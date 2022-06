‘Op woensdag stromen de jongeren binnen’: toppers en tegenvallers bij Standaard Boekhandel in Leuven

Wat verkoopt, wat niet? Bericht uit de boekhandel. Vandaag: Kevin Valgaeren van Standaard Boekhandel in Leuven.

Hoe ziet jullie toplijst eruit?

“Een paar maanden lang hebben De draaischijf van Tom Lanoye en Slagschaduw van Jo Claes bovenaan haasje-over gespeeld. Lanoye lijkt nu wat op zijn retour, terwijl Claes zich sterk houdt, maar hij is dan ook een Leuvenaar. Wat het ook bijzonder goed doet is Heartstopper Volume 1, een graphic novel van Alice Oseman over twee jongens die verliefd worden op elkaar. Er is ook een Netflix-reeks van gemaakt en het is een immens succes op BookTok.”

Ook bij jullie speelt Booktok dus een grote rol?

“Het is begonnen in de zomer van 2020 en het fenomeen is maand na maand alleen maar groter geworden. Tussen de 30 en 40 procent van onze fictieverkoop is Engelstalig, en die gaat praktisch volledig naar jongeren tussen de 15 en de 25. Op woensdagnamiddag stromen ze massaal de boekhandel binnen. We hebben nu tien kasten Engelse boeken, vijftig lopende meter dus. Onlangs had ik het er met een paar bevriende leerkrachten over die lesgeven in de hogere graad en ook zij vonden het frappant hoeveel er weer gelezen wordt door jongeren – en dat allemaal door sociale media.”

Van welk boek had u meer verwacht?

“Van Ilja Leonard Pfeijffers Van de eerste tot de laatste liefde, een keuze uit de liefdesgedichten. Poëzie is natuurlijk geen hot genre, maar helemaal geen enkel exemplaar verkopen? Dat is toch wel bitter weinig. En ook Ocean Vuongs De tijd is een moeder loopt slecht, terwijl zijn vorige boek een bestseller was. Media-aandacht is hier doorslaggevend. Als boekenbijlages of radio en tv het niet over Vuong hebben, doet die niets. Recensies zijn enorm belangrijk, zeker voor het literaire genre.”

Naar welk boek kijkt u uit?

“In de Lage Landen springen we bijzonder slordig om met onze klassieken. Als Bart Van Loo in De afspraak de lof zingt van Boerenpsalm (van Felix Timmermans, red.) staan de mensen bij wijze van spreken de ochtend nadien aan te schuiven nog voor de winkel open is. Mijn hart gaat daar sneller van kloppen. Vorig jaar is hetzelfde gebeurd met het werk van Stijn Streuvels. Lannoo bracht vijf boeken van hem uit, wat sinds de jaren 1970 niet meer was gebeurd, en met succes. Waar ik dus naar uitkijk, is naar meer respect en meer plaats voor Vlaamse klassieken. Waarom geen nieuwe editie van Walschaps Houtekiet bijvoorbeeld of van onze magisch-realisten Hubert Lampo en Johan Daisne?”

Top 10 best verkochte boeken bij Standaard Boekhandel

1. Jo Claes, Slagschaduw, Houtekiet, 399 p., 21,99 euro

2. Alice Oseman, Heartstopper Volume 1, Hachette Children’s Books, 280 p., 14,95 euro

3. Chloé Lauwers, Chloé cucina, Pelckmans, 158 p., 24,50 euro

4. Nicci French, De gunst, Ambo/Anthos, 416 p., 22,99 euro

5. Mattias Desmet, De psychologie van totalitarisme, Pelckmans, 272 p., 30,00 euro

6. Lia van Bekhoven, Klein-Brittannië, Borgerhoff & Lamberigts, 229 p., 22,99 euro

7. Steven Laureys, Het no-nonsense slaapboek, Borgerhoff & Lamberigts, 208 p., 22,99 euro

8. Taylor Jenkins Reid, The Seven Husbands of Evelyn Hugo, Simon & Schuster UK, 389 p., 11,95 euro

9. Jeroen Brouwers, Cliënt E. Busken, Atlas Contact, 264 p., 21,99 euro

10. Tom Lanoye, De draaischijf, Prometheus, 473 p., 25,99 euro