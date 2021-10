Opa Uytterhoeven? Uw koters zullen het knetter vinden

“Uytterhoevèèèèèè!”

“Ja, mijnheer Ceuleers?”

“Hoe zit dat met de pax media?”

“Ah, daar zijn Mike en Guido van VTM al!”

“Supermike!”

Wie in lang vervlogen tijden – lees: de jaren negentig – het weekend met zwier wilde afsluiten, nam op zondagavond plaats voor Morgen maandag op het toenmalige TV 1. Aan dat programma dankt de Vlaamse canon niet alleen de professionele afscheidsnemer Xavier De Baere maar ook ‘Kinderspel’, een rubriek waarin presentator Mark Uytterhoeven met behulp van Playmobil-popjes en speelgoedtrollen het Vlaamse medialandschap doorzaagde.

Diezelfde invloedrijke televisiemaker daalde nog eens de Franse berg af waar hij dezer dagen zijn pensioen slijt om Opa te maken, een koddige afgeleide van eerder genoemde rubriek. Daarin haalt hij dezelfde trollen boven als die uit Morgen maandag, samen met een heleboel ander speelgoed en het occasionele fruit, om ultrakorte verhaaltjes voor het slapengaan mee te verzinnen. De filmpjes ogen erg doe-het-zelf, op een schattige manier, en sluiten op weekdagen Ketnet af, maar zijn ook te bekijken via de app van de zender.

Uytterhoeven kwam met het gerecycleerde concept op de proppen toen hij tijdens de tweede coronagolf een winter diende door te brengen zonder zijn kleinkinderen en dus maar surrealistische videootjes begon te maken voor hen. In Opa zien we hem dan ook conversaties aanzwengelen tussen de speelgoedpopjes en “boze, domme bananen”. Om de haverklap interfereert hij in de geinige onnozeliteiten als een soort alziende God die het narratief stuurt. Het lijkt allemaal erg geïmproviseerd maar is dat wellicht niet: Uytterhoeven is een perfectionist die in de regel half werk schuwt.

Uw koters zullen het knetter vinden. En heus niet alleen wanneer Uytterhoeven een rollenpatroondoorbrekende discussie tussen twee trollen plots onderbreekt met “Wacht, ik moet kaka doen!”. Papa’s en mama’s die tuk zijn op, pakweg, Kapitein Winokio en die heimwee hebben naar Het leugenpaleis moeten gerust eens meekijken over de schouder van hun kroost. Uytterhoeven zou zichzelf verloochenen mocht hij niet af en toe een schalks volwassenenmopje in zijn kermis smokkelen. Héél soms is Jefke De Lathouwer niet veraf.

“Ik had het programma graag Opa Katwezel genoemd”, vertelde Uytterhoeven in De ochtend op Radio 1. Maar of de doorsneeketnetter die referentie aan de Britse serie Catweazle zal oppikken, valt te betwijfelen, ook al oogt Uytterhoeven met zijn imposante sik en omhoogkrullende snor als een, euhm, wat verlopen versie van het hoofdpersonage uit die reeks.

De prijs voor de meest catchy introtune van een Ketnet-programma heeft hij alvast op zak. Wedden dat u Uytterhoevens zelf ingezongen, lichtjes neurotische deuntje “deuptedeuptedeuptedeuptedeupt” zult meeneuriën tot uw huisgenoten er wurgfantasieën van krijgen?