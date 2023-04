Op zoek naar de speelse, lieve, soms stonede kant van misantroop W.F. Hermans: ‘We hebben aan één stuk door gelachen’

Willem Frederik Hermans staat vooral bekend als een zuurpruim en een misantroop. Liefhebbers Max Pam, Hans Renders en Piet Schreuders laten in een rijk geïllustreerd boek de geestige kant van de schrijver zien. ‘Ons boek is een ode aan de humor van Hermans, maar geen heiligenleven.’

Ze wilden Willem Frederik Hermans voor de vergetelheid behoeden. Dus zaten columnist Max Pam, hoog­leraar Hans Renders en vormgever Piet Schreuders, die zich al hun hele leven diepgaand met het de schrijver bezighouden, de afgelopen tweeënhalf jaar elke maandag in de studiezaal van het Literatuurmuseum in Den Haag gebogen over stapels documenten, agenda’s, dagboeken, foto’s, collages en brieven. Het leverde een vuistdik en rijkelijk geïllustreerd boek op, een portret van de schrijver op basis van zijn ­duizelingwekkende archief: Het universum van Willem Frederik ­Hermans.

Willem Frederik Hermans (1921-1995) was een van de meest veelzijdige, geliefde en gevreesde schrijvers van de Nederlandse literatuur. De schepper van een sadistisch universum vol moedwil en misverstand in romans als De donkere kamer van ­Damokles en Nooit meer slapen. Een begenadigd denker, essayist en polemist. Maar Hermans was ook een fanatiek brievenschrijver, fotograaf, verzamelaar van schrijf­machines, ­vervaardiger van collages en ­plezierdrukken, en een ongenadig geestig ­brievenschrijver.

Na allerlei conflicten met de Groningse Universiteit nam Hermans in 1973 ontslag als lector geologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en verhuisde naar Parijs, van waaruit hij Nederland scherp in de gaten hield en bleef kastijden.

Willem Frederik Hermans geboren in 1921 in Amsterdam, overleden in 1995 in Utrecht • Nederlandse schrijver van vooral romans en novellen; was ook doctor in de wis- en natuurkunde • wordt samen met Gerard Reve en Harry Mulisch gerekend tot de Grote Drie, de drie belangrijkste naoorlogse Nederlandse schrijvers • als polemist (Mandarijnen op zwavelzuur, 1964) viel hij op door zijn sarcasme en groot gevoel voor humor • bekendste werken: De tranen der acacia’s (1949), Het behouden huis (1952), De donkere kamer van Damokles (1958), Nooit meer slapen (1966)

De laatste jaren van zijn leven bracht Hermans door in Brussel, een stad die hem al sinds zijn jeugd inspireerde. Hij zocht er op rommelmarkten naar antieke schrijfmachines en fotografeerde art-nouveaugevels. Achter eentje woonde hij zelf, in de Atrebatenstraat 61. “De Belgen”, schreef Hermans in een van zijn laatste stukken, “dus ook de Brusselaars, vormen voor mijn gevoel het aardigste volk ter wereld.”

Na zijn dood in 1995 – Hermans stierf niet in Brussel maar in een Utrechts ziekenhuis, in zijn gedoemde vaderland – werd zijn gigantische persoonlijke archief overgebracht naar het ­Literatuurmuseum in Den Haag. Het was niet toegankelijk. Behalve voor zijn biograaf, Willem Otterspeer, wiens biografie in 2013 en 2015 in twee delen verscheen. En voor de wetenschappelijke editeurs van het Huygens Instituut, die de vierentwintig delen van Hermans’ Volledige werken van een uitgebreide verantwoording voorzagen. Na het verschijnen van het laatste deel, afgelopen jaar, dreigde het archief weer op slot te gaan.

Hoe is het idee voor jullie boek ontstaan?

Pam: “Een jaar of drie geleden zat ik met Hans bij brasserie Keyzer in Amsterdam. Ik zei: Willem Frederik Hermans raakt in de vergetelheid. Een catastrofe. We moeten iets doen.”

Renders: “Daar was ik het volkomen mee eens. Niet alleen weten kandidaten van de tv-quiz De slimste mens niet meer wie Hermans is, zelfs aan universiteiten slaagt men er niet in om studenten te interesseren voor zijn werk. Ook niet voor Harry Mulisch en Gerard Reve ­trouwens.”

Pam: “Alle Nederlandse literatuur van voor het jaar 2000 lijkt wel verdwenen uit het geheugen, opgeslokt als een Piper Cub, een licht eenmotorig vliegtuigje, in de Bermudadriehoek.”

Renders: “Dus wilden we een boek maken, een documentaire op papier, om te laten zien wat een unieke, creatieve en fantasierijke kunstenaar Hermans was. Daarop hebben we Piet Schreuders erbij gevraagd, die al dat beeld­materiaal geweldig kan vormgeven.”

Max Pam, Hans Renders en Piet Schreuders, de samenstellers van 'Het universum van Willem Frederik Hermans'. Beeld Lina Selg

Hoe verkregen jullie toegang tot het archief?

Renders: “We hebben Carel van Eykelenburg, de toenmalige voorzitter van het WFHi, het ­instituut dat kennis en belangstelling voor het oeuvre en de persoon van Willem Frederik ­Hermans wil bevorderen, een brief geschreven met ons plan. Tot onze verrassing was hij onmiddellijk enthousiast. We moesten een eenvoudig contract tekenen dat we niets zonder toestemming van de erven Hermans naar buiten mochten brengen en kregen exclusieve toegang. Van Eykelenburg zei: ‘Ik zorg dat de familie op afstand blijft.’”

Pam: “Vervolgens zijn we naar De Bezige Bij gegaan. Maar die wilden het helemaal niet uitgeven. Die zagen met ons boek, net als met de miljoenen subsidie verslindende uitgave van Hermans’ Volledige werken, een debacle aan­komen. Wij zijn daar geen seconde bevreesd voor.”

Renders: “Dat kwam ook doordat wij hebben gezegd: het moet vooral een grappig boek worden. De Bij wilde een ernstig boek. Toen zijn we naar Jaco Groot van De Harmonie gegaan. Die wilde wél. En meteen! Jaco heeft de afgelopen decennia een aantal boeken met Hermans ­gemaakt, om te beginnen zijn Fotobiografie. Hij begrijpt het.”

Schreuders: “Jaco Groot, wiens vader een tuindersbedrijf had, verkocht aan Hermans bloembollen voor in zijn ruime tuin om zijn villa in Haren en trok de kosten af van des schrijvers royalty’s.”

Op 25 september 1969 schreef Hermans aan Groot: ‘Hierbij vindt u de bestelling aan tulpen, narcissen, irissen en hyacinten, die mijn vrouw wil doen, om onze omgeving die geheel uit troosteloze viaducten, betonnen pakhuizen, uit het niets gevallen meteoorstenen en blinde ­muren is samengesteld, wat op te vrolijken.’

Hoe zijn jullie te werk gegaan?

Renders: “We hebben simpelweg al het materiaal uit de kelders van het Literatuurmuseum naar de leeszaal laten komen. Ieder van ons zat achter een afzonderlijke tafel en selecteerde wat interessant zou kunnen zijn. Alleen al de correspondentie van Hermans telt meer dan dertig strekkende meters. We hebben elke brief in handen gehad. En we konden het vaak niet laten om die hardop voor te lezen aan de ­andere twee.”

Schreuders: “Het was niet makkelijk kiezen, omdat Hermans’ archief zo’n goed gevuld munitiemagazijn is. Maar we hebben onze intuïtie gevolgd, en zo ontstonden er al snel mapjes met titels als ‘Met Hermans in de auto’, ‘Mot met Mulisch’, ‘Groningse ouwewijvenpraatjes’, ‘de esthetische moeilijkheden van het woord kut’, ‘Een sukkelachtige Weinrebaanbidder’, ‘Iets over geld’ en ‘In ongenade’.”

Renders: “De een had meer zin om over dit te schrijven, de ander meer over dat. We lazen elkaars teksten en vulden die aan. Nee, we hebben de teksten niet afzonderlijk ondertekend. Het is een gesamtkunstwerk.”

Pam: “We hebben aan één stuk door keihard gelachen.”

Op rommelmarkten ging Hermans steevast op zoek naar schrijftmachines, die hij fanatiek verzamelde. Beeld Piet Schreuders

Hebben jullie je, als drie witte heren van een zekere leeftijd, bij de keuze wel afgevraagd of iemand zich in dit tijdsgewricht door Hermans gekwetst zou kunnen voelen?

Renders: “Jij vraagt er nu naar… Nee, hoor. Nooit. Dat is natuurlijk heel erg. Op de universiteit verlies ik de moderne moraal geen seconde uit het oog. Maar dit was vakantie. Het enige wat telde was: is het nieuw en is het grappig?”

Pam: “Een ethisch oog is veel minder interessant dan een esthetisch oog als het om kunst en literatuur gaat.”

Schreuders: “We hebben ons boek zo goed gemaakt als we konden. Zo mooi mogelijk uitgevoerd, nauwkeurig gedocumenteerd. Dat is het. Mocht blijken dat het niet goed valt in dit tijdsgewricht, dan is dat jammer. Dan komt er wel weer een ander tijdsgewricht.”

Hoe verhoudt jullie boek zich tot al die andere boeken die over Hermans zijn verschenen?

Renders: “Eén aspect is schromelijk onder­belicht: zijn speelse kant.”

Pam: “Van de reputatie van Hermans druipt chagrijn. Hij zou een vervelende man zijn geweest, een zuurpruim, een schoolmeester, een misantroop, een terrorist. Dat was hij soms ook, maar zeker niet alleen. Uit ons boek voel je wat voor persoonlijkheid hij eigenlijk had. Hermans gebruikte humor om zijn superioriteit te bewijzen.”

Schreuders: “Of het nu een brief aan zijn tandarts was, of een essay voor Mandarijnen op zwavelzuur waarin hij iemand de pan inhakte, het ging hem om het plezier van het schrijven. Dat proef je in elke zin. Daarom begint het boek ook met een opmerking van Hermans uit 1976: ‘Het is verbazingwekkend hoe weinig plezier er in Nederland eigenlijk in het schrijven bestaat. Bijna niemand schrijft en degenen die het wel doen, weten niet waarover ze moeten schrijven en schrijven dus allemaal over hetzelfde’.

“Mandarijnen op zwavelzuur is de leidraad geweest voor hoe we ons eigen boek wilden vormgeven. Hermans gaf Mandarijnen in 1963 uit in eigen beheer. Hij bedacht er ‘een nauwkeurig kwadratisch formaat’ voor: 24 bij 24 centimeter. Zo had hij zijn teksten opgemaakt. Toen bleek dat zijn drukker dat niet aankon. Hermans maakte slaande ruzie met de drukker – op zichzelf weer heerlijk materiaal. Maar zijn plan werd niet uitgevoerd. Als eerbetoon aan zijn idee hebben wij dat wél gedaan. Een vierkant boek! Het is eigenlijk een onhandig formaat. Leest niet prettig. Ha! Maar ik geloof toch dat het heel mooi is geworden.”

Pam: “Vanaf het moment dat ik Mandarijnen op zwavelzuur opensloeg – ik moet een jaar of 16 zijn geweest, mijn vader had Hermans gebeld om een exemplaar voor mij bij hem te bestellen – was ik verkocht. Een boek met rare plaatjes, grappige plaatjes, beledigende plaatjes. Hier was iemand aan het woord die een heel andere toon aansloeg, iemand die er soms op uit leek te zijn te vernietigen. En die tegelijk onweerstaanbaar humoristisch was.”

Jullie boek is een tegenboek.

Renders: “Hermans was zoveel meer dan alleen een beschrijver van moedwil en misverstand. Hij was juist een lieve, ontroerende man. Dat blijkt bijvoorbeeld uit zijn contact met kinderen. Onthullend is de correspondentie met een lerares nadat Hermans mavo-leerlingen dom en lui had genoemd. Ze stuurde hem een aantal reacties van haar leerlingen toe – ‘En wat weet hij er nou van? Hij zit niet eens op de mavo!’ – en toen bond Hermans in, zoals hij bijna altijd heel aardig op schoolkinderen reageerde. Aan een scholier uit Limburg die wilde ­weten of Dorbeck uit De donkere kamer van ­Damokles nu echt bestaat of slechts een hallucinatie van Osewoudt is, stuurde Hermans een handgeschreven kaartje: ‘Ja hoor, ik bestond. Dorbeck.”

Hermans’ perskaart, toen hij meewerkte aan 'Vrij Nederland'. Beeld Het universum van Willem Frederik Hermans

Pam: “Of neem zuster Cecilia Beke uit het franciscanessenklooster te Oirschot, die op 50-jarige leeftijd een scriptie over het werk van Hermans wilde schrijven. De non somde alle verwijten op die Hermans de katholieken maakt: zij zijn onwetend, schijnheilig en onstandvastig. Om van de Katholieke Volkspartij de grootste partij te maken, planten zij zich onbekommerd voort, zonder rekening te houden met de ruimte in Nederland. Zuster Cecilia vroeg of Hermans haar thuis in Haren wilde ontvangen, zodat zij hem enkele prangende vragen kon stellen. Dat mocht. Zij werd door Hermans en zijn vrouw Emmy vorstelijk ontvangen. En ze had voor Hermans een door de nonnen vervaardigde teddybeer meegenomen, omdat hij in zijn Fotobiografie had geschreven: Teddybeer is mijn enige vriend.”

Hermans schreef haar op 5 mei 1970: ‘Eerwaarde Zuster, Ik hoop dat u niet te veel verwachtingen zoudt koesteren over de toelichting die ik u mogelijk zou kunnen geven. Iedere lezer verdiept zich in een boek op zijn eigen manier en in laatste instantie dient de schrijver zich daarbij neer te leggen. Als hij meent verkeerd begrepen te worden, zal hij de fout in de eerste plaats bij zichzelf dienen te zoeken. Hiermee wil ik niet de indruk wekken dat u mij totaal verkeerd zoudt hebben begrepen, in tegendeel’.”

Hermans was altijd geestig, ook als het hem ernst was.

Renders: “Neem geld, ook een zéér belangrijk onderwerp voor de schrijver. Nadat zijn ziektekostenverzekeraar Ohra de declaraties van Hermans’ Franse doktersbezoek had voldaan, begon hij te klagen dat er een koersverschil was tussen de dag dat hij zijn rekeningen instuurde en het moment dat die werden terugbetaald. De Franse franc was in die twee dagen zoveel minder waard geworden, dat Hermans vond dat hij voor 18 cent bestolen was.”

Wat vonden jullie je grootste ontdekking?

Schreuders: “Hoe Hermans zijn camera gebruikte als notitieblok. In het archief vonden we zijn dagboek van een reis naar Zweden in de zomer van 1960. Uit verveling maakte hij een foto uit het raam van hotel Plaza in Stockholm. In november van hetzelfde jaar schreef hij een vreemd drugsverhaal, dat dezelfde titel droeg als zijn latere roman: ‘Nooit meer slapen’. De hoofdpersoon kijkt uit het raam van zijn hotelkamer naar de klok en de barokke beeldhouwwerken in de façade van het gebouw aan de overkant. ‘De dikke naakte vrouwen van goud, die de klok flankeren, weerkaatsten de rode zon op haar rondingen. Haar opgezwollen dijen liggen over elkaar; de onderbenen zijn ineengedraaid tot kurketrekkers die zich in de daklijst hebben geboord.’ Er wordt exact beschreven wat je op de foto ziet. Zelfs de tijd klopt. De klok in het barokke koepeltje aan de overkant staat op vijf over negen. Dat is toch een vondst!”

Renders: “Wat ik onthullend vond, is dat Hermans zijn hele leven naar het zuiden heeft verlangd. Hij wilde niet pas weg uit Nederland toen hij in Groningen in allerlei conflicten verzeild raakte. Al in 1950 solliciteerde hij naar de post van directeur van een studentenpension in ­Parijs. Omdat hij ook wel begreep dat hij daarvoor totaal ongeschikt was, schoof hij zijn vrouw Emmy naar voren: ‘In de omgang met jonge vrouwen is zij zeer tactvol’.”

Pam: “Wat weinig mensen weten, is dat Hermans zich ook erg interesseerde voor drugs, en maar al te bereid was de werking daarvan te ondergaan. Op het Boekenbal van 1961 liep hij de psycholoog en schaker Johan Barendregt tegen het lijf, die experimenteerde met lsd. Hermans zei tegen hem: dat wil ik ook. Kom maar langs, schreef Barendregt. Simon Vinkenoog diende soms als de dealer van Hermans. Hij voorzag hem van mescaline en kreeg als dank een exemplaar van Mandarijnen op zwavelzuur met de opdracht: ‘Voor Simon Vinkenoog, martelaar voor de H. Maria Juana’.”

Hermans neemt een selfie met poes. Beeld WFH

Zou Hermans zelf jullie boek hebben goed­gekeurd?

Pam: “Als hij niet had gewild dat we zo’n boek zouden maken, had hij zijn archief wel vernietigd. Als je dat niet doet, weet je dat er iets mee zal gebeuren.”

Schreuders: “Het merkwaardige van dit archief is dat het nooit is uitgezocht voor het naar het Literatuurmuseum is gebracht. Werk en privé zitten door elkaar. En wat privé is, dat willen de erven eigenlijk niet in het boek. Hermans maakte genummerde lijsten van zijn foto’s en dia’s. Samen zijn dat er wel vijftienduizend. Bij sommige staat een ‘F’ in de kantlijn. Dat betekent ‘familie’. Als we daaruit iets wilden kiezen, kon het weleens moeilijk worden.”

Pam: “Er zat een serie prachtige foto’s in van Emmy, Hermans’ vrouw. Op eentje draagt ze avondkleding. Decolleté dus néé. Ik snap dat wel: kinderen vinden de gedachte lastig dat hun ouders ook maar iets hebben gedaan dat naar erotiek zweemt.”

Renders: “Het viel allemaal erg mee, Max! Er was uiteindelijk maar één ding dat niet mocht, en dat was een foto die Hermans maakte van zijn zoon Ruprecht met een cavia op schoot.”

Schreuders: “De cavia is privé.”

Renders: “Het was eigenlijk nog mooier. Het mocht niet díé cavia zijn.”

Schreuders: “Poezen mogen wel. Dat komt doordat Hermans daar zelf over schreef, poezenfoto’s maakte. Dat is een echt Hermans-­onderwerp. Maar cavia’s: nee.”

Beschouwen jullie je eigenlijk als hermansianen? Dat is toch ook een woord voor een fan die …

Schreuders: “... volkomen van het padje is.”

Renders: “Ik zou mijzelf wel als liefhebber omschrijven, maar toch in de eerste plaats als onderzoeker. Hermans wist zich door gevaarlijke gekken omringd. Aan het einde van zijn leven waren er wel drie verschillende blaadjes aan hem gewijd.”

Schreuders: “Hij vond die fanzines verschrikkelijk, maar las wel elke letter. Liet redacteuren van De Bezige Bij of De Harmonie exemplaren kopen in Amsterdam en naar Brussel sturen. Na lezing stuurde Hermans die blaadjes meteen door naar zijn advocaat.”

Hermans was ook een gepassioneerd collagemaker. Beeld Het universum van Willem Frederik Hermans

Hermansianen zijn vaak nog schoolmeesterachtiger dan de meester zelf. Zo verscheen onlangs een leuk boek van Salomon Kroonenberg over Hermans als geoloog. Maar ook hij kan het niet laten Hermans de les te lezen. Kroonenberg schrijft overigens ook dat Max Pam de weg kwijt is geraakt in Finnmarken …

Pam: “De weg kwijt in de verbeelding! Ik vind dat ontroerende kritiek: een discussie over een personage dat nooit heeft bestaan en over waar hij is geweest. Hermans baseerde zich voor zijn roman op een reis naar Finnmarken die hij zelf had ondernomen. Voor de documentaire Een overgevoelige natuur ben ik hem met een hele cameraploeg nagereisd, op quads door een van God verlaten landschap, met twee gidsen die het gebied op hun duimpje kennen. Als Kroonenberg aan de hand van luchtfoto’s concludeert dat het toch een andere berg moet zijn geweest: prachtig, alles moet worden verbeterd. Maar dat is inderdaad wel heel typerend voor de hermansiaan.”

Het bestaan van een hermansiaan is tragisch. Ook hem – het zijn bijna alleen maar mannen – overkomen allemaal gruwelijkheden in het sadistisch universum.

Pam: “Alles kan altijd erger. Schrijvers glijden gewoonlijk uit over een bananenschil. Willem Frederik Hermans reed zijn sportwagen, een Austin-Healey 3000 MKII, in de prak tegen een vrachtwagen van Fyffes, vol geladen met bananen! Ongelogen, echt waar.”

Schreuders: “Het kan ook goed aflopen. Als student was ik helemaal vervuld van de wereld van Hermans. Mijn eerste blaadje, Wolkenkrabber, was geïnspireerd op Hermans’ gelijknamige gedicht en zijn roman De tranen der acacia’s. Hij werd op de radio naar mijn onbeholpen tijdschriftje gevraagd en zei: ‘Dat vind ik een heel leuk en spits idee van die meneer Schreuders.’ Aan Hermans werd gevraagd of hij in de wolkenkrabber, een futuristische flat van twaalf verdiepingen aan het Amsterdamse Victorieplein, had gewoond. Nee, zei hij, om het gebouw te beschrijven ben ik er met een smoes binnengekomen. Ik heb daarvoor mijn perskaart van Vrij Nederland gebruikt. En wat vind ik in het archief vijftig jaar later? Die perskaart! Dat was een ontroerend moment.”

Hermans had een speelse kant, zeggen jullie. Maar hij speelde met zijn tegenstanders als een kat met een muis.

Pam: “Zoveel medelijden hoef je met de slachtoffers van Hermans niet te hebben. De meesten hebben het ernaar gemaakt. Hij kreeg eens door de filosoof Cornelis Verhoeven een bundel artikelen opgestuurd. Daarop schreef Hermans hem terug: ‘Zeer geachte Heer Verhoeven, Mijn oprechte dank voor de toezending van uw opstellenbundel BIJNA NIETS. Men krijgt maar zelden een geschrift in handen waarvan de inhoud zo volledig gedekt wordt door de titel.”

Zelfs zijn beste vrienden konden bij Hermans elk moment in ongenade vallen.

Pam: “De manier waarop Hermans de regisseur Fons Rademakers de vriendschap opzegde, was buitengewoon pijnlijk. Het ging om een futiliteit, een uit zijn verband gerukte opmerking van Rademakers in een interview. Daarop schreef Hermans geen brief aan Rademakers maar aan zijn vrouw Lily en ging haar badinerend met ‘u’ aanspreken. Onaangenaam.”

Schreuders: “Hermans was in wezen een verlegen man. Hij zou nooit naar Fons Rademakers gaan en zeggen: laten we het er eens over hebben. Hij ging achter de schrijfmachine zitten en tikte iets vernietigends. Op papier moest alles kloppen. Volgens Hermans klopte dit niet. Dan moest het maar afgelopen zijn met de vriendschap. Het was zelfbescherming.”

Renders: “Hermans kon niet op zijn schreden terugkeren. Als hij gelijk had, wilde hij ook gelijk krijgen.”

Pam: “Hermans heeft na zijn conflict met de boekwetenschapper Frans Janssen, zijn eigen Eckermann (Johann Peter Eckermann (1792-1854) was een vriend en naaste medewerker van de Duitse dichter Goethe, red.), nog opgebeld. Het lukte hem niet om de vriendschap te herstellen. Verlegen, ja misschien, maar hij schoot tekort op zo’n moment. Kon geen empathie tonen. Frans Janssen heeft daar tot op de dag van vandaag last van. Dat is volgens mij niet nodig, maar ja.”

Renders: “Ons boek is een ode aan de humor van Hermans, maar geen heiligenleven.”

Wat een geluk dat Hermans zijn leven zo goed heeft gearchiveerd en vormgegeven.

Schreuders: “Bijna iedereen die hem iets vroeg, kreeg antwoord. En hij maakte doorslagen. Vanaf 16 januari 1973 – een brief naar Bezige Bij-uitgever Geertjan Lubberhuizen – stuurde Hermans bijna geen brief of kaart zonder die te stempelen met een datumnumeroteur, een zwaar stempelapparaat met een houten handvat dat hij ergens op een rommelmarkt op de kop moet hebben getikt. De datumnumeroteur bleek nog te bestaan. We hebben een fotograaf naar Ruprecht, de zoon van Hermans, gestuurd om dat ding voor ons boek te fotograferen. Ruprecht heeft toen nog eenmaal het stempelapparaat ingedrukt. Op een papiertje verscheen het nummer 4344, een sterretje en de datum: 19 april 1995. Dat was de dag voordat Hermans uit Brussel naar een Nederlands ziekenhuis werd gereden en nooit meer thuis zou komen.”

Max Pam, Hans Renders en Piet Schreuders, Het universum van Willem Frederik Hermans, De Harmonie, 452 pagina’s, 49,50 euro.