Oudste zoon van Nick Cave is overleden, zeven jaar na de dood van zoon Arthur

Jethro Lazenby, die ook de naam Jethro Cave gebruikte, was een fotograaf en model. Hij werd in 1991 geboren in de Australische stad Melbourne en ontdekte pas op achtjarige leeftijd dat Nick Cave zijn vader was. Eerder dit jaar werd hij opgesloten in de gevangenis nadat hij zijn moeder Beau Lazenby had aangevallen tijdens een ruzie in Melbourne. Volgens zijn advocaat was bij Jethro schizofrenie vastgesteld. Hij werd twee dagen geleden vrijgelaten.

In 2015 verloor Cave zijn toen vijftienjarige zoon Arthur, nadat die onder invloed van drugs van een klif in Brighton viel. Arthur en zijn broer Earl zijn Caves zonen met zijn huidige partner Susie Bick.