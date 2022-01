‘Ouistreham’ is Binoches zoveelste film: ‘Mijn passie voor acteren laat zich niet in cijfers vatten’

‘Ik wil het onzichtbare zichtbaar maken’, zegt het hoofdpersonage van Ouistreham, een sociaal drama over de abominabele omstandigheden waarin poetsvrouwen werken. Filmster Juliette Binoche speelt er naast niet-professionele acteurs.

“Ik ben Frans. Ik woon hier in Europa. En ik spreek Engels. Dus ik kan overal spelen.” Juliette Binoche (57) antwoordt kort op de vraag waarom ze zoveel Europese en Amerikaanse films combineert. Ze laat zich niet in het hokje van Europees arthouse-icoon of dat van Amerikaanse filmster duwen. Zelfs het hokje van actrice is te klein.

“De laatste twintig jaar heb ik ook dansvoorstellingen gemaakt, en ik heb gezongen. Ik weet eigenlijk niet precies hoeveel films ik heb gemaakt. Ik houd echt de tel niet bij van wat ik allemaal doe, zo denk ik niet over mijn werk. Mijn passie voor acteren laat zich niet in cijfers vatten, ik sta daar zelf niet bij stil.”

Meer dan 20 films in 10 jaar

Laten we toch een poging doen. Binoche, de eerste actrice die zowel op het filmfestival van Cannes als dat van Venetië en Berlijn de prijs voor beste actrice won én daarnaast nog een Oscar op haar palmares heeft staan, heeft de afgelopen tien jaar alleen al meer dan twintig films op haar cv staan. De titels variëren van Hollywood-blockbusters als Godzilla en Ghost in the Shell over internationale auteursfilms als High Life en Cosmopolis tot Franse kleinoden als Camille Claudel 1915 of het nieuwe Ouistreham. Die laatste is de reden waarom Binoche ons aan de andere kant van een Zoom-camera te woord staat.

“Een beetje meer vakantie zou ik wel leuk vinden”, antwoordt ze zonder verpinken als we haar vragen of ze er af en toe niets even tussenuit wil. “Maar passie draait niet om vakantie. Het draait om jezelf smijten, om jezelf te tonen en om de confrontatie met nieuwe dingen aan te gaan. Ik word gegrepen door die passie om te spelen, om met bepaalde regisseurs te werken of om bepaalde thema’s aan te snijden. Alleen toen ik zwanger was van mijn zoon heb ik niet te veel gewerkt. Ik heb wel twee films gemaakt toen ik in verwachting was van mijn dochter.”

Fragment uit 'Ouistreham'. "Ik moest ervoor zorgen dat zij zich comfortabel voelden om alles te geven", zegt Binoche over de amateurspelers in de film. Beeld Cinéart

Binoche is naast een bejubelde en uiterst getalenteerde actrice dus ook een werkpaard. Zij het niet op dezelfde manier als de personages in Ouistreham, waarin Binoche in de huid kruipt van Marianne Winckler, een schrijfster die zich voor haar nieuwste boek onderdompelt in de haven van Caen, waar de kaai van Ouistreham met werkloosheid is bedekt. Voor een minimumloon, met tijdelijke contracten en onder abominabele omstandigheden werken poetsvrouwen als Chrystèle (Hélène Lambert) zich er uit de naad op de ferry die naar Engeland vaart. Zonder haar beweegredenen of haar echte beroep duidelijk te maken gaat Winckler op in die wereld. Een beetje zoals journaliste Florence Aubenas dat tien jaar geleden deed, wat resulteerde in het veelbesproken boek Le quai de Ouistreham (2010).

“Het boek liet bij mij een heel sterke indruk na”, vertelt Binoche. “Het is een noodzakelijk verhaal, een erg filmisch verhaal ook. Toen ik hoorde dat Aubenas de filmrechten op het boek niet wilde verkopen, dacht ik: ongelooflijk. Ze móét dat doen! (lacht) Dus heb ik haar gebeld, en zij zei me: ‘Luister, de enige manier waarop ik toelaat dat dit boek verfilmd wordt, is dat Emmanuel Carrère (filmmaker en schrijver van non-fictieboeken, EWC) het boek bewerkt.’ Dus belde ik nadien naar Carrère. En zo is deze film er gekomen.”

Vertrouwen winnen

De hoofdzakelijk vrouwelijke cast van Ouistreham bestaat, naast Binoche, uit niet-professionele acteurs die het milieu waarin het verhaal zich afspeelt van dichtbij kennen. “Eigenlijk waren zij net de professionals”, vat Binoche het samen. “Zij weten hoe ze een cabine moeten poetsen. Zij weten hoe ze met die bazen moeten omgaan. Maar ik moest ervoor zorgen dat zij zich comfortabel voelden om alles te geven. Carrère zei me: ‘Ik vertrouw op jou om me te helpen.’ De niet-professionele acteurs moesten mij kunnen vertrouwen, op mij kunnen steunen om een scène te spelen.”

De moeilijkste was, net als in het verhaal van Ouistreham, Binoches directe tegenspeelster, Hélène Lambert. “Zij was de kwaadste van de cast. Ze houdt van lachen, maar ze was erg behoedzaam om een vriendschap aan te gaan. Het was een uitdaging om close met haar te worden.”

Niet dat een samenwerking met onervaren spelers een primeur was voor Binoche. “Ik heb al vaak met kinderen gewerkt die ook geen acteurs waren. In Camille Claudel werkte ik met mensen met een beperking zonder acteerervaring. En toen ik me voorbereidde voor Les Amants du Pont-Neuf (over twee zwervers die een romance beginnen, EWC) begaf ik me onder de daklozen op straat. Ik heb voldoende van het leven gezien, ik heb voldoende ervaring. Bovendien speel ik Marianne, een schrijfster die zich net als een acteur onderdompelt in een wereld om zo dicht mogelijk te komen bij de mensen die ze wil begrijpen en dat vervolgens in een kunstvorm te gieten: Marianne in een boek, ik in een film.”

Ondanks uitstapjes naar dans, theater en muziek blijft film zo de omgeving waarin Binoche het best gedijt. Dat is eigenlijk altijd zo geweest. “Eerder vandaag zag ik een opname van mezelf als jonge actrice, voor ik de rol in Rendez-vous (1985) kreeg. De castingregisseur zei me: ‘Dus, jij wilt actrice worden?’ En ik zei: ‘Nee, ik bén actrice.’”

Ouistreham is nu te zien in de cinema.