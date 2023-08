Overleden acteur Angus Cloud nog in drie films te zien: ‘Hij bracht een unieke energie en vitaliteit naar de set’

Your Lucky Day speelt zich af op kerstavond en gaat over een gijzeling in een supermarkt. De film van Universal is volgens The Hollywood Reporter een monsterfilm, geregisseerd door Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett en Chad Villella. Freaky Tales is een dramafilm van Captain Marvel-regisseurs Ryan Fleck and Anna Boden.

“Angus bracht zo’n unieke energie en vitaliteit naar onze set en zijn werk”, lieten Fleck en Boden weten na de dood van de Euphoria-acteur. “We zullen hem herinneren als een slim, geduldig, levendig mens en een toegewijde collega met wie we het geluk hadden samen te werken.”

Ook zijn Euphoria-collega Zendaya reageerde op Clouds overlijden. “Ik ben zo dankbaar dat ik de kans kreeg om hem in dit leven te leren kennen, om hem een broer te mogen noemen, om z’n warme, vriendelijke ogen en brede glimlach te zien, of die aanstekelijke kakelende lach te horen. Ik moet glimlachen als ik er nog maar aan denk”, schrijft ze op Instagram. “Ik weet dat mensen deze uitdrukking vaak gebruiken wanneer ze het hebben over mensen van wie ze houden: ‘Ze konden elke kamer oplichten.’ Maar jongens: Angus was daar de beste in. Ik zou hem graag zo willen herinneren. Voor al het licht, de liefde en de vreugde die hij ons schonk.”

Het is nog niet zeker waaraan Cloud is overleden. (HLN/AD)