Bij een groothandel in fruit, ergens op het Nederlandse platteland, vinden medewerkers blokken cocaïne tussen de bananen die vers van de boot uit Brazilië komen. De directeur belt de politie, en dat zal hij geweten hebben. De eigenaars van de drugs vinden dat hij hun nu de groothandelswaarde van de verdovende middelen schuldig is: 1,2 miljoen euro. Laat hij na die te betalen, zo luidt een sms, dan wordt iedere week een van zijn medewerkers geliquideerd. En warempel: ineens moeten inwoners van het vredige Gelderse dorpje Hedel opletten voor boobytraps met een handgranaat.

We spoilen vermetel een van de markante anekdotes uit Over grenzen, een vierdelige docureeks op Amazon Prime Video, omdat zo goed als alles wat erin aan bod komt al uitgebreid in de kranten heeft gestaan. Folterkamers in een container, door bewakingscamera’s gecapteerde gewelddadige afrekeningen, de opmars van ellendige drugs als crystal meth en fentanyl: we wisten het allemaal al. Maar de makers van Over grenzen construeren er een boeiend en overtuigend verhaal mee. Over hoe coke uit Zuid-Amerika met tonnen in de Antwerpse en Rotterdamse havens wordt binnengevoerd en hoe de grensgebieden tussen België en Nederland tegelijkertijd een fabriekje van synthetische drugs zijn, vooral bestemd voor de export. Maar ook over de grote impact die dat heeft op het serene burgerleventje van de inwoners van die streken.

Over grenzen is allerminst een lui gemaakte productie. De cameraploegen weten zich toegang te verschaffen tot schimmige oorden, soms op gevaar van eigen leven. Wanneer bijvoorbeeld een bende fentanylkoks ergens in de Nederlandse bossen wordt opgeschrikt door een politiesirene in de verte, zijn ze snel in hun veronderstelling dat de cameralui misschien samenwerken met de ‘wouten’. Niet meteen een comfortabele situatie om in te belanden. Bovendien legt hun zorgvuldig opgebouwde beeldrelaas ongemakkelijke waarheden bloot. Hoe courant corruptie bijvoorbeeld is in alle lagen van het apparaat dat, van douaniers tot magistraten, net is opgezet om de import en productie van drugs te bestrijden. Of hoe een schimmig sujet in een vies kamertje in São Paulo vertelt hoe hij West-Europeanen verantwoordelijk stelt voor de generatiearmoede waaronder hij gebukt zit, en deels daardoor in een business zit die ons helpt om “onszelf kapot te maken”.

Wel had er nog één ander bezoek af moeten kunnen. Als er een link kan worden gelegd tussen drugsproductie in het Belgisch-Nederlandse grensgebied en Australië, kon er ongetwijfeld ook nog wel een excuus worden gevonden om naar Portugal te trekken. Daar boekt de overheid aanzienlijke vooruitgang in het bestrijden van de destructieve gevolgen van verdovende middelen, door ze te decriminaliseren en in te zetten op preventie en hulp. Het had een ander licht kunnen doen schijnen in een vertelling die nu vooral een schrijnend eenzijdige war on drugs legitimeert.

Over grenzen, nu op Amazon Prime Video.