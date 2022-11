‘Out of Office’ wakkert de maatschappijcriticus in jezelf aan, en de woede over de ratrace die het leven is

Het realityprogramma Out of Office volgt vijf mensen met een burn-out. Eentje is nog aan de slag, de rest is al weken, maanden of jaren out. In dit ‘experiment’ trekken An, Dennie, Walter, Irina en Margaux naar de Emiliushoeve. Op deze zorgboerderij werken Joel, Kristi, Stijn, Robin, René en Willem “elke dag met de glimlach”, zo vertelt presentator Bruno Vanden Broecke.

Het zijn mensen met een beperking en daar had komiek William Boeva eerder fel op gereageerd in een open brief aan VTM en VRT: “Als jullie echt aan inclusie willen werken, laat dan mensen met een beperking zien in hun sterkte zonder dat die beperking ertoe doet.” Boeva had het programma niet gezien, dus vond Vanden Broecke de kritiek onterecht, en bovendien sprak de presentator liever niet over mensen met een beperking, maar wel over mensen met bijzondere kwaliteiten.

Oké, Bruno. Daar valt wat voor te zeggen. Want hoe eerlijk is Stijn niet, als hij over Vanden Broeckes vroegere programma Wat als? opmerkt: “Dat was in het begin goed en na een tijd was dat slecht.” Dat zal je iemand zonder bijzondere kwaliteiten niet zo snel horen zeggen. Idem met Robin, over de 28-jarige Irina: “Ik verschoot dat ze zo jong is en een burn-out heeft.” “Ze nemen geen blad voor de mond”, merkte Margaux, met burn-out, op.

Ik daarentegen wik en weeg mijn woorden soms tot in den treure. Hierbij een greep uit mijn niet-uitgesproken gedachten bij het kijken. Wat zijn al deze mensen met een burn-out opvallend mooi. Wat is iedereen lief. Tikje ironisch, dat een programma over burn-out een deadline oplegt waarbij de deelnemers binnen een half jaar een biowinkel uit de grond móéten stampen. Kristi knuffelt wel erg graag. Ha, een flits van Sammy uit Het eiland in Bruno! Het presenteren ligt Vanden Broecke wel, het doet zijn innerlijke scoutsleider zichtbaar deugd. Wacht, waarom geeft Margaux dat biggetje melk uit een papfles? Waar is het mama-varken? Ik hoop niet dat er straks dieren geslacht worden. Toch idyllisch die Emiliushoeve. Mogen de mensen met bijzondere kwaliteiten hier altijd blijven werken? Where do I sign up? Nee, dat mag je niet denken! Waarom ben je ook ooit freelancer geworden? Zorg maar voor genoeg zelfzorg, want je zal je nooit een burn-out kunnen veroorloven. Ugh.

Out of Office wakkert de maatschappijcriticus in jezelf aan, en de woede over de ratrace die het leven is. Vanden Broecke heeft gelijk: ze laten alleen mensen zien met bijzondere kwaliteiten. Ze leren ons dat eerlijkheid siert en tonen ons de kracht van te leven in het nu. Tegelijk blijft de kritiek van Boeva na aflevering één overeind. ‘Ze’ staan nog ten dienste van ‘ons’. Inspirerende tv is het zeker, maar inclusief? We vangen een glimp op van een wereld met wat meer ruimte voor menselijkheid, kwetsbaarheid, noem maar op. Daarna gaan we over tot de orde van de dag in ons parallel universum waar ze je wijsmaken dat je nu eenmaal hard moet zijn om top te presteren. Been there, burn that.

Out of Office, elke maandag, 20.45 uur, op VTM