Ottessa Moshfegh: ‘Ik had niet door dat mijn boek zo gruwelijk was’

Haar vorige boek, Mijn jaar van rust en kalmte, groeide tijdens de lockdowns uit tot een absolute culthit en maakte van Ottessa Moshfegh een Tiktok- én catwalkster. Nu heeft de Amerikaanse schrijfster een nieuwe roman: Lapvona. ‘Ik kan mijn intensiteit niet doseren.’

De afgelopen twee jaar hebben mensen zich hardop afgevraagd of Ottessa Moshfegh (41) magische krachten heeft en de toekomst kan voorspellen. Nog voor iemand van corona had gehoord, schreef ze een roman over een vrouw die zichzelf in vrijwillige afzondering plaatst. Toen we allemaal noodgedwongen in dezelfde situatie kwamen, beleefde haar tegelijk duistere en grappige boek Mijn jaar van rust en kalmte een ware revival. Het is nu al meer dan 24 miljoen keer genoemd op TikTok, en Moshfegh wordt er geprezen als lockdown­laureaat.

“Ik dacht dat het boek zijn koers gevaren had”, zegt ze vanuit haar luchtige, witte slaapkamer in Pasadena, Californië. Het is 8 uur ’s morgens, ze is net wakker en draagt nog haar ‘slaaptrui’, gemaakt van dun, donkergrijs kasjmier. “Ik ben blij dat mensen in zo’n tijd het boek gevonden hebben, en het voor velen louterend werkte.” Ze neemt een slok koffie. “Godzijdank is het een beetje grappig, want eigenlijk is het een triest boek over een persoon die de wereld niet onder ogen wil zien.”

De combinatie van somberheid en humor is typisch Moshfegh: het ietwat cynische hoofdpersonage in Mijn jaar van rust en kalmte is verslaafd aan medicijnencocktails. Ze haat haar enige echte vriendin. Eileen, haar Booker Prize-­genomineerde roman, gaat over een anorexische gevangenissecretaresse die bij haar alcoholverslaafde vader woont en walgt van haar eigen seksualiteit. Het is de bedoeling dat het boek straks een film wordt. Moshfegh en haar man (en collega-schrijver) Luke Goebel schreven het scenario en zijn allebei coproducent, Anne Hathaway en Thomasin McKenzie zouden de hoofdrollen vertolken.

Dagelijkse horror

Haar nieuwste roman, Lapvona, begint met een citaat uit een nummer van popster Demi Lovato, ‘Anyone’: ‘Ik voel me dom als ik bid.’ Lapvona is de naam van het fictieve middeleeuwse dorp in Oost-Europa waar het boek zich afspeelt. Het leven is er onredelijk grimmig: verkrachting, moord en kannibalisme zijn schering en inslag, voedsel is schaars en de hebzuchtige leider gelooft dat zijn eetlust ‘een symptoom van zijn grootsheid is’. Hij gebruikt religie om zijn onderdanen te manipuleren. Voor het 13-jarige hoofdpersonage Marek geeft het geloof in God hem hoop, terwijl andere dorpelingen ontsnappen aan de realiteit door zich tegoed te doen aan hallucinogene paddenstoelen.

Moshfegh verwacht dat het boek lezers zal verdelen. “Ik realiseerde me eerst niet dat ik zo’n gruwelijk boek had geschreven, totdat ik de audioversie moest opnemen,” zegt ze, verrassend opgewekt. “Ik kan me voorstellen dat sommige mensen erin zullen beginnen en niet in staat zullen zijn om door te lezen. Ik heb die reactie soms met geweld in films. Niet dat ik vind dat die films met een waarschuwing gepaard moeten gaan – er sluipt terloops zoveel horror binnen in ons dagelijks leven.”

Ze schreef het boek tijdens de lockdown. “De overheersende gedachte was: o mijn God, we zitten opgesloten en iedereen gaat dood. Ik had een project nodig. Dat is hoe ik vat krijg op het leven, door dingen te creëren. Ik wilde schoon schip maken en alle vreselijke dingen eruit krijgen door ze op te schrijven. Ik kan mijn intensiteit niet doseren, dus het komt er allemaal tegelijk uit. Ik schrijf in vlagen – ik houd het vijf minuten aan een stuk vol en dan word ik overweldigd, alsof ik ga flauwvallen. Dan moet ik opstaan en een douche nemen of de vaatwas doen om de elektriciteit uit mijn systeem te ­krijgen.”

Leven met pijn

In de loop van haar leven heeft Moshfegh veel pijn te verwerken gekregen. Ze groeide op in New England, als het middelste kind van een Iraanse vader en een Kroatische moeder, beiden professionele muzikanten en docenten. Ze ontvluchtten de Islamitische Revolutie in Iran in 1978.

Moshfegh was zich er altijd van bewust dat haar ouders hadden geleden, en dat ze uit een heel andere cultuur kwamen dan die waarin zij opgroeide. Toen ze 9 was, werd er een ernstige scoliose bij haar vastgesteld. Ze moest een speciale brace dragen tot ze 12 was en leeft nog steeds met pijn. Haar ouders gaven Moshfegh, haar oudere zus en jongere broer muziekles en ze was in staat muziek te lezen voor ze klarinet en piano kon spelen. Maar op haar 14de, toen ze op zomerkamp was, besloot ze dat ze liever creatief schreef (nu is haar muzieksmaak geëvolueerd en houdt ze van rap, “het muzikale equivalent van neuken”, hoewel “ik een oude sukkel ben en niet op de hoogte ben van de laatste trends”).

Ottessa Moshfegh: 'Ik wil niet sterven met het idee dat ik niet genoten heb van de lichamelijkheid van het leven.' Beeld Jake Belcher

In 2017 veranderde haar leven toen haar broer, Darius, op 30-jarige leeftijd overleed aan een overdosis. Ze sliepen als kind in hetzelfde bed. Een foto van hem hangt nog steeds in haar keuken. Ze vertelt dat, na zijn dood, haar gezin “echt een extra dosis liefde nodig had”. Voor haar kwam die in de vorm van haar hond, Walter. Lapvona is aan hem opgedragen. “We zijn een hondenfamilie – mijn zus heeft thuis de zus van Walter – en het voelde zeer helend. Hij is een mix van alle magische en mooie dingen in de wereld.” Ze roept hem binnen: “Walty!” Een grijs, pluizig schepsel springt in haar armen. Haar man heeft ook een hond, Jewely.

Moshfegh ontmoette Luke Goebel in 2016. Een astroloog had net voorspeld dat ze verliefd zou worden. Vlak daarna kwam hij naar haar huis om haar te interviewen voor de website Fan­zine. Ze zegt dat ze hem zag en voelde hoe ze zichzelf meteen aan hem “overgaf”. Hij beëindigde het interview met de woorden “yep, en ik hou van je”. Ze wordt zachter als ze over hem praat, en zegt dat hun kleine huis “perfect is voor een koppel dat elkaar heel graag ziet”. Ze verhuisden naar Pasadena in oktober 2019. Moshfegh vond hun huis online en “moest het hebben. Ook al was ik maar één keer eerder in Pasadena geweest voor een kort bezoek. Het was niet eens een beslissing.”

Op de catwalk

Ze lijkt veel van de grote beslissingen in het leven te nemen door haar gevoelens en instincten te volgen. Moshfegh is zich ervan bewust dat ze veel tijd doorbrengt “hierboven, in mijn hersenpan”, zegt ze, tikkend tegen haar hoofd. Daarom was ze zo opgewonden toen ze eerder dit jaar haar catwalkdebuut mocht maken in de modeshow van de Amerikaanse ontwerpster Maryam Nassir Zadeh tijdens de New Yorkse modeweek.

“Ik heb me nog nooit zo angstig gevoeld in het bijzijn van andere mensen. Ik verstijfde bijna. Ik zei nadien dat ik het nooit meer zou doen, maar ik denk het eigenlijk wel. Omdat het opwindend was. Ik wil niet sterven met het idee dat ik niet genoten heb van de lichamelijkheid van het leven, dat ik dit geschenk van God niet naar waarde heb geschat”, zegt ze, terwijl ze haar arm theatraal uitstrekt en lacht.

Ze had een drukke modeweek: ze schreef ook de show notes, een soort persbericht, voor de show van Proenza Schouler, met als centrale vraag hoe we schoonheid vinden in chaos en dat kunnen gebruiken om een nieuwe toekomst op te bouwen. “Het is onmogelijk om een collectie te maken zonder daarbij te denken aan de mens die de kleren gaat dragen”, zegt ze. “Tijdens het schrijven denk ik ook altijd aan de lezer.”

Beeld RV

Moshfegh mag dan wel een TikTok-sensatie zijn, ze doet zelf niet aan sociale media. “Ik mijd het omdat ik anders meteen verslaafd word. Ik beperk me tot het bekijken van video’s van modeshows als ik nog geen zin heb om te beginnen werken.”

Ze legt momenteel de laatste hand aan een topgeheim project voor modehuis Prada en bewerkt het scenario voor Mijn jaar van rust en kalmte. Als Moshfegh mocht kiezen, zegt ze, vindt ze actrice Margot Robbie “perfect” voor de hoofdrol. Maar ze mag niet kiezen. Zij moet vooral zorgen voor “een visueel verhaal gezien het hoofdpersonage niet veel emotie toont”.

Dan herinnert ze zich plots iets. “O help, we vertrekken morgen op vakantie.” Zij en haar man gaan een week naar Puerto Escondido in Mexico en ze heeft haar valies nog niet gepakt. “We zullen wat op het strand kunnen hangen. Ik zal er mijn verschrikkelijke Spaans wat kunnen oefenen. Ik ben gelukkig.”

© The Sunday Times

Ottessa Moshfegh, Lapvona, De Bezige Bij (verschijnt op 8/9), 320 p., 24,99 euro. Vert.: Tjadine Stheeman en Lidwien Biekmann