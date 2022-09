Originele ‘The Lord of the Rings’-castleden spreken zich uit tegen racistische reacties op nieuwe reeks

De eerste twee afleveringen van de fantasyreeks The Lord of the Rings: Rings of Power zijn gelost. Er kon meteen van een grandioos succes gesproken worden, maar helaas bleek de triomf al snel een keerzijde te hebben. Enkele castleden van de serie worden namelijk overladen door racistische opmerkingen van online haters. Maar nu krijgen ze steun uit onverwachte hoek.

De originele The Lord of the Rings-sterren springen voor hen in de bres en laten volop van zich horen op sociale media. Acteurs Elijah Wood (Frodo), Dominic Monaghan (Merry) en Billy Boyd (Pippin) postten op Twitter een foto waarop ze alle drie een T-shirt dragen met daarop een krachtige boodschap gedrukt in de Elfentaal Neo-Sindarin: “Jullie zijn hier allemaal welkom.” Sean Astin (Sam) volgde het voorbeeld van zijn oud-collega’s en deelde een foto met diezelfde slogan.

De makers van de reeks grepen ook naar hun pen en vonden het belangrijk hun stem te laten horen. Op Twitter luidt het als volgt: “Wij, de cast, verenigen ons in solidariteit tegen het meedogenloze racisme, de bedreigingen, de pesterijen en het misbruik waaraan sommige van onze gekleurde collega’s dagelijks worden blootgesteld. We weigeren het te negeren of te tolereren.”

Still uit 'The Lord of the Rings: The Rings of Power'. Beeld Amazon Prime Video

“J.R.R. Tolkien heeft een wereld gecreëerd die per definitie multicultureel is. Een wereld waarin vrije volkeren, verschillende rassen en culturen samenkomen, als een gemeenschap, om de krachten van het kwaad te verslaan. The Rings of Power weerspiegelt dat. Onze wereld is nooit helemaal wit geweest, fantasie is nooit helemaal wit geweest en Midden-Aarde is niet helemaal wit.”

Verder uiten de makers hun dankbaarheid naar de fans toe en betuigen hun steun. “Al onze liefde gaat uit naar de fans die ons steunen, maar vooral ook naar de fans met kleur die zelf worden aangevallen omdat ze gewoon in dit fandom bestaan. We zien jou, je moed en je eindeloze creativiteit.” Er wordt vervolgd: “Je bent geliefd en je hoort erbij. Je maakt integraal deel uit van onze The Lord of the Rings-familie. Bedankt voor je steun.”

The Rings of Power is lang niet de enige reeks die te kampen heeft met racisme. Ook de Game of Thrones-spin-off House of the Dragon wordt hiermee geconfronteerd. Acteur Steve Toussaint, die de rol van Lord Corlys Velaryon vertolkt, krijgt nog dagelijks racistische opmerkingen naar zijn hoofd geslingerd. In een interview met Men’s Health verklaarde hij dat hij zelfs al commentaar kreeg nog voor de serie op HBO werd uitgezonden. “Mensen vinden het oké als draken in het rond vliegen, maar een rijk, zwart personage met macht? Dat verdragen ze niet.”