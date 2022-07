Op zelfontdekking, tijdreis en kruistocht in de tv-reeksen van de week

Zoeken naar jezelf

Wat als je op een goede dag wakker wordt met geheugenverlies én je koesterde een paar verrekt duistere geheimen, zodat je ineens een hoop vreemde dingen moet ontdekken over jezelf? Dat is wat de in het affluente deel van San Francisco residerende Sophie (Gugu Mbatha-Raw, ook al te zien in Apple-reeks The Morning Show), doormaakt na een hoofdtrauma in de nieuwe Apple TV+-thriller Surface. Volgens de maker van de reeks, Veronica West (eerder werk: onder meer High Fidelity op Disney+), probeert Surface een observatie te zijn over de vraag hoe voorgeprogrammeerd onze identiteit is, en of het überhaupt de moeite loont om zelfgekozen paden in te slaan.

Surface, vanaf 29 juli op Apple TV+.

Scène uit 'Strang...', euh, 'Paper Girls'. Beeld Amazon

Meer Stranger Things-vibe

Prime Video doet een schaamteloze gooi naar het Stranger Things-volk met Paper Girls, een sciencefictionreeks over schoolmeisjes in 1988 die tijdens hun krantenronde in een oorlogje tussen tijdreizigers terechtkomen. Gebaseerd op een reeks graphic novels, haast Amazon zich om erbij te zeggen, maar ze wisten duidelijk waar ze nog méér moesten kijken.

Paper Girls, vanaf 29 juli op Amazon Prime Video.

Beeld uit 'The Most Hated Man on the Internet'. Beeld Netflix

Een moeder op kruistocht

Toffe gozer, die Hunter Moore: niet alleen zette hij met IsAnyoneUp.com tien jaar geleden een onlinekanaal op voor wraakporno, hij bouwde daar ook nog eens een verdraaid hechte community rond. In de driedelige docureeks The Most Hated Man on the Internet trekt een moeder ten strijde tegen de naaktfoto’s van haar dochter die op de site waren beland.

The Most Hated Man on the Internet, nu op Netflix.