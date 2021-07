Opnieuw presentator gezocht voor ‘Blind Gekocht’: VRT wil Kobe Ilsen niet langer uitlenen aan Play4

Een win-winsituatie. Zo werd de tijdelijke overstap van Kobe Ilsen van VRT naar Play4 omschreven. Bij de openbare omroep zagen ze er geen graten in om hun exclusieve gezicht in coronatijden even door te schuiven. Play4 had dan weer nood aan een bekende opvolger voor Dina Tersago (42), die exclusief voor VTM ging werken om daar het gezicht te worden van zowel Boer zkt vrouw als Huis gemaakt. De Telenet-zender betaalde het loon van Ilsen, die zo het gezicht werd van Blind gekocht en niet langer ‘werkloos’ was bij de VRT.

De tijdelijke overstap van Ilsen volgde na het dubbele exclusiviteitscontract dat Peter Van de Veire (49) wist te bedingen. Play4 haalde hem binnen voor tv-opdrachten, terwijl de presentator voor radioprogramma’s op MNM dan weer exclusief verbonden bleef aan de VRT.

Een en ander paste in de politiek van toenmalig netmanager van Eén en Canvas Olivier Goris. Hij had weinig moeite om schermgezichten bij de concurrentie te laten opdraven. Maar Goris is intussen overgestapt naar Telenet, waar hij Lead Sports wordt. Onder de nieuwe VRT-topman Frederic Delaplace en de nieuwe directeur Content Ricus Jansegers, lijkt nu een einde gekomen aan die vlotte uitwisseling van BV’s. Zo kreeg Kobe Ilsen als exclusief VRT-gezicht te horen dat hij niet langer ad interim kan werken voor Play4.

Ook njet voor Danira

“Vorig jaar kreeg ik tijdens corona de toestemming om op Play4 Blind gekocht te presenteren en voor Eén aan het tv-programma #weetikveel te werken. Met de radioversie van dat laatste ben ik momenteel elke middag op Radio1 te horen. En straks mag ik aan de slag voor een nieuw tv-programma. Daarom werd geoordeeld dat ik geen tijd meer heb voor uitstapjes naar andere programma’s”, aldus Kobe Ilsen, die met veel plezier terugblikt op het woonprogramma. “Ik vond het fijn om Blind Gekocht te maken en heb bij Play4 schitterende mensen ontmoet. Maar ik ben en blijf een kind van de VRT. Als die roept, dan kom ik."

Volgens VRT-woordvoerder Hans Van Goethem is het schermgezichtenbeleid van de openbare omroep niet veranderd. “We hebben net een goede samenwerking om aan SBS schermgezichten uit te lenen. Dat gebeurt in de beste verstandhouding. Maar we hebben ook altijd gezegd dat andere opdrachten enkel kunnen zolang ze combineerbaar zijn met het werk voor de VRT.”

Bij Play4 wensen ze niet te reageren op het standpunt van de openbare omroep. Toch lijkt de ‘strengere’ aanpak vooral de Play-zenders te treffen. Zo wilden ze Danira Boukhriss Terkessidis (30) - die vast is verbonden aan de VRT, maar sinds het einde van haar dagelijkse talkshow Vandaag niet meer te zien was - graag voor een project inhuren. De presentatrice en Play4 kregen echter te horen dat die plannen niet kunnen doorgaan.

Wat met ‘Slimste mens’?

Voor De slimste mens ter wereld, waar traditioneel een resem VRT-gezichten het mooie weer maken, lijkt er voorlopig dan weer geen probleem. De populaire quiz op Play4 is na de zomer alweer aan een nieuwe jaargang toe. “Al wordt het, helemaal per toeval, een seizoen zonder veel grote VRT-namen”, klinkt het bij de makers. Of de VRT ook weer exclusieve toppers als Philippe Geubels (40) zal vrijgeven om in de jury te schitteren, is een andere vraag. Twee seizoenen geleden kon dat niet, vorig jaar mocht de populaire komiek wél een paar keer opdraven.