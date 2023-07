‘Opening Night’ behandelt ernstige thema’s met het nodige gevoel voor humor ★★★★☆

“Verwarring leidt tot waarachtigheid”, meent Peter Van den Eede, de acteur die zo’n 35 jaar geleden Compagnie de KOE oprichtte. En dus weigert hij naar eigen zeggen nog om tekst vanbuiten te leren, na een aha-erlebnis waarbij hij zijn tekst vergat.

Zijn compagnons van De KOE, Natali Broods en Willem de Wolf, zijn een andere mening toegedaan: zonder tekst zijn ze verloren. En dat vinden Greg Timmermans en Lien Thys (die op Theater Aan Zee Peters dochter Ans Van den Eede vervangt), de spelers van Hof van Eede die samen met de KOE DE HOE vormen, eigenlijk ook. Net als de jonge acteurs Mitch Van Landeghem en Carine van Bruggen.

Die spanning resoneert een kleine twee uur doorheen Opening Night, een voorstelling die zijn inspiratie haalt uit de gelijknamige film van John Cassavetes. Daarin is een ouder wordende toneelactrice, gespeeld door Cassavetes’ vrouw Gena Rowlands, vastbesloten om de belegen tekst van een theatervoorstelling overboord te gooien, om iets “menselijks” in het stuk te vinden.

Dat klinkt allemaal nogal zwaar op de hand, maar DE HOE is een gezelschap dat wéét dat je ernstige onderwerpen als leven en liefde het best met het nodige gevoel voor humor behandelt.

Vertrekkende van één specifieke scène uit Opening Night, waarin Cassavetes en Rowlands een van erotische spanning vervulde dialoog spelen in de deuropening van een hotelkamer, zoeken de acteurs uit waar feit in fictie overgaat, en omgekeerd: De Wolf speelt de scène met Van Bruggen, Broods met Timmermans, Van Landeghem met Thys. Elke keer wordt de dialoog anders ingevuld.

Anekdotes

Op een groot, wit doek zíe je in naar Cassavetes knipogende close-ups de interacties tussen de acteurs. Het grote gebaar en de nodige pathetiek – ingrediënten die we vooral kenden van Hof van Eede – worden daarbij niet gemeden. Maar de speelse gelaagdheid die ironie en oprechtheid laat samenvallen, is het handelsmerk van De KOE.

“Ik fake het leven niet, en toch voelt het niet zoals het zou moeten voelen”, zegt Broods niet toevallig. In Opening Night komen twee signaturen naadloos samen om er iets nieuws mee te creëren, dat voor fans van beide gezelschappen niettemin vertrouwd zal aanvoelen.

Ondertussen mag Van den Eede als een olifant in een porseleinwinkel het werk van zijn medespelers komen verstoren, terwijl hij in zijn gekende stijl verdwaalt in heerlijke anekdotes.

In vooraf opgenomen scènes zie je de rest van DE HOE discussiëren over wat ze met de ancien in hun collectief moeten aanvangen, maar op scène toont hij zich onmisbaar. Zijn feilloos geacteerde koppigheid weigering om nog te acteren zet de boel onder spanning. Een beetje zoals Gena Rowlands het 46 jaar geleden deed in Opening Night.

Opening Night, gezien op 29 juli op Theater Aan Zee. Vanaf 18 oktober op tournee.