Op zoek naar antwoorden over dementie en een reis door de Nederlandse Biblebelt: dit zijn de beste podcasts

In een waas

Mistlicht begint met een foto van een oudere dame, in wier ogen je kan zien dat ze stilaan de weg kwijtraakt in haar eigen hoofd. Het is de moeder van Radio 1-stem Sven Speybrouck, die negen jaar na haar dood op zoek gaat naar de antwoorden over dementie die zij hem nooit heeft kunnen geven. De eerste aflevering begint mooi, met Speybrouck en zijn broers die herinneringen ophalen in de tuin. Daarna hoor je psychogerontoloog Huub Buijssen, die bevattelijk uitlegt wat ouderen echt voelen zonder dat je overladen wordt met kennis. Als Speybrouck dit doortrekt, levert hij met Mistlicht een belangrijke vertelling af met de persoonlijke toets van de ware ambachtsman.

Mistlicht, via de verschillende platformen.

De tafel van vier

Vier vrienden keken naar de vier hoofden van Washington, Jefferson, Roosevelt en Lincoln in een rotswand en dachten ze: wat als we nu eens onze vier favorieten kiezen in álles? Mt. Rushmore is precies dat, en zeker niet minder: een kwartet mensen dat met even goede als onnozele argumenten komt om de beste maanden, filmaccenten of uitgestorven dieren te verkiezen.

Mt. Rushmore, via de verschillende platformen.

Gereformeerd

Wat met de Biblebelt? Veel Nederlanders worstelen met de vraag na twee coronajaren waarin het orthodox christelijke deel van het land vooral in het nieuws kwam als pleisterplaats voor antivaxers. Twee gelovige journalisten van het Algemeen Dagblad trokken met hun busje dwars door de protestantse gordel en vroegen aan mensen wat hen daar brengt en houdt.

Biblebelt, via de verschillende platformen.