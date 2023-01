Oude getrouwen zoals ‘De Mol’, maar ook nieuwe, gedurfde programma’s: dit zijn de plannen van Play4 en 5 dit voorjaar

De kijktijd die mensen ter beschikking hebben is beperkt. En steeds meer partijen proberen er een stuk van in te pikken. “Wie het verschil wil maken, moet zijn nek uit durven steken”, vindt Annick Bongers, programmadirecteur bij de Play-zenders. Dat deed ze vorig jaar al door het klassieke televisiekijken dood te verklaren. Volgestouwde zendschema’s en zorgvuldig opgebouwde televisie-avonden waren verleden tijd, vond Bongers. Liever zette ze met haar zenders in op een paar grote titels die de kijkers in eigen tempo en op een platform naar keuze konden degusteren. De klassieke kijkcijfermail die nog steeds elke morgen trouw in haar mailbox binnenvalt wordt sindsdien amper nog bekeken.

In 2023 willen ze bij de Play-zenders nog een stap verder gaan. Door ook de mogelijkheden die buiten het televisiescherm vallen nadrukkelijk te onderzoeken. Voor het eerste tastbare resultaat van die aanpak moet je begin februari in de Lotto Arena zijn. Daar mag James Cooke zijn programma James de musical voor in totaal 15.000 toeschouwers live op het podium brengen. Een evenement dat door de hoge productiekosten nu amper winst oplevert.

Maar wanneer ook andere programma’s een live-spin-off krijgen kan dat snel veranderen. Bongers denkt daarbij aan Tulpen uit Amsterdam, een nieuw muziekprogramma waarbij Nederlandse artiesten de hits van hun Vlaamse collega’s coveren en omgekeerd. Een format dat perfect naar een liveshow te vertalen is.

Ook Patiënt Pedro krijgt een - weliswaar minder grootschalig - live vervolg. Play4 organiseert immers een avond waarbij Pedro Elias en zijn psychiater Damiaan Denys tekst en uitleg geven bij wat je in het programma te zien krijgt. Dat evenement vindt plaats in het Antwerpse Play Zuid. De vroegere Zuiderkroon werd de voorbije maanden verbouwd en voorzien van een aantal televisie- en geluidsstudio’s. Nu al worden onder andere De tafel van vier en Jan Jaap op zondag er opgenomen en in de toekomst verhuist bijvoorbeeld ook Café De mol naar het Antwerpse Zuid. De geluidsstudio’s moeten het dan weer makkelijker maken om in te zetten op podcasts die Bongers ook als een manier ziet om de Play-programma’s naar een breder publiek te brengen.

Wat ons bij die programma’s zelf brengt. Ook op dat vlak willen Bongers en co. het nodige lef tonen. Door naast grote entertainmenttitels zoals De mol en Blind gekocht en traditionele sterkhouders als De rechtbank en Stukken van mensen ook met nieuwe, gedurfde formats uit te pakken. Boris bijvoorbeeld, waarin Jeroom samen met Jonas Geirnaert en Bockie De Repper een roadtrip door Canada maakt om aan het eind van hun traject de as van Jerooms in 1997 overleden broer Boris uit te strooien. Of Recht naar de gevangenis, een programma van Tess Uytterhoeven waarin minister van Justitie Vincent Quickenborne samen met vijf topfiguren uit justitiemiddens vier dagen en nachten doorbrengt in de gevangenis in het gezelschap van een aantal ex-bajesklanten.

In de documentairereeks Shalom allemaal! geeft journalist Diederik Van den Abeele een inkijk in het dagelijkse leven in de Joodse wijk van Antwerpen. En met Assisen willen ze bij Play4 proberen om het fictiegenre net iets spannender te maken. In de reeks volg je als kijker zes weken lang een assisenproces om daarna te beslissen of de beklaagde - in dit geval een balletdanseres - schuldig of onschuldig is. Het stemgedrag van de kijker bepaalt welke van de twee vooraf opgenomen zevende aflevering we uiteindelijk te zien krijgen.