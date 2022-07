Over microben, wespen en Jeroen Brouwers: dit zijn de boeiendste nieuwe boeken

Autobiografische suites

“Autobiografie: zicht op zichzelf in een gebarsten spiegel, hier geflatteerd, daar geretoucheerd, hier zelfverkleinend, daar vergrotend, geestig en vrolijk of diep serieus: ieder leven is een mythe.” De onlangs op 82-jarige leeftijd gestorven Jeroen Brouwers heeft altijd beweerd niet zomaar een autobiografisch schrijver te zijn. Maar zijn immense oeuvre bevat wel talloze passages waarin hij zijn eigen leven pertinent oproept. In Alles echt gebeurd paraderen we door deze teksten, waarvan vele niet meer in omloop waren. De maestro had zelf nog enige hand bij de samenstelling van dit nu postume boek.

Jeroen Brouwers, Alles echt gebeurd, Atlas/Contact, 413 p., 24,99 euro

Slimme wespen

Misschien hebt u er totaal geen zin in om ook in boekvorm nog eens geteisterd te worden door de wesp. Maar, betoogt Seiran Sumner, de wesp is wel 100 miljoen jaar ouder dan de bij, een pak slimmer en net zo onmisbaar voor het ecologisch evenwicht. Dan zwijgen we nog over haar onovertroffen cognitieve vaardigheden. En wist u dat er 100.000 soorten bestaan?

Seiran Sumner, De wesp. De geheimen van een onmisbaar insect, Nieuw Amsterdam, 334 p., 24,99 euro

Nuttige microben

Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel: microben. Op je neus, gezicht en alles wat we aanraken. Toch zouden we zonder microben niet kunnen leven, eten of ademen. Dit kleurrijke en instructieve prentenboek brengt een scheepslading aan weetjes. Want zonder microben zou “brood niet lekker luchtig zijn, zou kaas niet bestaan en zou een augurk niet lekker smaken”.

Christian Borstlap, Is er leven op je neus?, Moon Books, 52 p., 17,99 euro