Oscar-presentatrice Amy Schumer mocht geen grap maken over Alec Baldwin: ‘Maar je mag wel iemand een mep verkopen’

De Hollywood Reporter schrijft dat Schumer tijdens een comedyshow in Las Vegas toch nog de grappen gedeeld heeft die niet toegelaten waren tijdens de ceremonie. Eén daarvan zou zijn geweest: “De film heet ‘Don't Look Up’ maar ze kunnen beter zeggen: kijk niet in de loop van Alec Baldwins wapen.”

In haar comedyshow sloot Schumer, die de Oscars dit jaar samen met Wanda Sykes en Regina Hall presenteerde, haar lijstje ‘verboden grappen’ af met de opmerking: “Dat mocht ik allemaal niet zeggen maar je mag wel op iemand aflopen en hem een mep verkopen.”

Daarmee had ze het uiteraard over de klap die Will Smith gaf aan comedian Chris Rock. De komiek had zich de woede van Smith op de hals gehaald toen hij een grap maakte over diens vrouw, Jada Pinkett Smith. Hij zei dat ze de volgende keer wel de rol van G.I. Jane (een film waarin Demi Moore met gemillimeterd haar een militair met die bijnaam speelt) op zich zou kunnen nemen (vanwege haar kale hoofd). Daarop stond Smith op van zijn stoel, liep het podium op en gaf Rock een ​​klap. Vervolgens schreeuwde Smith dat Rock het “niet in zijn f...king hoofd moest halen om de naam van zijn vrouw nog één keer te gebruiken”. Jada Pinkett Smith (50) lijdt aan alopecia, een aandoening waarbij iemand plots hevige haaruitval krijgt.

Schumer baalt nog steeds enorm van dat incident, zo zou ze in haar voorstelling hebben verteld. “Ik had een goed gevoel en opeens komt Ali het podium oplopen”, zei ze refererend aan Smiths hoofdrol in de biopic over bokser Muhammad Ali uit 2001. “Het was gewoon een enorme domper.”