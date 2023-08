Oscar-winnende film ‘The Blind Side’ deels op leugen gebaseerd: ‘Nooit geadopteerd’

De film The Blind Side uit 2009 vertelt het verhaal van een dakloze zwarte Amerikaanse jongen die in huis wordt genomen door een rijk, wit gezin. Uiteindelijk krijgt hij hierdoor de kans om zich te ontwikkelen als footballspeler op hoog niveau. Het verhaal werd altijd geïntroduceerd met de vermelding: ‘Gebaseerd op een waargebeurd verhaal.’ Nu blijkt dat een deel van de film onjuist is verteld.

De voormalige American-footballspeler Michael Oher, op wie de film is gebaseerd, zegt nu dat hij werd misleid door het echtpaar dat hem in huis nam. Ze zouden gezegd hebben dat ze hem hadden geadopteerd, maar in werkelijkheid zou dit in legale zin nooit zijn gebeurd. Het stel zou hem een document hebben laten tekenen wat van hen ‘bewindvoerders’ maakte. Dit betekent in de praktijk dat Oher zijn financiële rechten afgaf. Een regeling als deze wordt meestal gebruikt voor mensen die niet de capaciteit hebben om over hun eigen financiën te beschikken.

Geen geld gezien

Van dat laatste was in het geval van Oher geen sprake, dus heeft hij een aanklacht ingediend tegen het koppel. “De leugen van Michaels adoptie is een leugen waarmee co-conservatoren Leigh Anne Tuohy en Sean Tuohy zichzelf hebben verrijkt ten koste van Michael Oher”, aldus de aanklacht. Via de aanklacht probeert Oher de regeling te beëindigen.

Sean en Leigh Anne Tuohy. Oher wil dat het gezin niet langer zijn naam en verhaal gebruikt. Beeld AP

Oher vemoedt dat het koppel miljoenen euro’s aan zijn naam heeft verdiend. Doordat ze verantwoordelijk werden voor zijn financiën, namen ze ook de contractonderhandelingen van zijn sportcarrière over. Ook bracht de film veel geld op: 300 miljoen dollar. En werd er na de verfilming een donatie van 200.000 (ongeveer 185.800 euro) dollar gedaan aan de liefdadigheidsstichting van Leigh Anne Tuohy.

Oher zegt dat hij dit geld niet heeft ontvangen, terwijl het stel – inclusief hun biologische kinderen – ieder 225.000 dollar aan de film zou hebben verdiend (206.762 euro). Daarbovenop kwam nog 2,5 procent van de totale omzet. Nu eist Oher alsnog het geld waar hij naar eigen zeggen recht op heeft. Ook wil hij dat het gezin niet langer zijn naam en verhaal nog gebruikt: het stel zou op basis van zijn verhaal motiverende spreeksessies hebben gehouden.