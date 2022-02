Oplichting op het hoogste niveau, een mysterieus huis en Koreaans drama: dit zijn de beste nieuwe series

Koreaanse complotten

Sinds The Masked Singer en Squid Game is Zuid-Korea het beloofde land wat nieuwe televisie-ideeën betreft. Met de historische dramareeks Snowdrop wil ook Disney+ een graantje van dat Aziatische succes meepikken. De reeks speelt zich af in 1987 en draait om de verboden liefde tussen een universiteitsstudente en een mysterieuze man met een politiek geheim.

Snowdrop, nu op Disney+

Sappig societyverhaal

‘Inventing Anna’. Beeld RV

Het verhaal van Anna Sorokin is een van de sappigste societyverhalen van de laatste jaren. De Russisch-Duitse Sorokin kwam in 2013 naar New York, besloot er te blijven en gaf zich voortaan uit als erfgename van een Duitse miljardair. Ze maakte vrienden, banken en bedrijven allerhande bijna 300.000 dollar afhandig voor haar bedrog aan het licht kwam. De miniserie Inventing Anna vertelt haar verhaal.

Inventing Anna, nu op Netflix

Huisregels

‘The Girl Before’. Beeld BBC/42/HBO/Jason Bell

In de vierdelige miniserie The Girl Before neemt Jane (Gugu Mbatha-Raw) haar intrek in een bijzonder, minimalistisch huis dat door een mysterieuze architect ergens in Londen is neergepoot. Enig addertje onder het gras: het pand in kwestie heeft een aantal heel strikte huisregels. Die zorgen ervoor dat Jane zichzelf meer en meer verliest en steeds harder op de vorige bewoonster gaat lijken.

The Girl Before, nu op Streamz