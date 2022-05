‘Opruimen! Die wereld’: orde in de wereldchaos

De Zwitser vierde zijn manier om ‘op te ruimen’ bot op pakweg Paul Klee, René Magritte, Jasper Johns en Roy Lichtenstein. Orde scheppen in de chaos, met een forse knipoog, dat was het, volgens kleur, lengte, grootte of vorm. Goed voor een gekantelde blik op kunst en een paar welgemikte lachsalvo’s.

Stilaan baarden de boeken en installaties van Wehrli (‘linkshandig en typograaf’, noemt hij zichzelf) wereldwijd opzien. Geen wonder dat hij doorging op zijn elan en ook alledaagse situaties en plekken onder handen nam, van voetbalvelden tot parkings. Nu gaat Wehrli nog een stap verder: de complete wereld blijkt nu zijn actieterrein.

Hij arrangeert de wereldbol volgens religie of maakt er een handig kubusje van, de herfst sorteert hij op kleur en de wolken in de lucht op grootte. Sociale structuren worden ­genadeloos rechtgetrokken en ­politieke hiërarchieën ­genivelleerd. Rommelige herfst­bladeren, graffiti, de krant en slordig opgetast hooi: het moet er stuk voor stuk aan geloven.

Ook een op stelten staande ­schoolklas roept hij in het gelid. Ja, Wehrli is nog wel even zoet.

Het uitmelken van een formule? Misschien. Een dwangneurose? Ook mogelijk. Maar dan toch een goed­aardige. Wehrli zorgt voor filosofische moment­opnames over de drang om onze dagelijkse omgeving in het gareel te krijgen. En ­Marie Kondo, eat your heart out.

Ursus Wehrli, Opruimen! Die wereld, De Harmonie, 48 p., 14,99 euro.