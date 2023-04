Oscarwinnares Michelle Yeoh: ‘Amerika maakte me plotseling bewust van het feit dat ik tot een minderheid behoorde’

Michelle Yeoh (60) mag dan niet van etnische labels houden, ze won wel als eerste Aziatische vrouw ooit een Oscar voor beste actrice. En dat doet er – ook voor haar – toe. ‘Ik hou ervan als Aziaten naar me toe komen en zeggen: ‘Je doet het voor ons.’’

We hebben een hele hoek van de Mandarin Bar voor onszelf. De manager van het Mandarin Oriental Hotel in Knightsbridge heeft de drie tafels rondom ons opzettelijk leeg gehouden, als een soort gedemilitariseerde zone tegen paparazzi en selfiejagers. Michelle Yeoh komt iets te laat binnengewandeld, rechtstreeks van de opnamestudio. Ze is een klein visioen in het zwart: grote laarzen, iets dat lijkt op een leren legging, een fleece en een fedorahoed die niet bij de rest van de outfit past. Als je een filmster ontmoet, word je je meteen bewust van je eigen tekortkomingen. Zelfs mijn kostuum lijkt plots op mysterieuze wijze gekrompen.

We hebben afgesproken om ‘teatime’, drie uur ’s middags, en ik ben bang dat de Miss Maleisië, actievrouw en filmster niets gaat bestellen om te eten. Toen ik haar de vorige keer interviewde, in haar huis (nu ja, een ervan) in Genève, nam ze me mee naar de keuken en gaf me appeltaart, maar nam ze zelf geen hap. Vandaag heeft ze, gelukkig voor mij, nog niet geluncht en verkondigt ze meteen dat ze honger heeft.

Met Pierce Brosnan in 'Tomorrow Never Dies' (1997). Beeld Photofest

Haar carrière ging van Hong Kong en vechtfilms met Jackie Chan via de James Bond-film Tomorrow Never Dies tot Crouching Tiger, Hidden Dragon. Maar pas nu, op 60-jarige leeftijd, nadert ze de top: op 12 maart werd ze de eerste Aziatische vrouw die de Oscar voor beste actrice won, voor haar rol als vertrapte Chinese immigrant en wasserette-eigenaar Evelyn Wang in de kleine indie sciencefictionfilm Everything Everywhere All at Once. Door Yeoh te erkennen erkent Hollywood de Aziatische artiesten die eerder werden gemarginaliseerd.

Van het teatime-menu kiest ze veganistische broodjes (in wezen kleine hamburgers) met kaas. Ik bestel de ha kau-dim sum. “Dat is niet veel”, merkt ze op, terwijl ze me aanspoort meer te nemen. Ik heb de lunch niet overgeslagen (doe ik nooit) maar bestel gretig nog eendenbroodjes.

Ze voegt er speels aan toe: “Ik wil mijn pittige margarita.”

“Ik weet het”, antwoordt de serveerster.

Yeoh verblijft in het hotel tijdens het filmen van de musical Wicked, “met Jon Chu, hij regisseert Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jeff Goldblum.”

“Wow”, antwoord ik.

“Ja, wow! Ik ben een gelukkig meisje.”

Vermoedelijk is dit een grotere productie dan Everything Everywhere?

“Haha. Ja, mijn god. We zaten aan 14,5 (wat miljoenen dollars aan productiekosten, betekent, hoewel de media eerder gewag maakten van 25 miljoen dollar, SK).Maar hier gaat het om, ik weet het niet, honderden miljoenen. Het is zo leuk om op spectaculaire sets te acteren, waar je niet alleen naar een groen scherm kijkt en je alles moet inbeelden.”

(Vlnr.) Stephanie Hsu, Michelle Yeoh en Ke Huy Quan in 'Everything Everywhere All At Once' (2022). Beeld AP

Londen is Yeohs tweede woonplaats. Ze begon haar leven in Ipoh in Maleisië, als Yeoh Choo Kheng. Vonden haar ouders, net als die van Evelyn in de film, het jammer dat ze als meisje werd geboren? “Helemaal niet! We groeiden relaxed op. We waren gelukkig. Ik sprak met mijn vader voornamelijk in het Engels, met mijn moeder in Maleisisch Kantonees, omdat mijn grootmoeder bij ons woonde en zij sprak eigenlijk alleen Kantonees. Mijn beste vriend op school was Maleisisch. Verschillende culturen, maar wat maakt het uit? We vierden elkaars Nieuwjaar en dat soort dingen.” Yeoh ging ook naar een kloosterschool “met nog steeds die Britse mentaliteit. Onze directrice was een non en zij sprak Engels zoals de koningin. Ze was Chinees.”

Als haar twee broodjes arriveren, roept Yeoh uit dat ze zo groot zijn. “Woah! Je neemt er toch ook een?”

“Als je erop staat.”

“Ik sta er zeker op.”

Ze vraagt de serveerster om stokjes en zegt “Bon appétit”, een knipoog naar onze gedeelde band met Parijs. Ik woon daar fulltime, Yeoh parttime met haar Franse partner, Jean Todt, de voormalige baas van Ferrari’s formule 1-team.

Betoverd

Op een Britse school in het pas gedekoloniseerde Maleisië groeide ze op met de gedachte dat Londen het centrum van het universum was. Ze kwam naar de Britse hoofdstad op 15-jarige leeftijd om ballet te studeren, “het meisje uit een kleine stad”, en werd betoverd door de zonnestralen in juni. “Een lieve vriend nam me mee in een dubbeldeksbus en ik had zoiets van: ‘Wow, Londen is niet zo groot.’ Hij antwoordde: ‘Dit is nog maar een klein stukje van de stad.’”

Blessures verknalden een balletcarrière. Maar zonder dat Yeoh het wist, schreef haar moeder haar in voor Miss Maleisië. Haar overwinning leidde tot het maken van vechtfilms in 1980 zoals Hong Kong. In het begin, moppert ze, “werd ik in het hokje geplaatst van vrouwen die beschermd moesten werden, en dames in nood.” Terwijl ze van motoren wilde springen op snel rijdende treinen en mensen in het gezicht schoppen, zoals de mannen deden.

In ‘Crouching Tiger, Hidden Dragon’ (2000). Beeld Alamy

De wannabe danseres werd een grensverleggende actiester, die vreselijke verwondingen opliep in een tijd dat stuntfilms in Hongkong niet echt de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften volgden.

Ze werd groot genoeg in Hongkong om telefoontjes uit Hollywood te ontvangen, wat ze ooit “een droom die uitkwam, tot het moment dat ik hier arriveerde” noemde. Ze legt uit: “Ik had ontmoetingen met agenten die letterlijk zeiden: ‘Oh, je komt uit Maleisië, ligt dat in Japan? En waarom spreek je Engels?’ Op dat moment was Hollywood echt een afgesloten eiland. Ze hoefden niet verder te kijken dan hun achtertuin, want de box office in de wereld kon niet groter zijn dan die van hen. Amerika maakte me plotseling bewust van het feit dat ik tot een minderheid behoorde.”

Hebben de VS haar van ‘wereldburger met meerdere identiteiten’ herleid tot ‘Aziatisch’? “Ze voelen de nood om labels op dingen plakken. Voor hen is het een verduidelijking. Ik denk dat hoe meer je dat probeert te doen, hoe meer je mensen eigenlijk verdeelt.”

Star Trek

Yeoh heeft liever een samenleving zonder etnische labels. “Zoals Star Trek,” mijmert ze. De serie kent diverse personages (Yeoh speelde kapitein Philippa Georgiou) wier achtergrond onvermeld blijft. “Ze maken deel uit van de Federatie. Er is gendergelijkheid.”

Hollywood is minder eerlijk. Na tientallen jaren daar merkt ze op dat sinds Everything Everywhere “ze voor het eerst bovenaan de bellijst prijkt” van mensen in Hollywood.

Ze wijst me op de stagnerende carrière van de Vietnamees-Amerikaanse acteur Ke Huy Quan, die haar man speelt in de film. Op 12-jarige leeftijd was hij een kindsterretje in Indiana Jones and the Temple of Doom. Yeoh zegt: “En daarna is het plots, ‘Euh, oké, en nu?’” Als Aziatische volwassene kon Quan geen rollen vinden en liet hij het acteren jarenlang links liggen, totdat hij werd geïnspireerd om terug te keren door een film uit 2018, met Yeoh in de hoofdrol. Everything Everywhere leverde hem een Oscar op voor Beste bijrol.

In ‘Everything Everywhere All at Once’ (2022). Beeld A24

De film Crazy Rich Asians zorgde ervoor dat Aziatische rollen zich nadien vermenigvuldigden. Dit jaar spelen Yeoh, Quan en hun schermdochter in Everything Everywhere, Stephanie Hsu, samen in de nieuwe Disney+-serie American Born Chinese. “De laatste jaren zijn de dingen fenomenaal veranderd”, zegt Yeoh.

Koude oorlog

Heeft de Chinees-Amerikaanse nieuwe ‘koude oorlog’ zijn weerslag gehad op de industrie? Is er een einde gekomen aan tientallen jaren van opwinding over de Chinese filmmarkt? “Oooooh, enorm,” verzucht ze. “Toen het begon, waren er veel connecties, verhalenvertellers, goede dingen die opborrelden.”

Onze veganistische broodjes smaken naar rundvlees van hoge kwaliteit, maar Yeoh heeft alleen aan de hare geknabbeld. Haar margarita ziet er bijna onaangeroerd uit. Misschien zijn eten en drinken voor filmsterren eerder bedoeld om signalen uit te sturen dan om te consumeren. Dat geldt overigens niet voor journalisten: mijn ha kau is uitstekend, de eend is een beetje droog.

Ik vraag naar haar relatie met eten. “Zoals je ziet, eet ik”, beweert ze. “Alleen eet ik met mate. Mijn normale gewicht is ongeveer 44.” Het duurt even voor ik begrijp dat ze eigenlijk 44 kilogram bedoelt.

Zoals de meeste rollen in Hollywood, was die van haar in Everything Everywhere oorspronkelijk geschreven voor een man, Jackie Chan. De makers van de film, Daniel Schweinert en Daniel Kwan, herschreven de rol voor haar en noemden het personage Michelle. Yeoh zei tegen de ‘Daniels’: “Je moet de naam veranderen. Ik denk dat je Evelyn Wang een slechte dienst bewijst, want deze heel gewone Aziatische immigrantenmoeder en echtgenote, verdient het om gezien te worden. Als je haar voorbijloopt in de supermarkt in Chinatown, denk je niet eens aan de zorgen die zij heeft, zorgen om rond te komen, om een gesprek te voeren met haar dochter.”

Ik merk op dat Yeoh exact dezelfde zin al in andere interviews heeft opgedreund. “Klopt”, geeft ze toe. “Maar het is zo belangrijk dat mensen het begrijpen. Vroeger probeerde ik elk detail in interviews te veranderen, tot iemand zei: ‘Nee, er zijn bepaalde punten die als een mantra moeten weerklinken.’”

Chinatown

Evelyn is Yeoh’s tegenpool: een slonzige wasserettehouder die gebukt gaat onder het leven. Hoe probeerde Yeoh haar te begrijpen?

“Ik ga naar Chinatown.”

“Welk Chinatown?”

“In Los Angeles, San Francisco, Londen. Elke stad heeft zijn Chinatown. Zelfs in Hongkong vind je zo’n buurt. Ik denk dat mensen met dezelfde achtergrond of dezelfde cultuur zich tot elkaar aangetrokken voelen omdat ze voelen: ‘Zo zijn we meer beschermd.’ Dus het is niet moeilijk om ze te vinden. Het is gewoon dat we ze normaal niet zien.”

Kan een wereldberoemdheid ongestoord door Chinatown dwalen? Ik bedoel, zie ons hier zitten, verstopt in ons beschermd restauranthoekje, zelfs in het hart van de plutocratie. Met haar vingers doet Yeoh alsof ze een masker over haar perfecte mond trekt. “Een masker dragen is de norm in Hongkong, Japan en Korea. Als je verkouden bent, is dat het eerste wat je doet. Het is een hygiëneding, een beleefdheidsding.”

Hoe observeert ze vanachter haar masker vrouwen als Evelyn? “Ik let op de manier waarop ze lopen, hun maniertjes, op hun houding: altijd ogen naar voren, gefocust. Als je dit soort personages speelt, kijk je binnen in een leven en prijs je je gelukkig dat je er niet inzit.

“Ik betrek mezelf nooit in personages die ik speel. Wat als je gevraagd wordt om een psychopaat te spelen? Ik doe niet aan methodacting. Maar ik ben er trots op dat ik echt onderzoek doe naar wie mijn personage is. Zodra ik de kleren aantrek, ben ik dat personage. Ik ben niet Michelle Yeoh die zich voordoet als dat personage.”

Klein budget

Als grootste ster van de cast probeerde ze een altijd een vriendelijke toon aan te slaan, en collega’s op hun gemak te stellen die onder de indruk waren van haar présence – net zoals ze bij mij lijkt te doen. “Wat ik leuk vind aan het maken van films, is dat het een samenwerking is. Als we elkaar aankijken, weten we: ‘Ik ben helemaal toegewijd. En ik heb hetzelfde van jou nodig.’”

Everything Everywhere werd grotendeels gefilmd in een gebouw van de Internal Revenue Service in Simi Valley, Californië. Yeoh zegt dat in een film met een klein budget “alles meer uitvergroot en intenser is. Je kijkt elkaar aan en denkt: ‘Ik heb het geld niet!’ Dus je bent nog creatiever.”

“In het begin hadden we zoiets van: ‘deze box office is niet slecht voor een kleine film met beperkte release.’ Zelfs A24 (de distributeur van de film, SK) had zoiets van, ‘Als jullie 30 halen (ze bedoelt: 30 miljoen dollar in de US box office, SK), mag je in de lucht springen.’ En dan moet je je plots afvragen welke jurk je gaat dragen voor de Oscars.” De film heeft wereldwijd meer dan 100 miljoen dollar opgebracht.

De emotionele kern van de film is een moeilijke moeder-dochterrelatie. “Vrouwen van mijn leeftijd komen naar me toe en zeggen: ‘Ik weet niet precies waar je film over gaat. Maar mijn dochter heeft hem gezien en ze belde me en ik heb haar al twee jaar niet meer gesproken.”

Verre tijdzones

De dag van de Oscarnominaties verzamelde Yeoh zich op Zoom met castleden in verre tijdzones. “We hadden zoiets van, ‘Laten we virtueel elkaars hand vasthouden. Want als het niet gebeurt, word je verpletterd.’” De film kreeg 11 nominaties, waaronder Yeohs eerste voor een Oscar, die ze won. Yeoh was ook genomineerd voor Beste actrice bij de Britse Bafta-awards, maar alle 49 winnaars in alle categorieën waren wit. Todt, haar man, vertelde over die avond: “Er was een zekere teleurstelling, dus we hebben het officiële diner geskipt. Eenmaal weer op de kamer bestelde ze meteen Maleisische fastfood.”

Met een knipoog naar Todts industrie vraag ik Yeoh of het winnen van een Oscar te vergelijken is met het winnen van een formule 1 grand prix. Ze denkt na. “Ik weet niet of je het kunt vergelijken. Het is als een bevestiging van je collega’s, van de mensen met wie je werkt, de mensen die het vak begrijpen. Je bent geliefd, en je werk wordt gewaardeerd en gerespecteerd. In een grand prix stemmen ze niet collectief om te zeggen: ‘Jij bent de beste coureur.’”

Michelle Yeoh op de Oscar Party van ‘Vanity Fair‘. Beeld Getty Images

Maar ze voegt eraan toe: “Het gaat niet meer om mij. Ik hou ervan als Aziaten naar me toe komen en zeggen: ‘Je doet het voor ons.’ Deze groep mensen voelt zich eindelijk gezien en het is – oh!” Haar zwaaiende arm heeft een fles op de grond gegooid. Ze is toch niet bovenmenselijk. “Het spijt me.” Ze begint scherven in een servet te verzamelen totdat de serveerster haar tegenhoudt. Als onze thee arriveert, schenkt Yeoh mij de mijne in en biedt aan de maaltijd op de rekening van haar kamer te zetten. Ik weiger.

Ik zeg dat ik begrijp dat een Oscar belangrijk is voor Aziatische acteurs. Maar wat betekent het voor haar persoonlijk? Ze probeert de vraag af te buigen: “Het is een plaats aan de tafel. Een boodschap: ‘Creëer meer rollen voor ons. Geef ons de kans om te concurreren.’” Ze heeft het over Sidney Poitier die als eerste zwarte man de Oscar voor Beste acteur won en daarmee generaties van niet erkende voorgangers vertegenwoordigt. Maar uiteindelijk geeft ze toe: “Oh, het is ultieme droom.”