‘Otto-Jan is een kindje dat met honderden ideeën rondloopt en overal ‘ja’ op zegt’

Velen zijn hem voorgegaan, weinigen bleken uitverkoren. Slaagt Nederbelg Otto-Jan Ham (44) er wél in om met Amai zeg wauw! een succesvolle laatavondtalkshow te maken? ‘De twijfel komt altijd pas ná een beslissing. Ik word nu dus elke ochtend hysterisch wakker.’.’

De man met de meest innemende glimlach onder een bos krullen moet van het laatste uurtje op VRT 1 weer een allemansvriend maken. De VRT probeert al jaren, haast met de moed der wanhoop, een waardige opvolger te vinden voor De laatste show, de show die dertien jaar de kijkers welterusten wenste. Café Corsari, Van Gils en gasten en Vandaag konden het succes van Mark Uytterhoeven en Bruno Wyndaele echter nooit helemaal evenaren.

Otto-Jan Ham mag vanaf 4 september hun buitenmaatse schoenen proberen te vullen. “Ik heb maar een fractie van een seconde over dit aanbod getwijfeld”, zegt hij. “Het devies ‘zeg vaker neen’ vind ik dan ook de grootste quatsch die er bestaat. Ik ben een enorme twijfelaar, maar de twijfel komt pas na een beslissing. Ik word dus nu wel elke ochtend hysterisch wakker.”

Jani Kazaltzis, zijn copresentator in Viva la feta, vat hem dan ook samen als “de mooiste chaos die je je kunt inbeelden”. “Hij is een kindje dat rondloopt met honderden ideeën en altijd ‘ja’ zegt. Pas onderweg beseft hij wat hij doet.”

In de laatavondshow Amai zeg wauw! zullen Ham en copresentator Lara Chedraoui, frontvrouw van Intergalactic Lovers, elke avond één gast centraal plaatsen. Die zullen ze een show serveren, op zijn of haar maat gesneden. “Hoe dan ook wordt het geen klassieke talkshow”, zegt Lotte Vermeir, netmanager van VRT 1 en VRT Canvas. “De dagelijkse actua komt al ruimschoots aan bod met Terzake, De afspraak en Journaal laat. We nemen het programma wel dagvers op. Grote nieuwsfeiten zul je dus wel voelen.”

Otto-Jan Ham zal af en toe meespelen in de band, die meer zal doen dan de begintune en enkele tussendeuntjes spelen. “Het format is niet dichtgeplamuurd met vaste items”, vult Vermeir aan. “Otto-Jan is snel en ad rem, die vibe zit ook in het programma.” Ham staat er garant voor, zoals hij zelf zegt, dat hij er altijd wel wat “klootzakkerij” in zal smokkelen. Average Rob is de eerste gast die hij de pieren uit de neus zal halen. Coely en Pommelien Thijs staan ook al op de gastenlijst.

Shit

Zijn vrienden zijn er wat beducht voor: het programma gaat ‘shit’ over zich heen krijgen en Ham gaat zich dat aantrekken. Stijn Van de Voorde, StuBru-presentator: “Er is geen enkele kans dat iedereen zijn latenight goed gaat vinden. De mensen gaan sowieso zeuren. Het zal voor iemand altijd té dit of té dat zijn. Otto-Jan laat een programma ook nooit achter in de tv-studio, maar neemt het mee naar huis. Ik vind het dus echt cool dat hij dit durft te doen.”

In zijn entourage is iedereen er wel rotsvast van overtuigd dat hij dit kan en kent. “Als Otto-Jan met een gast praat, kan ik niet wegkijken of met een half oor luisteren”, zegt Van de Voorde. “Hij omzeilt de clichés en valkuilen. Hij maakt een gesprek anders dan anderen.” Hij mag dan graag keet schoppen voor de camera, buiten beeld blijkt hij een typisch ‘middelste kind’ (hij heeft nog een broer en een zus).

“Ik ben bemiddelaar in bijberoep”, zegt Ham zelf. “Ik voel heel snel spanningen en word daar ongemakkelijk van. Ik doe niets liever dan conflicten oplossen.” Kazaltzis vindt hem “een godsgeschenk om mee samen te werken”. “Hij is de gemakkelijkste gast die ik ken. Superchill. Hij gaat nooit voor the win, nooit voor de egostrijd. Ik ben zo op mijn gemak bij hem dat wij wel een oud, getrouwd koppel lijken.”

Beeld Mellon

Wie ooit in de buurt van de vroegere radiomaker kwam, weet ook dat hij erg principieel is. “Er zijn al genoeg mensen ‘vloeibaar’”, zegt hij zelf. “Ik vind dat je altijd vriendelijk moet zijn, zeker ook tegen caissières, dat je altijd aan anderen moet denken en niks op de grond mag gooien. Dat komt niet door mij, dat komt door mijn opvoeding.” Ham is het soort man die uit principe geen iPhone maar een fairphone koopt. “Ook al valt dat ding constant uit elkaar”, lacht Van de Voorde. Hij is ook geen ‘smerige’ interviewer. “Hij zal tijdens een gesprek nooit mensen in de val lokken of op een slinkse manier hun mond doen voorbijpraten. Het moet altijd eerlijk, altijd fair zijn.”

Zelf getuigde hij in 2013 al openlijk over zijn angststoornis. Zijn allereerste paniekaanval kreeg hij op de Brusselse Ring, terwijl The White Stripes ‘Jolene’ speelden op zijn autoradio. Hij durfde daarna een tijdje niet meer met de wagen te rijden en al zeker niet op snelwegen. Dat “extreem broze stukje” van zichzelf heeft hij volledig geaccepteerd. “Het gebeurt, het hoort bij mij”, zegt hij. “Ik kan ermee weg. Ik kan de angel uit de aanval halen. Ik ben intussen ook vrij van medicatie.”

Geen overtollige slierten

De man uit Halle staat bekend als een maniakaal televisiemaker. Tijdens De tijd van ons leven op VRT 1 trainde hij zich kapot om, samen met modeontwerpster en ex-sprintster Elodie Ouédraogo, mee te doen aan het WK tijdrijden. Hij nam zijn fiets zelfs mee op vakantie om daar zijn kilometers te malen, en woog zijn eten tot op de milligram. Lag er een spaghettisliert te veel in zijn bord, dan zwierde hij die er uit.

Bij de voorbereiding van een programma wil hij ook de kleinste bijkomstigheid kennen. Wat er op het menu staat, hoeveel het decor exact kost, wie de schmink doet. “In intentie ben ik maniakaal, maar luiheid en praktisch onvermogen staan vaak in de weg”, zegt hij zelf. “Ik herken die eigenschap in mijn dochter wanneer ze haar kamer moet opruimen. Ze begint er vol goede moed aan, maar staat even later toch te dralen omdat ze zoveel spullen moet opbergen.

“Hetzelfde heb ik nu: het water staat me aan de lippen, ik verdrink in de hoeveelheid dingen die ik moet doen en daardoor blokkeert mijn systeem. Ik zou mezelf dus geen perfectionist noemen. Ik heb mijn leven ook op vijfjes en zesjes gebouwd.”

Ham voelde zich niet thuis op een klassieke school. “Mijn ouders hadden me op het college kunnen houden, maar ze waren gul genoeg om mij naar de kunsthumaniora te laten gaan. Dat stond niet in hun playbook, maar ze gaven me die kans wel. Plus: ze hadden al een verstandige dochter.”

Prachtige poëzie

Met zijn Nederlandse vader en moeder woonde hij één jaar in Eindhoven, daarna verhuisde hij naar België. De humor van André van Duin, Kees van Kooten en Wim de Bie zit hem in het bloed, de liefde voor PSV Eindhoven zo mogelijk nog meer. Zijn kompas staat nog altijd op Nederland. “Ik volg meer het Nederlandse nieuws dan het Belgische en luister standaard naar de Nederlandse radio. Ik weet ook gewoon meer over Nederlandse politiek en sportcultuur. Het is een blijvertje, die Nederlandse identiteit van mij. Op mijn identiteitskaart staat ook gewoon dat ik een Nederlander ben. In het stadhuis schuif ik aan bij het vreemdelingenloket.”

Ham maakt er een sport van om typisch Nederlandse uitdrukkingen – een voorbeeld: “als de wiedeweerga” – in gesprekken te gooien. “Het voordeel voor mij is dat dit ook gewoon correct taalgebruik is”, lacht hij.

Hij lijkt zelf niets bijzonders te vinden aan de taalvaardigheid die andere tv-makers hem benijden. Aan het einde van Over de oceaan stak hij schijnbaar moeiteloos een lofrede af over elk bemanningslid en kapitein Piet; aan het einde van Viva la feta (allebei op Play 4 en GoPlay) fêteert hij elke gast met een afscheidstekst. “Hij brengt dan prachtige stukjes poëzie, wat je niet vaak hoort en ziet op tv”, zegt Olivier Goris, creatief adviseur bij de Play-zenders. In een halfuur of een uur klaart hij die klus.

“Elke keer komt hij met een tekst waar ik een week voor nodig heb en die ik door tienduizend mensen zou moeten laten nalezen”, zegt Kazaltzis. “Hoe hij het doet, weet ik echt niet, want ik ga hem tussendoor ook nog altijd even storen, wat hij vreselijk haat.”

Een romanschrijver is Ham naar eigen zeggen niet, zelfs niet in het diepst van zijn gedachten – daar is zijn concentratievermogen te beperkt voor. “Maar een column of een tekst voor een tv-programma”, geeft hij aan, “dat kost betrekkelijk weinig moeite.”

Of er dan helemaal niks slechts of smeuïgs over hem te vertellen valt? Kazaltzis: “Ik zou ze heel graag opnoemen, zijn negatieve kanten, maar zelfs die vind ik leuk. Zo graag zie ik hem. Maak vooral iets moois van uw tekst, alstublieft, dan krijgt hij wat moed. Want ik kan u garanderen: hij loopt nu gigantisch te stressen omdat hij zijn nieuwe show zo goed wil doen.”

Amai zeg wauw!, vanaf 4 september elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag rond 21.30 uur op VRT 1.