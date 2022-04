‘Operation Mincemeat’: de Wikipedia-pagina is spannender dan de film ★★☆☆☆

Met een onwaarschijnlijk sluwe list zetten de geallieerden in 1943 de legerleiding van de asmogendheden op het verkeerde been over hun aanstaande invasie van Sicilië. Ze lieten met het lichaam van een dode legerofficier (een overleden dakloze die een valse identiteit kreeg opgespeld) vervalste geheime documenten meedrijven die niet het logische Sicilië, maar eerder Griekenland en Sardinië als doelwitten voor de herovering van West-Europa aanwezen. U leest er alles over op de uitgebreide Wikipedia-pagina over de operatie. Die is meteen ook een pak boeiender dan Operation Mincemeat, een solide maar tergend zoutloze dramatisering van die historische spionagetruc door regisseur John Madden (onder meer bekend van The Best Exotic Marigold Hotel).

Colin Firth vertolkt, met zijn Britse flegma op automatische piloot geknipt voor deze rol, marine-inlichtingenofficier Ewen Montagu, die de operatie leidt samen met Charles Cholmondeley (Matthew Macfadyen – u herkent hem misschien als die schlemiel van een Tom Wambsgans uit de Amerikaanse tv-reeks Succession). Beiden lopen op hun eigen manier warm voor medespionne Jean Leslie (Kelly Macdonald, uit Trainspotting en Boardwalk Empire). En o ja, het was een van de waarachtige inlichtingenoperaties waaraan Ian Fleming (hier vertolkt door Johnny Flynn) deelnam voordat hij enkele jaren later zijn James Bond-romans begon te stansen.

Het acteerwerk is over de hele lijn uitstekend, en Operation Mincemeat schittert vooral door de manier waarop het door de Luftwaffe onder vuur genomen Londen in beeld wordt gebracht, waar er onvermoeibaar wordt doorgefeest in gentlemen’s clubs terwijl buiten de bommen inslaan. Maar de suspense blijft in dit wuft geschreven en lijzig gemonteerde spionageverhaal – zelfs op de momenten van de waarheid – veilig in de brandkast liggen.