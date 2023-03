Oscar Willems en Lize Feryn, acteurs in ‘Dansaertvlamingen’: ‘Waarom heb je de nood om je ontbijt met de wereld te delen?’

Streamz liet voor de opnames van Dansaertvlamingen geen camions met havermelk aanrukken, vertelt Lize Feryn aan de andere kant van de lijn. “Maar ik drink momenteel wel koffie met sojamelk in een hippe bar”, grinnikt ze. “Ik herinner mij dat het Instagram-account opkwam aan het begin van de pandemie en ik herkende zowel mezelf als de mensen rondom mij in de memes.”

Oscar Willems was niet vertrouwd met het begrip. De acteur, bekend van Assisen en Lisa, is niet actief op sociale media, waardoor de hype rond Dansaertvlamingen hem was ontgaan. “Het scenario lezen voelde als een millennialbingo. Het is enorm geestig geschreven omwille van de herkenningspunten en de zelfspot. De reeks houdt je ook een spiegel voor: ik heb al effectief overwogen om een jaar naar Australië te gaan om te herbronnen, zoals het een echte Dansaertvlaming betaamt.”

In Dansaertvlamingen is er een sketch over een zelfhulpgroep voor mensen die hun mening niet voor zichzelf kunnen houden. Willems heeft geen Instagram, maar heeft hij wel begrip voor het pronkgedrag van millennials? “Waarom heb je de nood om je ontbijt of nieuwe schoenen met de wereld te delen?”, vraagt hij zich af. “Ik kan ook de pauw uithangen, maar niet op die manier. Ik word daar helemaal onnozel van, maar ieder zijn ding natuurlijk.”

Dansaertvlamingen staat dus ver van Oscar Willems’ leefwereld. “Ik word daar best onzeker van”, zegt hij. “Ik heb pas een nieuwe plooifiets gekocht en ik hou ook van huisgemaakt bananenbrood bij mijn koffie, maar ik heb verder niets waar anderen mee pronken. Alles lijkt dezer dagen picture perfect bij mijn generatiegenoten, en zo is het bij mij niet. Dat is een confronterende vaststelling.”

Lize Feryn is wel openlijk Dansaertvlaming, al stelt ze zich wel vragen bij de houding van sommige middenklassers. “Ik moedig het aan om te winkelen in een verpakkingsvrije winkel, maar als je dat vijf keer benoemt in één gesprek, doe je dat dan omdat je achter het concept staat of omdat je jezelf een houding wil geven?”

Wie zich beledigd voelt door de Streamz-reeks moet leren zelfrelativeren, vindt ze. “Het is een uitvergroting, hè. Maar desondanks heel herkenbaar. Een Dansaertvlaming wil vooruit en andere dingen uitproberen dan de massa. Maar op den duur doet iedereen hetzelfde. (lacht) Ze willen een trend graag voor zijn en benadrukken graag dat ze de eerste waren.”

Maakt de herkenbaarheid van Dansaertvlamingen een reeks die enkel in de smaak zal vallen bij twintigers tot veertigers? Feryn denkt van niet. “Nu ga ik heel hard als een Dansaertvlaming klinken, maar mijn ouders aten al avocado voor het hip was. (lacht) Wij aten vaak vegetarisch thuis: quinoa, avocado, enzovoort. Ik kreeg bovendien geen koeken mee naar school maar een koolrabi. Er schuilt in ieder van ons iets van een Dansaertvlaming.”