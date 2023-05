Op zoek naar ontbreekwoorden zoals sopperen en kaatsbellen: ‘Het moet lijken alsof ze altijd hebben bestaan’

Hoe heet de dag waarop je moeder of vader wordt? Voortaan spreken we over bakerdag dankzij het Radio 1-programma Nieuwe feiten. Ook hamerglas, paniekdozen en Fuck Elise behoren tot de zogenaamde ontbreekwoorden. Maken deze een kans om ingeburgerd te raken in ons dagelijkse taalgebruik?

Je kent het wel: je stapt in de lift en de onaangename geur van zweet en goedkope aftershave dringt je neus binnen. Liefst zou je meteen rechtsomkeer maken, maar je moet nu eenmaal op de achtste verdieping zijn en je conditie overleeft de trappenhal niet. Twee etages hoger stapt iemand mee in de lift en je merkt aan zijn steelse blikken en ongemakkelijke houding dat hij het onprettige luchtje aan jou toeschrijft. Wat nu gedaan? Eén woord: estafettegeur, en de crisis is afgewend.

Het is voor zulke situaties dat zanger Rick de Leeuw en Ruud Hendrickx, de hoofdredacteur van Van Dale, in Nieuwe feiten op zoek gaan naar woorden die in onze taal niet bestaan. “Ik heb lang gedacht dat elk voorwerp en elke situatie een naam heeft”, vertelt De Leeuw. “Tot ik een paar jaar geleden een lied schreef over mijn verbazing dat ik nu ouder ben dan mijn moeder en vader ooit zijn geweest. Dat is gek, want je ouders – het woord impliceert het – zijn normaal ouder dan jij. Er bestond geen begrip voor dat verschijnsel, hoewel het zich met een zekere regelmaat voordoet.”

Dat zette hem aan het denken en na verder onderzoek vond De Leeuw talloze voorbeelden van dingen zonder naam. Het idee voor de ontbreekwoorden was geboren.

Taalpuzzel

Elke woensdag krijgen de Nieuwe feiten-luisteraars de opdracht om een nieuw woord te verzinnen voor een treffend tafereel. De opgaven zijn uiteenlopend, van iets beter willen maken maar het enkel verergeren (kapotverbeteren) tot het Nederlandstalige woord voor relief of missing out (verstekvreugde).

“Het is een rubriek die leeft bij de luisteraar. We krijgen wekelijks honderden inzendingen met grappige en verrassende ideeën”, vertelt De Leeuw. Het geheim van hun succes? Iedereen die wil, kan meedoen. Presentator Lieven Vandenhaute: “Je hebt enerzijds de liefde voor de taal. De zoektocht naar een geschikt woord is een leuke puzzel om te leggen. Anderzijds gaat het over hedendaagse en herkenbare fenomenen, die we nu eindelijk kunnen benoemen.”

Rik de Leeuw: "We krijgen wekelijks honderden inzendingen met grappige en verrassende ideeën." Beeld Joris Casaer

De Leeuw verzamelt alle suggesties die binnenstromen en maakt een eerste selectie. “Bij gelijkaardige voorstellen kies ik de leukste eruit. Ik zoek naar verschillende uitgangspunten, zodat de woorden verder uit elkaar komen te liggen.”

De top zeven legt hij voor aan Hendrickx tijdens de uitzending. Hendrickx is de eenkoppige jury die de knoop doorhakt en de beste suggestie promoveert tot het nieuwe ontbreekwoord. “Mijn taak is om te bepalen of de vondsten van de luisteraars ‘woordenboekwaardig’ zijn: drukt het begrip precies uit wat we zoeken en kan het woord ingang vinden in onze taal?”

Zoek het niet te ver

Het ideale ontbreekwoord moet aan enkele criteria voldoen, legt Hendrickx uit. “Het moet lijken alsof het woord altijd heeft bestaan, omdat het goed klinkt, voor de hand liggend is of past in een rij van reeds bestaande woorden. Je moet het niet te ver zoeken. De meeste nieuwe Nederlandstalige woorden maken we door samenstellingen of door bestaande grammaticale systemen te gebruiken.”

Het ontbreekwoord sopperen (met een stuk brood de laatste restjes pastasaus van je bord vegen) is zo’n toepassing. “Dat -eren is een typisch procedé van het Nederlands, dat duidt op herhaling. Denk aan knipperen of hinkelen.”

Sopperen is zelfs al aan bod gekomen in een aflevering van de soap Thuis. “Het is een ongelooflijke mijlpaal dat dat woord op zo’n podium is gebruikt”, zegt De Leeuw. Ook het woord hamerglas is een publiekslieveling. “Dat is dat laatste glas waarvan je weet: als ik dit nu opdrink, krijg ik een klop van de hamer. Het woord spreekt voor zich, je voelt het in je achterhoofd al bonken.”

Dat is het ultieme doel: nieuwe woorden aanreiken die mensen in het dagelijkse leven echt gebruiken. Vandenhaute: “Stel je voor dat een van die woorden op termijn gemeengoed wordt? Dat zou prachtig zijn.”

Bovendien bieden de ontbreekwoorden volgens De Leeuw een houvast. “Door een onaangename situatie te benoemen haal je vaak de angel eruit. In plaats van je te schamen omdat je ongemakkelijk staat te dansen met een vreemde op straat wanneer je probeert te passeren, besef je ineens grinnikend dat je een zigzagje hebt gedaan. Het maakt het leven hanteerbaarder en vrolijker.”