ze zich zo de eeuwigheid in. “Vooral in kortverhalen blinkt ze uit en ze ontpopte zich mede daardoor als een pleitbezorger en ambassadeur van het kortverhaal. Maar ook met haar maatschappelijk engagement verrijkt Verbeke onze literatuur.”

Muziek: Lieselot De Wilde

Sopraan Lieselot De Wilde brengt diverse muziekstukken, van middeleeuwse tot hedendaagse composities. “De carrière van de Vlaamse vocale artieste, performer en maker Lieselot De Wilde bruist van tomeloze veelzijdigheid en creativiteit.”

Opkomend Talent: Gorges Ocloo

Regisseur Gorges Ocloo is maker bij Toneelhuis, resident bij het muziektheater LOD en gedeeld artistiek leider bij De Maan. Een veelzijdig parcours, maar “de onbevreesdheid waarmee Ocloo zich in verschillende disciplines en rollen manifesteert, is enorm verfrissend”.

Podiumkunsten: Lucinda Ra

Het collectief Lucinda Ra werkt met verhalen van kwetsbare mensen en legt zo de vinger op de wonde van wat structureel fout loopt. “Lucinda Ra documenteert van onderuit om het ongekende niet als een soort spektakel of dierentuinervaring naar het publiek te projecteren.”

Roerend en Immaterieel Erfgoed: De Borgerhoutse Reuzenstoet

De Borgerhoutse Reuzenstoet, die zijn oorsprong vindt in de 16de eeuw, brengt ieder jaar nog steeds tienduizenden toeschouwers op de been. “De Reuskens van Borgerhout en reuzin Amal zijn een toonbeeld van wat erfgoed kan doen en moet doen, want het is toegankelijk voor iedereen.”

Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk: Grootouders voor het Klimaat

Grootouders voor het Klimaat willen samen met andere klimaatorganisaties het draagvlak voor een ambitieus klimaatplan vergroten. “Ze willen een leefbare wereld nalaten aan hun kleinkinderen, de generatie van de klimaatjongeren, wereldwijd.”