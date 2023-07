Over de koppen lopen op de Gentse Feesten

Beeld Eric de Mildt

De tweede dag van de Gentse Feesten heeft zaterdag 250.000 bezoekers naar Gent gelokt. Dat is nog een pak meer dan vorig jaar. Feestenburgemeester Bram Van Braeckevelt (Groen) stelt vast dat het evenement opnieuw erg populair is. “Tien dagen lang feest. En dat mag je best letterlijk nemen. Zodra de laatste feestvierders de nacht afsluiten, staat de volgende lichting al klaar om te genieten van namiddagprogrammatie.”

In de aanloop naar de Feesten was ook wat commotie ontstaan, omdat in een van de tien geboden van de Gentse Feesten stond dat enkel Nederlanders hun (goedkoop) bier kochten in een nachtwinkel. Een stelling die door de noorderburen misprijzend helemaal werd ontkracht. Van Braeckevelt nodigde daarop alle Nederlanders uit om hem te trakteren. “En het wonder is geschied!”, vertelde hij. “Gisteren werd ik getrakteerd door twee Nederlanders!”

