Op TicketSwap koop je voor bodemprijzen festivaltickets: hoe werkt dat?

De CEO van TicketSwap, Hans Ober, richtte de van oorsprong Nederlandse website op in 2012. Hij was nog student en stond voor de keuze: zijn laatste 200 euro opdrinken op LowLands - de Nederlandse tegenhanger van Pukkelpop, óf 200 euro extra verdienen door zijn kaartje te verkopen. Hij koos voor dat laatste. Dat bleek een goede keuze.

Hij verkocht zijn ticket via Facebook, een meisje kwam het ticket ophalen en ze betaalde via overschrijving. Nogal omslachtig vond Ober, en zijn vrienden dachten er hetzelfde over. Samen programmeerden ze een website, TicketSwap.nl. 10 jaar later heeft TicketSwap 7,5 miljoen gebruikers en is actief in 36 landen.

Zo’n 170 werknemers werken fulltime voor TicketSwap. Het hoofdkantoor van het bedrijf ligt in Amsterdam, maar de uit de kluiten gewassen start-up heeft ook kantoren Londen, Parijs, Milaan, Barcelona, Berlijn en Stockholm. Binnenkort opent het eerste Latijns-Amerikaanse kantoor in São Paulo, Brazilië.

Nederland blijft TicketSwap’s grootste markt. Een op de vijf Nederlanders gebruikt de website om tickets te kopen en verkopen. Maar ook in ons land is het platform in opmars. Met zo’n 750.000 gebruikers nadert het techbedrijf de kaap van 1 miljoen. TicketSwap werkt samen met zo’n 6.000 partners, van kleine concertorganisatoren tot theaterhuizen. Ook het Belgische Ancienne Belgique is een partner.

Woekerprijzen voorkomen

Als je een ticket verkoopt op TicketSwap mag je maximaal 20 procent meer vragen dan wat je er zelf voor betaalde. Zo beschermt het platform kopers tegen woekerprijzen. Als koper kan je gewoon online betalen en als verkoper krijg je het geld binnen enkele dagen op je rekening. Het Nederlandse bedrijf int op elke transactie een kost van 5 procent.

Door samen te werken met grote concertorganisatoren garandeert TicketSwap dat aangeboden tickets echt zijn. Verkopers worden ook gevraagd om hun telefoonnummer en Facebook-profiel te koppelen vooraleer ze een ticket kunnen aanbieden. Bovendien controleren zowel medewerkers als een algoritme of verkopers betrouwbaar zijn.

“Ons team monitort continu de verkopen, merken we op dat een profiel verdacht veel tickets verkoopt en echt uit is op winst, dan blokkeren we dit”, stelt James Fluery, woordvoerder van TicketSwap. Op die manier claimt het bedrijf dat 97 procent van de verkochte tickets geldig is. Bij concertorganisatoren waar TicketSwap mee samenwerkt, krijgt ieder verkocht ticket bovendien automatisch een nieuwe naam en barcode. De oude tickets worden zo ongeldig gemaakt.

Consumentengedrag verandert

Niet alle concertorganisatoren zijn even blij met de evolutie. Zo was er in Nederland recent een incident bij een concert van The Red Hot Chili Peppers. Organisator MoJo, onderdeel van Live Nation, riep op alleen tickets te kopen via officiële kanalen. Tickets die via TicketSwap waren aangeboden, zouden ongeldig worden verklaard. Zover kwam het uiteindelijk niet.

Toch lijkt de relatie tussen Live Nation en TicketSwap aardig verzuurd. In november vorig jaar nog werden op het platform tickets voor het concert van Niels Destadsbader verkocht voor slechts 7,47 euro. Vraagprijs: 31 euro. En ook voor TW Classic afgelopen weekend, met onder andere Nick Cave, kon je er voor slechts 35 euro een ticket kopen. De originele prijs was 96 euro.

Ook Rock Werchter is dezer dagen ‘trending’ op TicketSwap. Dagtickets voor vandaag bleken de voorbije dagen plots érg populair, en dat kwam vermoedelijk door de onzekerheid over headliner Metallica. Gisteravond, nadat er gecommuniceerd was dat de band tóch zou komen, waren er geen tickets meer beschikbaar op het online platform. In totaal werden al meer dan 16.000 tickets voor Rock Werchter 2022 verkocht via TicketSwap.

TW Classic en Rock Werchter zijn onderdeel van Live Nation. Na de bodemprijzen voor Niels Destadsbader reageerde de multinational nog: “We kunnen alleen zeggen dat het via Ticketswap nooit honderd procent zeker is dat je een rechtmatig ticket hebt”.

“Consumentengedrag verandert”, klinkt het bij TicketSwap. “Na corona zien we dat bij sommige concerten tot wel bijna 50 procent van de tickets wordt doorverkocht. Ook al hadden de bezoekers eerst echt de intentie om te gaan. Dat is een nieuwe commerciële realiteit, maar dat ligt niet aan ons. Wij werken vanuit de liefde voor onze fans en willen een veilig alternatief aanbieden voor het tweedehands-tickets-circuit.”